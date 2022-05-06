Beyaz Saray’ın yeni sözcüsü: Karine Jean-Pierre! Göreve getirilen ilk siyah kadın sapkın "LGBTQ+" tayfasından!

SAPKIN LOBİNİN ÜYELERİNDEN

Psaki, Başkan'ın açıklamasının ardından Twitter'da, Jean-Pierre'in Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapan ilk siyah kadın ve ilk LGBTQ+ olacağını söyledi.

Jean-Pierre'in Beyaz Saray'a deneyimi, yetenekleri ve güvenilirliği ile hizmet ettiğini belirten Biden, "Psaki, Beyaz Saray Brifing Odasına terbiye, saygı ve nezaketi geri getirerek bir standart oluşturmuştu. Jen'e Amerikan halkıyla doğrudan ve düzgün iletişimini sürdürürken esprili tavrını da devam ettirdiği için teşekkür ederim." mesajını verdi.

HARRIS BAŞKANLIĞA YOL YAPIYOR

2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olan Kamala Harris'e o dönemde danışmanlık yapan Jean-Pierre'in "LGBTQ+" lobisi adına Beyaz Saray'da temsilci olması lobinin tehlike çanları çaldıran gücünün bir göstergesi.



Kamala Harris''in Biden'ın yerini alacağının konuşulduğu şu dönemde sapkın lobinin ABD ve dünya siyaseti geleceğinde ne denli etkili olacağının da tahmin edilmesi zor değil.