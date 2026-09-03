WMO'dan dünyaya güçlü El Nino uyarısı: Sel kuraklık ve aşırı sıcak riski 2027'ye kadar artabilir

Raporda, bazı bölgelerde yüzey altındaki okyanus sıcaklıklarının temmuz ve ağustos başında ortalamanın 8 derece üzerine çıktığı aktarılıyor. WMO'nun 3 Eylül güncellemesi de olağanüstü sıcak tropikal Pasifik koşullarının El Nino'nun daha fazla güçlenmesini desteklediğini teyit ediyor.

Guterres, deniz yüzeyi sıcaklıklarının ve küresel sıcaklıkların yükselmeye devam ettiğini belirterek dünyanın aşırı hava koşulları açısından "tehlike bölgesinde" olduğunu söyledi. Artan risklere karşı iklim eylemi ve insanların korunması için zaman kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı.

WMO; afet yönetimi, tarım, sağlık, enerji ve su kaynakları gibi iklime duyarlı sektörlerin hazırlanabilmesi için Birleşmiş Milletler sistemi ve ulusal meteoroloji-hidroloji servisleriyle erken uyarı çalışmalarını güçlendiriyor.

Kuraklık ve sellerin neden olduğu aksaklık ve yıkımların şimdiden görüldüğünü belirten Saulo, El Nino güçlendikçe bu etkilerin artmasını beklediklerini söyledi.

HER BÖLGEDE AYNI SONUÇ BEKLENMİYOR

WMO'nun raporundaki en önemli uyarılardan biri de çok güçlü El Nino'nun dünyanın her bölgesinde aynı sonucu doğurmayacak olması.

El Nino'nun gücü tek başına herhangi bir ülkedeki sel, kuraklık veya sıcaklığın ne kadar şiddetli olacağını belirlemiyor. Etkiler coğrafi konuma ve mevsime göre değişirken Hint ve Atlantik okyanuslarındaki koşullar gibi diğer iklim faktörleri de tabloyu değiştirebiliyor.

WMO'nun Eylül-Kasım 2026 dönemi tahminlerinde, kara alanlarının neredeyse tamamında normalin üzerinde sıcaklık olasılığının arttığı görülüyor. Yağış tahminlerinde ise güçlü Pasifik El Nino'suyla uyumlu bölgesel farklılıklar bulunuyor.

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