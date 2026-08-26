Sodexo'dan dev işten çıkarma: Binden fazla kişi işsiz kalacak! Arkasında mali baskı var: Kar marjı %3,7'ye geriledi
Fransız yemek ve tesis yönetimi devi Sodexo, yeniden yapılanma kapsamında Fransa'da 1000'den fazla çalışanının işine son vereceğini duyurdu. Şirketin 963 pozisyonu operasyonel dönüşüm, 134 pozisyonu ise genel merkezdeki idari yapılanma kapsamında olmak üzere toplam 1097 pozisyonu ortadan kaldıracağı açıklandı. 2026 mali yılının ilk yarısında 12 milyar euro gelir açıklayan şirketin faaliyet kâr marjı %3,7'ye gerilerken, yapılanma maliyetleri 130 milyon euro ek gider oluşturdu.
Fransız yemek ve tesis yönetimi şirketi Sodexo, Fransa'da 1000'den fazla kişinin işine son vereceğini duyurdu.
1000'DEN FAZLA KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK
Sodexo'dan yapılan açıklamada, şirketin büyümesini hızlandırmak ve küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla şirketin kurumsal yeniden yapılanmaya gideceği belirtildi.
Şirketin bu kapsamda Fransa genelinde istihdam kesintisine gitmeyi planladığı aktarılan açıklamada, operasyonel süreçlerin yeniden düzenlenmesini öngören proje kapsamında ilk etapta, Sodexo'nun Fransa'daki toplam iş gücünün yüzde 4'üne tekabül eden 963 pozisyonun ortadan kaldırılacağı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, grubun genel merkezini doğrudan ilgilendiren ayrı bir idari yapılandırma projesi kapsamında 134 pozisyonun daha ortadan kaldırılmasının beklendiği, böylece şirketin Fransa operasyonlarında planladığı toplam istihdam kesintisinin 1097'ye ulaşacağı kaydedildi.
HEDEF 2030'DA DAHA YÜKSEK BÜYÜME
Sodexo'nun yeniden yapılanma hamlesi, şirketin Temmuz ayında açıkladığı "Shift & Grow 2030" planının da önemli bir parçasını oluşturuyor.
Şirket, 2030'a kadar organik gelir büyümesini yüzde 5'in üzerine, faaliyet kâr marjını ise yüzde 5'in üzerine çıkarmayı hedefliyor. Plan kapsamında operasyonel modelin sadeleştirilmesi, ticari kapasitenin güçlendirilmesi ve teknoloji, veri ve yapay zekâ yatırımlarının artırılması öngörülüyor.
Sodexo, 2026 ve 2027 yıllarını rekabet gücünü yeniden oluşturma ve operasyonları güçlendirme dönemi olarak değerlendirirken, 2028'den itibaren büyüme ve kârlılıkta daha hızlı bir artış hedefliyor. Şirket, 2026-2030 döneminde teknoloji, satın alma ve organizasyon dönüşümü için yaklaşık 1 milyar euroluk tek seferlik yatırım planlıyor.
FİNANSAL PERFORMANS DA BASKI ALTINDA
Sodexo'nun 2026 mali yılının ilk yarısında konsolide geliri 12 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Şirketin organik gelir büyümesi yüzde 1,7 olurken, faaliyet kâr marjı yüzde 3,7'ye geriledi.
Şirket, aynı dönemde yeniden yapılanma, organizasyon değişiklikleri ve varlıkların rasyonelleştirilmesiyle bağlantılı maliyetler nedeniyle 130 milyon euroluk diğer operasyonel gider kaydetti.