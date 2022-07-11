Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 11.07.2022 19:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2022 19:49
    ABONE OL

    Hunter Biden'ın telefonundan neler çıktı neler! ABD'yi sallayan olay: Joe Biden'ın ismi, uyuşturucu...

    ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden yine ABD'yi sallayan bir bomba ile gündeme geldi. Hunter Biden’ın telefon verileri olduğu iddia edilen bilgiler sızdı. Hunter Biden’ın telefonundan çıkan görüntülerde Hunter Biden'ın 15 yaşından küçük kız çocuklarıyla çekildiği uygunsuz fotoğraf görülürken Babası ABD Başkanı Joe Biden’ı “Pedo Peter” olarak kaydettiği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Biden’ın telefonundan neler çıktı neler!

    ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden yine ABD'yi sallayan bir bomba ile gündeme geldi.

    Daha önce laptopundaki verilerin sızmasıyla seks ve uyuşturucu partileri açığa çıkan Hunter Biden'ın bu kez telefon verileri olduğu iddia edilen bilgiler açığa çıktı.

    15 YAŞINDAN KÜÇÜK KIZLARLA UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI
    Hunter Biden'ın telefonundan, yaşı 15'ten küçük kız çocuklarıyla çekildiği uygunsuz fotoğraflar çıktı.

    PORNO SİTELERİNDEKİ ARAMALAR
    Sızan bilgilerle porno sitelerindeki "12 yaş" aramaları yaptığı öğrenildi.

    BIDEN'IN İSMİNİ 'PEDO PEDER' DİYE KAYDETMİŞ
    Hunter Biden babası Joe Biden'ı "Pedo Peter" olarak kaydettiği de görüldü.

        Sosyal medyada 'Pedo' isminin 'Pedofil'in kısaltması olduğu yorumları yapıldı.

        KOKAİN VİDEOLARI
        Sosyal medyaya düşen bir videoda ise Hunter Biden'ın kokain kullandığı ve uyuşturucu tarttığı görüldü.

        DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLER SIZMIŞTI
        ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın seks ve uyuşturucu partilerine ilişkin görüntüleri de sızmıştı. Görüntülerde oğul Biden'ın bir kadınla birlikte olurken elinde silah bulunduğu ve odada uyuşturucu kullandığı görülüyor.

        Videoda Hunter Biden'ın elinde görülen silahın kayıt dışı olduğu iddia edilirken, görüntülerin bir kısmında elindeki silahı kameraya doğrulttuğu dikkat çekti. Görüntülerin 2018 yılına ait olduğu iddia edilirken, Biden'ın aynı dönemde ruhsatsız silahını bir markette çöp kutusuna atmasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca hakkında vergi soruşturması da açılmıştı.

        Bu son skandal, son dönemde artan silahlı saldırılar nedeniyle Başkan Biden'ın Kongre'den bireysel silahlanmaya karşı kısıtlamalar getirilmesini talep ettiği bir dönemde patlamıştı.

        Muhalefetten "Kısıtlamalar artsa oğlu hapse girerdi" yorumları yapılırken Başkan Biden görüntülere ilişkin sessizliğini koruyor.
            Başkan Erdoğan’dan peş peşe temaslar
            Haberler Dünya Hunter Biden'ın telefonundan neler çıktı neler! ABD'yi sallayan olay: Joe Biden'ın ismi, uyuşturucu...
                SON DAKİKA