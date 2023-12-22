CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Refah saldırı altında! BM’den soykırımcı İsrail’e soruşturma

Cohen, "Başbakan (Netanyahu) başarısız olduğunda, başarısız olmaya devam ettiğinde ve bu pozisyonun ehli olmadığını, yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış kişi olduğunu kanıtladığında hemen değiştirilmesi gerekir. Bize bunu, 2. Dünya Savaşı'nın başlamasından yaklaşık 9 ay sonra, 10 Mayıs 1940'ta Başbakanları Neville Chamberlain'i değiştiren İngilizler öğretti." ifadelerini kullandı. 04:32 Fas: "Uluslararası toplumun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durduramaması artık kabul edilemez"

Milletvekili Cohen, X platformunda yayınladığı videoda, savaşın ortasında bu sözleri söylemenin kendisine acı verdiğini ama başka çare olmadığını dile getirdi.

06:37 İsrail'de muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi Milletvekili Meirav Cohen, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması çağrısında bulunarak, onu devletin boynunda bir "değirmen taşı" olarak nitelendirdi.

09.03 Hamas lideri İsmail Haniyeh, Mısır'a gitmeden önce Katar'da İran Dışişleri Bakanı ile görüştü. Haniye, soykırım ordusunun Gazze Şeridi'ndeki hava, deniz ve kara saldırılarının ölçeğinin 'benzeri görülmemiş' olduğunu söyledi ve Filistin direnişinin, iki buçuk aydır Gazze'de işlenen İsrail savaş suçlarına rağmen savaş alanında sağlam durduğunu belirtti.

"Gazze Şeridi'ndeki durum artık beklemeye dayanamaz ve uluslararası toplumun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durduramaması artık kabul edilemez ve hiçbir açıklaması yoktur." diyen Burita, ülkesinin her zaman ve koşulsuz olarak bir Filistin devletinin kurulmasını, Filistin yönetiminin kendi halkının haklarını tesis etmek için yürüttüğü tüm çabaları desteklediğini vurguladı.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre Burita, başkent Rabat'ın güneydoğusundaki Marakeş kentinde Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail ordusunun güney bölgesi komutanı Eliezer Toledano, "Bu bizim sorumluluğumuz ve sadece bizim yetkimizdir" yanıtını verirken, Ben Gvir tekrar "Evet, evet, sizin yetkinizi ve sorumluluğunuzu zaten duyduk." diye karşılık verdi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, toplantı sırasında askerleri, "Bu nasıl mümkün olabilir? Bir sineği file çevirdiniz, manşetlere çıktınız. Bu, askerlerin canını acıtıyor." sözleriyle savundu.

04:04 İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: "(Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'e) Beni tehdit etmeyin" İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, olay, İsrail hükümetinin yaptığı haftalık toplantı sırasında, İsrail askerlerinin bir hafta önce Cenin'de bir caminin mihrabının önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası okumasının gündeme gelmesi üzerine yaşandı.

"BENİ TEHDİT ETMEYİN"

Tartışmaya müdahale ederek, "Yeter, cevabını aldık" diyen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun toplantıdan ayrılması sonrası tartışma yeniden başladı.

Ben Gvir, "(Askerleri) Kovarlarsa vay halinize." derken, bu kez de Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "Beni tehdit etmeyin, İsrail ordusundaki değerlerimin ne olduğuna ben karar veririm." diyerek karşılık verdi.



19 ARALIK TARİHİNDE YAŞANANLAR

23.54 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, anlaşma sağlanamadığı için ikinci kez ertelendi.

AA muhabirinin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, New York yerel saatiyle 17.00'de düzenlenmesi planlanan oylama iptal edildi.

İkinci kez ertelenen oylamanın, 20 Aralık'ta gerçekleşmesinin planlandığı öğrenildi.

Kaynaklar, ABD'nin henüz Birleşik Arap Emirlikleri tarafından hazırlanan Gazze tasarısına ikna olmadığını, destekleyen ülkelerin ise bir kez daha konuya ilişkin sunulan tasarının veto edilmemesi için müzakereleri sürdürme kararı aldığını aktardı.

ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hala karar tasarısı üzerinde diğer aktörlerle birlikte çalışıyoruz. Ne noktada olduğumuzu şimdiden söyleyemem, bugün yürütülecek müzakerelere bir bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.







YARDIMLARIN ERİŞİMİ İÇİN ÇATIŞMALARA ARA TALEP EDİLİYOR

Karar tasarısında Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi talep ediliyor.

Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivilleri koruma görevini yerine getirmeleri çağrısı yapılan karar tasarısında, BM Genel Sekreteri'nden yardımların denetlenmesi için bir mekanizma kurması isteniliyor.

BM'nin yardımların insani yardım olduğunu teyit etmesi ve yardımların türleri hakkında "Filistin Yönetimi ve İsrail'e" bilgi vermesi istenilen karar tasarısında, yardımların dağıtımı için gerekli yakıtın sağlanması çağrısına yer veriliyor.

Karar tasarısında tüm rehinelerin serbest bırakılması talep edilirken, her türlü uluslararası insancıl hukuk ihlali kınanıyor.

21:58 BM Filistin Raportörü, Ruanda Soykırımı için açıklama yapan AB Komisyonu Başkanına, Gazze'de yapılmakta olan soykırımın önlenmesi için tüm yetkilerini kullanması çağrısında bulundu.

21.20 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze kentinin er-Rimal Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda en az 50 kişi öldürüldü



19.41 BM: Gazze'deki ölüm ve yıkım daha önce görülmemiş boyutlarda

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki ölüm ve yıkımın daha önce görülmemiş boyutlarda olduğunu bildirdi. BM Güvenlik Konseyi'nde, İsrail-Filistin sorununa ilişkin gelişmeler ele alındı.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, toplantıda, üye ülkeleri video konferans yoluyla bilgilendirdi.

Wennesland, Gazze Şeridi'ne insani yardımların çok zor koşullarda ulaştırıldığını, yerinden edilme ve süren çatışmalar nedeniyle insani yardım sisteminin çöküşün eşiğine geldiğini ifade etti.

Gazze'deki durumun daha geniş bir bölgeye yayılma riskinden endişe duymaya devam ettiğini belirten Wennesland, Lübnan ve İsrail arasında bulunan ve "Mavi Hat" olarak tanımlanan bölgede her gün karşılıklı ateş açıldığını, bunun bölgesel istikrar için çok büyük bir tehdit teşkil ettiğini bildirdi.

Wennesland, "İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların büyüklüğü ve Gazze'deki ölüm ve yıkımın boyutu daha önce görülmemiş boyutlarda ve buna tanıklık etmek çok zor. Gazze'de sivillerin öldürülmesini tartışmasız bir şekilde kınıyorum." dedi.

Gazze'deki insani durumdan derin endişe duyduğunu dile getiren Wennesland, Batı Şeria'daki gelişmeleri de endişeyle takip ettiğini belirtti.

Wennesland, Filistinliler ve İsrail güvenlik güçleri arasındaki "çatışmaların" ölüm ve gözaltıyla sonuçlandığını ifade ederek, "Güvenlik güçleri en üst düzeyde itidal göstermeli ve hayat korumak için sadece başka seçenek kalmadığında ölümcül güce başvurmalı." diye konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin ölümcül saldırılarından endişe duyduğunu belirten Wennesland, "Şiddete başvuranlar hesap vermeli ve adalete teslim edilmeli." ifadesini kullandı.

Wennesland, bazı liderlerin şiddet ve sivillerin ölümünü teşvik eden söylemleri karşısında dehşete düştüğünü dile getirerek, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail'in yerleşim yerlerinin genişlemesine tepki gösteren Wennesland, bunun gelecekte bağımsız Filistin Devleti'nin varlığını tehdit ettiğini kaydetti.

"HASTALAR YERDE TEDAVİ EDİLİYOR"

17.25 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Rehinelerin çıkarılması için Gazze'de insani araya hazırız

16.35 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), soykırımcı İsrail'in güvenli bölge olması gereken bölgelere yaptığı saldırıların ardından Gazze'de artık hiçbir yerin güvenli olmadığını söyledi. Sınır Tanımayan Doktorlar'ın yaptığı açıklamada "Nasser Hastanesi'nde (Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta) acil servis tamamen dolu ve yeni hastalar yerde tedavi ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın Gazze'deki sağlık ekibi lideri Chris Hook, "Doktorlar, zaten ölecek olan diğer çocukları tedavi etmek için ölü çocukların cesetlerinin üzerinden geçiyor. Hayatta kalan şanslı birkaç kişinin yaraları da hayatlarını değiştirecek cinsten. Pek çok yaralı insan aşırı yanıklardan, düzgün iyileşmeyen büyük kırıklardan ve amputasyon gerektirebilecek ciddi kırıklardan muzdarip" dedi.

15.27 İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 214 artarak 19 bin 667'ye çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 74 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin, son 24 saatte Gazze'nin tüm bölgelerinde katliamlar işlediğini vurgulayan Kudra, son saatlerde 214 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 300 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 19 bin 667'ye, yaralıların sayısının da 52 bin 586'ya yükseldiğini ifade etti.

ENKAZ ALTINDA HALA BİNLERCE KİŞİ VAR, HASTANELERDE İSE HİZMET DURDU

Çok sayıda kişinin ise hala enkaz altında olduğuna dikkati çeken Kudra, saldırılar nedeniyle hastanelerde hizmetin durduğunu, sağlık sektörünün çöktüğünü vurguladı.

Binlerce hasta, kadın, çocuk ve yaralının tedavi olamadığının altını çizen Kudra, İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'de işlediği katliamları gören uluslararası toplumun sessizliği karşısında şaşkın olduğunu ifade etti.

14.14 El Kassam Tugayları, Gazze'nin Şeyh Rıdvan mahallesinde siyonist Hummer cipine hedef alarak, tamamen yandıktan sonra soykırımcı askerleri öldürdüklerini bildirdi.

11.47 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'ni askeri kışlaya çevirerek, 80'i sağlık personeli 240 kişiyi alıkoydu.



HEDEFLERİ YİNE MÜLTECİ KAMPI



11.08 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nı bombaladığı, saldırıda onlarca ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliye Mülteci Kampı'nı bombaladığı belirtildi.

Cibaliye Mülteci Kampı'nın Blok 2 bölgesine düzenlenen İsrail saldırısında, onlarca ölü ve yaralı olduğu kaydedildi.

2 FİLİSTİNLİ GAZETECİ YARALANDI

İsrail ordusunun Cibaliye Tıp Merkezi yakınındaki bir bölgeye de saldırı düzenlediği kaydedildi. Saldırıda, Filistinli gazeteciler İslam Bedir ile Muhammed Ahmed'in yaralandığı aktarıldı.

Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye bölgesi sık sık İsrail saldırılarının hedefi oluyor. İsrail ordusunun dün Cibaliye bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

08:28 Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli öldürüldüğünü duyurdu.



02:45 İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRILARINDA 53 BİN TON BOMBA KULLANDI

Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de meydana gelen yıkım hakkında bilgi verildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik kapsamlı bir soykırım gerçekleştirildiği, İsrail ve ABD güçlerinin Gazze Şeridi'nin her metrekaresini bombaladığı belirtildi.

İsrail saldırılarında, 53 bin ton bomba kullanıldığı kaydedilen açıklamada, bombardımanlarda Gazze Şeridi'nin genelinde 52 bin 500 konutun tamamen yıkıldığı aktarıldı.

02:39 İngiltere'de bir grup Muhafazakar Parti milletvekili, Dışişleri Bakanı David Cameron'a yazdıkları mektupta, İsrail'in güvenliği, Filistinliler için barışın ve ölümlerin sona ermesinin yolunun diplomasi ve siyasetten geçtiğini vurgulayarak, "Yeni siyasi gerçekliğe alan açılması gerekliliğini, bunun da acil bir ateşkese ihtiyaç duyduğunu kabul etmenizi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

02:00 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan 53 kişi, tedavi edilmek üzere Tunus'a getirildi. Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından Gazze Şeridi'nden gelen yaralılara ilişkin görüntü paylaşıldı.

Mısır'ın El-Ariş Havaalanı'ndan Tunus Havayollarına ait uçakla başkent Tunus'a getirilen 53 yaralı ile refakatçilerini, Kartaca Havalimanı'nda Sağlık Bakanı Tunus Ali el-Murabıt, Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanı Mustafa el-Fercani ve Filistin'in Tunus Büyükelçisi Hail el-Fehhum karşıladı.