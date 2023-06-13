Beyaz Saray'da LGBT skandalı! Sapkınlığa çanak tutan Biden'ın onur partisinde transseksüel model Rose Montoya üstünü çıkarttı!





DEVLET ELİYLE SAPKINLIK

ABD'de geçtiğimiz günlerde bir başka skandal ise devlet eliyle yapıldı. ABD Hava Kuvvetleri, sapkın askerlerin sözde "Onur Ayı"nı kutladı. Atılan mesajda, "ABD Hava Kuvvetleri, nesiller boyu LGBTQI+ hizmet üyelerini ve onların hava kuvvetlerimize katkılarını gururla takdir ediyor ve kutluyor." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA REZİL GÖRÜNTÜ

ABD'de son dönemde sosyal medya platformlarının da büyük katkısıyla giderek yayılan sapkın LGBT örgütü gençleri zehirleme çalışmalarına devam ediyor. Cinsiyetsiz bir dünya oluşturmayı hedefleyen bu sapkın örgüte karşı aileler çocuklarını korumak için çok sayıda yol deniyor.

Küresel güçler tarafından normalleştirilmeye ve yaygınlaştırılmaya çalışılan LGBT terörü sürüyor. Sağlıklı bir aile yapısını tehdit edet LGBT sapkınlığının destekçisi ABD'de İstanbul'daki Başkonsolosluk binasından bir skandala imza attı.