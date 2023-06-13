Beyaz Saray'da LGBT skandalı! Sapkınlığa çanak tutan Biden'ın onur partisinde transseksüel model Rose Montoya üstünü çıkarttı!

ABD'DE BÜYÜK ÇAPLI PROTESTO
Amerika'da LGBT terörünün önüne geçmek için protestolar düzenlemişti. Özellikle ABD'den gelen görüntülerde son dönemde okul önlerinde velilerin LGBT terörünü durdurmak için protestolar düzenlediği görüldü.
MİLYON DOLARLIK ŞİRKETLERDE LGBT ZORUNLULUĞU
Netflix, Disney+, Onur Yürüyüşleri, çizgi filmler, çocuk kitapları, animeler, mangalar... Erkek ve kadın dışındaki cinsiyetler dört bir yandan dayatılıyor. Henüz ilkokula bile başlamamış Caillou bile artık masum değil. Dijital mecralarda eşcinsellik normalleştiriliyor. Ergenlik döneminin doğal süreci olan kimlik arayışı, Batı'nın pompaladığı bu fırtınada cinsiyetsizleşmeye evriliyor.
ABD BAŞKANI BİDEN SKANDAL AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI: HEPİMİZİN ÇOCUKLARI
ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Basın toplantısında trans çocuklardan bahseden Biden, çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasaklayan yetkilileri eleştirdi. Biden, bu yasaları "nefret dolu" olarak niteledi. Trans çocuklar "hepimizin çocukları" dedi.
SAPKIN LGBT TERÖRÜNE KARŞI DÜNYADA TOPYEKÜN MÜCADELE
Özellikle son zamalarda sapkın LGBT'lilere karşı dünya genelinde artan eylemler sonrası azgın azınlık farklı yollarla Müslümanları ve inanç sahibi diğer insanları baskı altına almaya çalışıyor.
Bunun sonra örneği ise Amerikalı yazar ve yorumcu Matth Walsh'ın 2022 yılında yayınladığı 'Kadın nedir?' isimli belgesel oldu. Belgesel LGBT lobilerinin hedefi oldu. Belgeselin yayınlandığı haber sitesi The Daily Wire, yıl dönümünde içeriği Twitter'dan da yayınlama kararı aldı. Belgeselde; Amerika'da çalışan çalışmayan, kadın erkek, genç yaşlı ve LGBT'lilere yöneltilen 'Kadın Nedir?' sorusuna cevap bulunamadı. Walsh, bu kez bilinen soruyu Afrika'da ilk kabilelerin soyundan olduğu iddia edilen Masai kabilesinin üyelerine sordu. Belgeselde oldukça ilginç anlar kayda alındı.