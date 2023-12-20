SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Filistin topraklarının demirbaşı mülteci kampları! Direniş buradan doğuyor: Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi Gazze

Terör devleti İsrail, 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında öncelikli hedef olarak mülteci kamplarını görüyor. Gazze’yi yıllardır abluka altında tutan soykırımcı İsrail, dünyanın en büyük açık hava hapishanesi haline getiren İsrail, mülteci kamplarını Filistin topraklarının demirbaşı haline getirdi. Okullar, hastaneler ve alışveriş merkezleri ile mülteci kampının çok daha ötesine geçen kamplar soykırımcının saldırılarının bir numaralı hedefi iken Filistin direnişinin de doğduğu kritik noktalar olarak öne çıkıyor. İşte, Filistin’deki mülteci kamplarının tarihi…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 15:24 Güncelleme 20 Aralık 2023, 15:24
Filistin topraklarının demirbaşı mülteci kampları! Direniş buradan doğuyor: Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi Gazze

Soykırımcı İsrail 7 Ekim'den bu yana hastaneleri, okulları ve özellikle de mülteci kamplarını bombardımana tutuyor. 2 aydan fazla bir süredir sıradan olaylar haline gelen bu saldırılarda Gazze'deki mülteci kamplarının gerçeği de bir kez daha gözler önüne serildi. Yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'yi "dünyanın en büyük açık hava hapishanesi" haline getiren terör devleti İsrail, tüm bu işkenceleri ile aslında Filistin'de nesillerdir müstemlekeciliğe karşı öfke ve direnişi körüklüyor.

FİLİSTİN TOPRAKLARININ DEMİRBAŞI MÜLTECİ KAMPLARI

Mülteci kampları normal şartlar altında çatışmalar veya doğal afetlerin ardından kurulurken işgal altındaki Filistin topraklarında ise 1948 yılından beri demirbaş olarak varlığını sürdürüyor. Londra merkezli Middle East Eye gazetesi, Filistin'deki mülteci kamplarının tarihine dikkat çekti.

ÇADIR DEĞİL MÜLTECİ MAHALLELERİ

Filistin'deki mülteci kampları alışılanın aksine BM logolu bir dizi çadırdan ziyade içinde okullar, camiler, mağazalar ve diğer olanakların bulunduğu yerleşik mahallelere dönüştü öyle ki artık bu kampların gerçekten mülteci kampı olup olmadığı dahi sorgulanır hale geldi.

KAMPLARA ZORLA GETİRİLDİLER

1948'de Nakba yani "felaket" olarak bilinen İsrail bağımsızlık savaşı, siyonist milislerin 700 binden fazla Filistinliyi evlerinden sürmesiyle sonuçlanmıştı. Yerinden edilen Filistinlilerden birçoğu Arap ülkelerine kaçarken diğerleri ise "tarihi" Filistin'in farklı bölgelerine geçti ve apar topar mülteci kamplarına yerleşmeye zorlandılar. Bunun ardından Birleşmiş Milletler (BM) ise o dönemden bu yana Filistinli mültecilerin kamplarını ve günlük yaşamlarını yöneten Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'nı (UNRWA) kurdu.

Terör devleti İsrail kan kaybediyor! Kassam Tugayları karada soykırım ordusunu eziyor | Suçu Biden’a attılar: Müttefikini yalnız bıraktı

"KALICI BİR ÇÖZÜM BULUNANA KADAR"

UNRWA'ya göre yaklaşık 5,9 milyon Filistinli mülteci, Lübnan, Ürdün, Suriye, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde kurulan 58 UNRWA kampında hizmet alma hakkına sahip. Uluslararası hukuka göre ise hem 1948'de bu bölgelere geçen mülteciler hem de onların soylarından gelenler "kalıcı bir çözüm" bulunana kadar mülteci olarak sınıflandırılıyor.

Yerleşimci siyonistler tarafından topraklarından zorla sürülen Filistinlilerin durumu UNWRA tarafından "Uzun süren mülteci durumları, altta yatan siyasi krizlere çözümler bulunamamasının sonucudur." şeklinde izah ediliyor.

2 MİLYON NÜFUSA 8 KAMP

Yaklaşık 1,7 milyonu mülteci olmak üzere yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze'de sekiz kamp bulunuyor. Bu kamplar şu şekilde: Refah Kampı, Cibaliye Kampı, Han Yunus Kampı, El Şati Kampı, Nuseyrat Kampı, Bureij Kampı, Maghazi Kampı, Deir el-Balah Kampı.

SOYKIRIMCININ HEDEFİ MÜLTECİ KAMPLARI

2007'den bu yana Gazze'yi abluka altında tutan soykırımcı İsrail, Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından uğradığı büyük şokla başta mülteci kampları olmak üzere hastaneleri, okulları ve sivillerin sığındığı tüm alanları hedef aldı.

Dünyadaki en yoğun nüfuslu bölgelerden biri olan kamplar, soykırımcı İsrail'in ekim ayında başlayan saldırılarından bu yana sağlık hizmetleri, suya erişim, gıda temini, elektrik ve sanitasyon gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya.

Kamplardaki işsizlik oranı 2022'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 48,1 şeklinde bildirilirken kamplardaki nüfusun yaklaşık yüzde 95'inin temiz suya sürekli erişiminin olmadığı belirtiliyor.

FİLİSTİN DİRENİŞİ KAMPLARDAN DOĞUYOR

1948'den bu yana Filistinlilerin zorla tutulduğu kamplarda İsrail zulmü altında doğup büyüyen pek çok kişi yıllar içinde sivil toplum örgütlerine ya da silahlı direniş gruplarına katıldı.

Hamas'ın kurucu kadrosundan Ahmed Yasin, terör devleti İsrail'in şimdi İsrail sınırları içinde geçen topraklardaki köyünü yok etmesinin ardından ailesi ile birlikte kendisini Şati kampında bulmuştu.

İslami Cihad hareketinin kurucu ortağı Fethi Şikaki ise Refah kampında doğmuştu.

BİRİNCİ İNTİFADA CİBALİYE'DE BAŞLADI

Filistin'de terör devleti İsrail'e karşı ilk ayaklanma olan 1987 tarihli Birinci İntifada, Cibaliye'de soykırım ordusuna ait bir tank nakliye aracının bir sıra arabaya çarpması ile ölen kamp sakinlerinin cenazelerinin ardından başlamıştı.

İsrail'in sistematik zulmünün en büyük göstergelerinden biri olan kamplar, terör devleti tarafından sözde "terörizmin üreme alanı" olarak görülüyor. Hamas ve diğer silahlı gruplar tarafından kontrol edilen tüneller, silahlar ve komuta merkezlerinin bulunduğunu iddia eden soykırımcı İsrail, mülteci kamplarını birincil hedef olarak görüyor ve her fırsatta hava saldırısı düzenliyor. İki aydan fazla bir süredir devam eden İsrail bombardımanından en kötü etkilenen bölge, Cibaliye oldu, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Cibaliye, resmen enkaz haline gelirken İsrail'in savaş suçu işlediğinin de en büyük kanıtlarından biri oldu.

7 Ekim'den bu yana Gazze nüfusunun yüzde 80'inden fazlası yerinden edildi. Bu kişilerin büyük çoğunluğu terör devleti İsrail'in kuruluşunda zaten evlerinden kovulmuş olanlar ve onların çocukları ile torunlarıydı.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreninde önemli açıklamalar
Ortalık karıştı! Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e korkak yanıtı: Yokluğu bir şeyi değiştirmez! Ekrem İmamoğlu’ndan Çatır çatır çıkışı
Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı 11’i belli oldu!
SON DAKİKA