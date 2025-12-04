Gazi gazeteci Gazze'nin sesini haykırdı!

Gazze'de iki yılda 256 gazeteci katledildi, yüzlercesi yaralandı. İsrail'in tank atışıyla sağ bacağını kaybeden TRT Arabi kameramanı Sami Muhammed Şehade, Gazze'deki "gazi" gazetecilerden yalnızca biri. Evi F-16 bombardımanı ile yıkılan ve kendisi tank atışıyla hedef alınan Şehade, buna rağmen Gazze'nin sesini duyurmaya devam etti. Koltuk değnekleri ve kamerasıyla Gazze'nin insanını ve acılarını kadraja alarak Filistin'in sesini dünyaya duyurdu. Şehade'nin Gazze'den İstanbul'a uzanan direnişi, savaşın gerçek yüzünü dünyaya anlatma mücadelesiyle sürüyor.

