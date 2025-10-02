PODCAST CANLI YAYIN

İngiltere'de İsrail karşıtı yürüyüş! Londra "Filistin'e adalet" sloglanlarıyla yankılandı

Londra’daki Wembley Stadı önünde toplanan bir grup gösterici, Gazze’de yaşananlara tepki göstererek İsrail’in futboldan men edilmesini talep etti. Protestocular, “İsrail’i FIFA’dan atın”, “Filistin’e adalet” ve “İsrail’i boykot edin” sloganları eşliğinde yürüdü; ellerinde Filistin bayraklarıyla İngiltere Futbol Federasyonu’na çağrıda bulundu.

İngiltere'de İsrail karşıtı yürüyüş! Londra "Filistin'e adalet" sloglanlarıyla yankılandı

Eylemde konuşan Emma isimli gösterici, İsrail'in uluslararası etkinliklerden çıkarılması gerektiğini savunarak, "İsrail, Filistinlilere karşı son derece iğrenç davranıyor. Eurovision'dan futbola kadar her alanda yer almamalılar" dedi. Emma, Gazze'ye insani yardım göndermeye çalışan filolara yönelik müdahalelere de tepki gösterdi ve alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılmasını istedi.

"FUTBOL TARAFTARLARI BU VAHŞETE SESSİZ KALMIYOR"

Wimbledon taraftarı Dominic ise UEFA organizasyonlarında İsrail kulüplerinin yer almasını anlamlandıramadıklarını belirterek, "UEFA Avrupa kulüplerine ait; neden İsrail burada oynuyor?" diye sordu. Dominic, futbol taraftarlarının Güney Afrika'nın maruz kaldığı yaptırım benzeri bir süreci İsrail için de görmek istediğini söyleyerek, futbol camiasının sesinin duyulmasını talep etti.

TALEPLER VE DUYGUSAL VURGU

Protestoda dikkat çeken mesajlar, hem insani yardıma engel olunmasına yönelik tepkiler hem de İsrail'e yönelik küresel yaptırım çağrıları etrafında şekillendi. Göstericiler, futboldaki kurumları tarafsızlık ve adalet ilkesi gözetmeye çağırdı; sahadaki rekabetin ötesinde vicdani ve siyasi sorumluluklar olduğu vurgulandı.

