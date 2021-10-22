Soros’un fonladığı TESEV’in kurucu üyesi Kılıçdaroğlu'ndan gülünç açıklama: "En büyük Sorosçu Erdoğan’dır"

2008'DE YAZMIŞLAR

Kılıçdaroğlu-Soros ilişkisinin TESEV'den daha öte olduğu da ortaya çıktı. Buna göre Soros'un fonladığı "Central Asia" isimli enstitünün 2008'in ekim ayında Türkiye ile ilgili olarak yayınladığı raporda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ın yerine CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturması gerektiği vurgulandı. Söz konusu rapordan sonra Kemal Kılıçdaroğlu, sürpriz bir şekilde 2009 yerel seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapıldı. 2010'da ise FETÖ'nün Deniz Baykal'a kurduğu kaset komplosunun ardından aynen Soros'un kuruluşunun yazdığı gibi CHP'nin başına Kemal Kılıçdaroğlu geçti.







DERİN SOROS

Bir ülkeye önce ABD derin devletinin para spekülatörü George Soros'un vakıfları giriyor, sonra orada 'halk ayaklanmaları' çıkıyor, hükümetler devriliyor. Gürcistan, Sırbistan, Ukrayna, Polonya, Tunus, Mısır... Türkiye'de de Açık Toplum Enstitüsü adı altında sayısız STK ve medya kuruluşunu fonluyor, onlar da hükümet aleyhtarı araştırma, haber ve sosyal medya hareketlerinden Gezi Parkı'na kadar sayısız olayın arkasında yer alıyor.



BAĞLANTILAR ÇIKINCA VEKİL YAPIP KONUYU KAPATTI

Soros ile irtibatlı bu vakıfların kurucusu arasında ülkenin ana muhalefet lideri bile var: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu iddiayı yıllar önce Barış Yarkadaş gündeme getirdi. Ne hikmetse Kılıçdaroğlu'nu zora sokan bu haberleri yapan gazeteci Yarkadaş CHP milletvekili oldu, Kılıçdaroğlu ve CHP'ye dair iddialar da kapandı.