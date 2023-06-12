George Soros 25 milyar dolarlık kaos imparatorluğunu sapkın LGBT terörü destekçisi oğlu Alex'e devretti: Daha azgın daha siyonist daha canavar!

SOROS YÖNETTİĞİ KURULUŞUN TÜRKİYE ŞEMASI ÇIKARILDI: AÇIK TOPLUM VAKFI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dünyada kalkışma ve darbe girişimlerine destek verdiği bilinen spekülatör George Soros'un tarafından kurulan ve yönetilen "Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluşun Türkiye şemasını çıkarmıştı. Söz konusu kuruluşun başta Gezi kalkışması olmak üzere kaos eylemleriyle irtibatları ortaya çıkarılmıştı.



AÇIK TOPLUM VAKFI'NIN GENEL SEKRETERİ GÖKÇE TÜYLÜOĞLU, GEORGE SOROS'LA AMERİKA'DA BİREBİR GÖRÜŞMÜŞ

"Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluşun Türkiye şemasında, Gezi kalkışmasına finansal destek sağladığı ve organize ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu üyesi olduğu Açık Toplum Vakfı yer alıyor.

Şemada, Açık Toplum Vakfı'nın Genel Sekreteri Gökçe Tüylüoğlu'nun, George Soros'la Amerika'da birebir görüşmelerde bulunduğuna dikkat çekiliyor. Tüylüoğlu'nun, Gezi kalkışmasından sonra ABD'li milyarder George Soros'la evinde görüşerek kalkışmaya dair rapor verdiği ifade ediliyor.

İddianamede; Gökçe Tüylüoğlu'nun, Osman Kavala'yı 3 Eylül 2013'te aradığı ve kendisine George Soros'la 20 Ekim'de görüşeceğini söylediğine yönelik telefon görüşmesi yer alıyor. Gökçe Tüylüoğlu'nun, Osman Kavala'ya, "George Soros, ayın 20'si sabahı kahvaltıya çağırdı beni evine. Hani gitmeden önce sizinle bir durum değerlendirmesi yapmak istiyorum, hani İshak Bey'le de. Anladığım kadarıyla bir şey istiyorlar. Ne oluyor, ne bitiyor duymak istiyorlar" dediği iddianamede yer aldı.

HAKAN ALTINAY DA, SOROS'LA İRTİBATI VAR

Şemada; Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hakan Altınay'ın, George Soros'la bağlantısına dikkat çekildi. İddianamede; Hakan Altınay'ın, "Soros ile bağlantınız var mı? Ne sıklıkla görüşürsünüz?" sorusuna ise "Soros'u 6 yıldır görmüşlüğüm yok. Onun öncesinde ise Açık Toplum Vakfı vasıtasıyla çalışırken iki yılda bir yapılan toplantılara gelmesi nedeniyle görürdüm" dediği yer alıyor.

OSMAN KAVALA, GEZİ KALKIŞMASINI YÖNETEN TAKSİM PLATFORMU VE TAKSİM DAYANIŞMASI'NIN GİZLİ YÖNETİCİSİ VE FİNANSÖRÜ

Şemada, Osman Kavala'nın, Açık Toplum Vakfı üzerinden George Soros'la bağlantısı olduğu ifade ediliyor. Osman Kavala'nın, Gezi kalkışmasını yöneten Taksim Platformu ve Taksim Dayanışması'nın gizli yöneticisi ve finansörü olduğu bilgisine yer veriliyor.