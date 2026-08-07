ABD'den Meta'ya 375+567 milyon dolarlık rekor ceza! Mesele çocuk güvenliği: Algoritma zararlı içeriklere yönlendiriyor

ABD'den Instagram, Facebook, WhatsApp ve Threads'in sahibi Meta 'ya rekor bir ceza geldi. New Mexico eyaletinde görevli yargıç Bryan Biedscheid, Meta'nın çocuklara yönelik tehlikeleri konusunda kamuoyunu uyarmadığını gerekçe göstererek 567 milyon dolarlık ceza kesti. Biedscheid sosyal medya devini hava kirliliğine benzeterek "kamusal rahatsızlık" olarak nitelendirdi ve bu paranın gelecekteki zararları azaltmayı amaçlayan bir fona aktarılmasına karar verdi.

TOPLAM TUTAR 942 MİLYON DOLARA ULAŞTI



Bu karar, Meta'nın aynı davada daha önce ödemesine karar verilen 375 milyon dolarlık cezaya ek olarak verildi ve toplam tutar 942 milyon dolara ulaştı.

Yargıç Biedscheid, Meta'yı bir fabrikaya benzeterek, reklam ve içerikleri ürün, "çocukların psikolojik zararlarını ve cinsel istismarını ise azaltılması gereken bir kirlilik" olarak tanımladı.

Meta'nın bir sözcüsü, kararla ilgili olarak "Karara katılmıyoruz ve temyize gideceğiz" dedi.

Sözcü, "İnsanları platformlarımızda güvende tutmak için çok çalışacak, kötü niyetli kişileri ve zararlı içerikleri tespit edip kaldırma konusundaki zorluklar hususunda şeffaf davranacağız. Gençleri çevrim içi ortamda koruma konusundaki sicilimize güvenmeye devam edecek ve gerçekleri yanlış yansıtan iddialara karşı kendimizi savunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.