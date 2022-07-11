Hunter Biden'ın telefonundan neler çıktı neler! ABD'yi sallayan olay: Joe Biden'ın ismi, uyuşturucu...

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden yine ABD'yi sallayan bir bomba ile gündeme geldi.
Daha önce laptopundaki verilerin sızmasıyla seks ve uyuşturucu partileri açığa çıkan Hunter Biden'ın bu kez telefon verileri olduğu iddia edilen bilgiler açığa çıktı.
15 YAŞINDAN KÜÇÜK KIZLARLA UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI
Hunter Biden'ın telefonundan, yaşı 15'ten küçük kız çocuklarıyla çekildiği uygunsuz fotoğraflar çıktı.
PORNO SİTELERİNDEKİ ARAMALAR
Sızan bilgilerle porno sitelerindeki "12 yaş" aramaları yaptığı öğrenildi.
BIDEN'IN İSMİNİ 'PEDO PEDER' DİYE KAYDETMİŞ
Hunter Biden babası Joe Biden'ı "Pedo Peter" olarak kaydettiği de görüldü.