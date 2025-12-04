ABD'de muhalefet vicdanı: Trump'ı korku sardı!

Katil İsrail'de muhalefet tarafından Meclise sunulan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planının İsrail Meclisinde kabul edildiğini teyit eden tasarı, birinci oylamayı muhalefet milletvekillerinin oylarıyla geçti. Netanyahu hükümetinin bu tasarının geçmesini engellemek çin birçok adım attığı ama başarılı olamadığı belirtildi.

