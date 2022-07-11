Hunter Biden'ın telefonundan neler çıktı neler! ABD'yi sallayan olay: Joe Biden'ın ismi, uyuşturucu...

Sosyal medyada 'Pedo' isminin 'Pedofil'in kısaltması olduğu yorumları yapıldı.

KOKAİN VİDEOLARI

Sosyal medyaya düşen bir videoda ise Hunter Biden'ın kokain kullandığı ve uyuşturucu tarttığı görüldü.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLER SIZMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın seks ve uyuşturucu partilerine ilişkin görüntüleri de sızmıştı. Görüntülerde oğul Biden'ın bir kadınla birlikte olurken elinde silah bulunduğu ve odada uyuşturucu kullandığı görülüyor.