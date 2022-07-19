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    • Dünya
    • 19.07.2022 18:07
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    • 19.07.2022 18:22
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    ABD'nin küresel sapkınlık projesi LGBT'yi meşrulaştırma girişimi! Trans oramiral Levine cinsiyet değiştirme ameliyatlarını savundu

    Joe Biden hükümetinde Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak görev alan aynı zamanda ABD'nin ilk açık trans oramirali olarak da tarihe geçen Rachel Levine, sapkın söylemlerine devam ediyor. Cinsiyet değiştirme ameliyatlarını savunan Levine, "Bu gençleri desteklemek ve güçlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Sosyal medyadan, TV'lere, satın aldığımız ürünlerden giydiğimiz giysilere, kısacası hayatımızın her alanına etki etmek isteyen küresel sapkınlık projesi LGBT'nin ABD tarafından meşrulaştırılma girişimi bir kez daha gözler önüne serildi. Bilindiği üzere Biden'ın sağlık bakanı yardımcısı olan Oramiral Levine, 2011'de cinsiyet değiştirmişti.

    takvim.com.tr
    ABD’de LGBT’yi meşrulaştırma girişimi!

    ABD Senatosu tarafından onaylanan ilk transseksüel yetkili olarak tarihe geçen, Joe Biden hükümetinde Sağlık Bakanı Yardımcısı görevini yürüten Rachel Levine, gençlerle ilgili tartışma çıkaracak sözlere imza attı.


    Levine, ABD'deki trans gençleri savunmasız olduğunu ve okulların yanı sıra içinde bulundukları topluluklarda ciddi taciz ve zorbalığa maruz kaldıklarını öne sürdü.



    CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATINI SAVUNDU
    Söz konusu kesimle ilgili yaptığı açıklamada Levine, "Daha fazla zihinsel sağlık sorunları var. Ancak transseksüel veya cinsiyet çeşitliliğinin doğasında gençleri depresyon ya da kaygıya yatkın hale getirecek hiçbir şey yok. Buna neden olan, taciz ve zorbalık." dedi.

    Açıklamasında, cinsiyet değiştirme ameliyatını savunan Levine, "Bu gençleri, eyaletlerinde cinsiyet onaylama tedavisi alma yeteneklerini sınırlamamak için desteklemek ve güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.



    TEPKİLERLE KARŞILAŞTI: "ÇOCUK İSTİSMARI"
    ABD Senatosu tarafından onaylanan ilk transseksüel yetkili olan Levine, yaptığı açıklamanın ardından, sosyal medyada tepkilerle karşılaştı. Newsweek Editörü Josh Hammer, "Ciddiyetsiz yönetim biçimi." diye yazdı.

    Radyo talk-show sunucusu Mark Davis, "Tanrı bize yardım etsin. Rachel Levine ile trans statüsü hakkında kişisel bir tartışmaya girmem. Yetişkinlerin kendi hayatlarıyla ne yapmak istedikleri beni ilgilendirmez. Ancak bu, çocuk istismarının dizginsiz savunuculuğudur." ifadelerini kullandı.

    Telgraf yazarı Nile Gardiner ise "Bu korkunç. Biden'ın başkanlığı, Amerika'yı mahvediyor." notunu düştü.



        İLK TRANS ORAMİRAL!
        Biden hükümetinin sapkın söylemleri ile ön plana çıkan yetkilisi olan Levine aynı zamanda ABD'nin ilk açık trans oramirali olarak da tarihe geçti.

        Konuya ilişkin açıklama yapan Rachel Levine, "ABD Halk Sağlığı Hizmeti Muvazzaf Birliği'nin ilk kadın amirali ve 8 üniformalı hizmetin ilk açık trans oramirali olarak hizmet etmekten onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.



        "LGBTQ+ BİREYLERİ AÇTIĞI YOLDAN İLERLİYORUM"
        Trans Amiral Levine, "Bu çok önemli bir fırsat. Yapabileceğim etki ve temsil ettiği şeyin tarihi doğası sebebiyle bu rolü üstlenmek bir onur. Benden önceki hem bilinen hem de bilinmeyen LGBTQ+ bireylerin açtığı yoldan ilerliyorum. Çeşitlilik bizi daha güçlü kılıyor" dedi.



        2011'DE CİNSİYET DEĞİŞTİRMİŞ
        Pensilvanya eyaletinin eski sağlık bakanı olan Levin, 2011'de cinsiyet değiştirmişti.




            'ABD'NİN EN ÇEŞİTLİ KABİNESİ' SÖYLEMİ İLE SAPKINLIĞI NORMALLEŞTİRME GİRİŞİMİ
            Joe Biden, yönetiminin ABD tarihinin en çeşitlisi olacağı sözünü vermişti.

            ABD Başkanı, "Size söz veriyorum, herkesi (Asya-Amerikalı, Afro-Amerikalı, Latin, LGBTQ) temsil eden en çeşitli kabineyi göreceksiniz" demişti.
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