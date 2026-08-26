Sodexo'dan dev işten çıkarma: Binden fazla kişi işsiz kalacak! Arkasında mali baskı var: Kar marjı %3,7'ye geriledi

Açıklamada ayrıca, grubun genel merkezini doğrudan ilgilendiren ayrı bir idari yapılandırma projesi kapsamında 134 pozisyonun daha ortadan kaldırılmasının beklendiği, böylece şirketin Fransa operasyonlarında planladığı toplam istihdam kesintisinin 1097'ye ulaşacağı kaydedildi.

HEDEF 2030'DA DAHA YÜKSEK BÜYÜME

Sodexo'nun yeniden yapılanma hamlesi, şirketin Temmuz ayında açıkladığı "Shift & Grow 2030" planının da önemli bir parçasını oluşturuyor.

Şirket, 2030'a kadar organik gelir büyümesini yüzde 5'in üzerine, faaliyet kâr marjını ise yüzde 5'in üzerine çıkarmayı hedefliyor. Plan kapsamında operasyonel modelin sadeleştirilmesi, ticari kapasitenin güçlendirilmesi ve teknoloji, veri ve yapay zekâ yatırımlarının artırılması öngörülüyor.

Sodexo, 2026 ve 2027 yıllarını rekabet gücünü yeniden oluşturma ve operasyonları güçlendirme dönemi olarak değerlendirirken, 2028'den itibaren büyüme ve kârlılıkta daha hızlı bir artış hedefliyor. Şirket, 2026-2030 döneminde teknoloji, satın alma ve organizasyon dönüşümü için yaklaşık 1 milyar euroluk tek seferlik yatırım planlıyor.