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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023, 18:36 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023, 20:01

İşgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu Gazze'yi ve Hamas'ı tehdit etti!

Sosyal medyadan bir video paylaşan katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu sosyal medyadan skandal açıklamalarda bulundu. Halkın desteğini kaybeden Netanyahu Gazze'yi ve Hamas'ı tehdit etti.

İşte Netanyahu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım:

Savaşı sonuna kadar sürdüreceğiz. Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar, zafere kadar devam edecek.

Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok. Belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız: Hamas'ın ortadan kaldırılması, rehinelerimizin serbest bırakılması ve Gazze tehdidinin ortadan kaldırılması.

Hamas'a ateşle, cehennem ateşiyle saldırıyoruz. Bugün dahil her yerde. Yardımcılarına da yakından ve uzaktan saldırıyoruz.

İlkinden sonuncusuna kadar tüm Hamas teröristleri ölümlüdür. Sadece iki seçenekleri var: teslim olmak ya da ölmek.

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