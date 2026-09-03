WMO'dan dünyaya güçlü El Nino uyarısı: Sel kuraklık ve aşırı sıcak riski 2027'ye kadar artabilir
Dünya Meteoroloji Örgütü, El Nino'nun önümüzdeki aylarda daha da güçlenerek yıl sonuna doğru çok güçlü seviyeye ulaşmasını bekliyor. Tahminlere göre El Nino'nun Şubat 2027'ye kadar sürme ihtimali yüzde 100'e yakın. WMO, sel, kuraklık ve aşırı sıcak risklerinin artabileceği uyarısında bulundu.
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel hava düzenlerini etkileyen El Nino'nun önümüzdeki aylarda daha da güçleneceğini açıkladı. WMO'nun 3 Eylül'de yayımladığı yeni güncellemeye göre El Nino'nun yıl sonuna doğru çok güçlü seviyeye ulaşması, iklim üzerindeki etkilerinin ise 2027'ye kadar sürmesi bekleniyor.
WMO Küresel Üretim Merkezlerinin tahminleri, El Nino'nun Şubat 2027'ye kadar devam etme ihtimalinin yüzde 100'e yakın olduğunu gösteriyor. Örgüt, tahmin ağında bu derece güçlü bir uzlaşmanın ilk kez görüldüğünü belirtiyor.
YIL SONUNA DOĞRU ZİRVE YAPABİLİR
El Nino'yu besleyen temel unsurlardan biri tropikal Pasifik'teki olağanüstü sıcak okyanus koşulları.
WMO'ya göre El Nino'nun gelecek aylarda güçlenmeyi sürdürerek yıl sonuna doğru zirveye ulaşması bekleniyor. Çok güçlü bir El Nino, dünyanın farklı bölgelerinde yağış ve sıcaklık düzenlerinde büyük değişikliklere yol açarak sel, kuraklık ve aşırı sıcak risklerini yükseltebilir.
Örgütün daha önceki tahminlerinde de El Nino'nun hızlı biçimde güçlendiği görülmüştü. Temmuz sonunda yayımlanan tahminde, ağustos-ekim döneminde güçlü El Nino koşullarının gelişeceği ve sıcaklıkların dünya genelinde normalin üzerinde seyretme olasılığının artacağı bildirilmişti.
PASİFİK'TEKİ SICAKLIK EL NINO'YU BESLİYOR
WMO, orta ve doğu ekvatoral Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın oldukça üzerinde seyrettiğini belirtti.
Raporda, bazı bölgelerde yüzey altındaki okyanus sıcaklıklarının temmuz ve ağustos başında ortalamanın 8 derece üzerine çıktığı aktarılıyor. WMO'nun 3 Eylül güncellemesi de olağanüstü sıcak tropikal Pasifik koşullarının El Nino'nun daha fazla güçlenmesini desteklediğini teyit ediyor.
GUTERRES: DÜNYA TEHLİKE BÖLGESİNDE
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de WMO'nun açıklamasında El Nino'nun hızla büyüdüğüne işaret etti.
Guterres, deniz yüzeyi sıcaklıklarının ve küresel sıcaklıkların yükselmeye devam ettiğini belirterek dünyanın aşırı hava koşulları açısından "tehlike bölgesinde" olduğunu söyledi. Artan risklere karşı iklim eylemi ve insanların korunması için zaman kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı.
SAULO: ETKİLERİN ARTMASINI BEKLİYORUZ
WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo ise El Nino'nun dünya genelindeki toplumlar ve ekonomiler üzerinde ağır sonuçlar oluşturabileceği uyarısında bulundu.
Kuraklık ve sellerin neden olduğu aksaklık ve yıkımların şimdiden görüldüğünü belirten Saulo, El Nino güçlendikçe bu etkilerin artmasını beklediklerini söyledi.
WMO; afet yönetimi, tarım, sağlık, enerji ve su kaynakları gibi iklime duyarlı sektörlerin hazırlanabilmesi için Birleşmiş Milletler sistemi ve ulusal meteoroloji-hidroloji servisleriyle erken uyarı çalışmalarını güçlendiriyor.
HER BÖLGEDE AYNI SONUÇ BEKLENMİYOR
WMO'nun raporundaki en önemli uyarılardan biri de çok güçlü El Nino'nun dünyanın her bölgesinde aynı sonucu doğurmayacak olması.
El Nino'nun gücü tek başına herhangi bir ülkedeki sel, kuraklık veya sıcaklığın ne kadar şiddetli olacağını belirlemiyor. Etkiler coğrafi konuma ve mevsime göre değişirken Hint ve Atlantik okyanuslarındaki koşullar gibi diğer iklim faktörleri de tabloyu değiştirebiliyor.
WMO'nun Eylül-Kasım 2026 dönemi tahminlerinde, kara alanlarının neredeyse tamamında normalin üzerinde sıcaklık olasılığının arttığı görülüyor. Yağış tahminlerinde ise güçlü Pasifik El Nino'suyla uyumlu bölgesel farklılıklar bulunuyor.