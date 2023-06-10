Beyaz Saray'da LGBT terörü! Joe Bıden'dan skandal açıklamalar: Trans çocukları hedef alan yasaya karşı direnmeliyiz

MUSK'IN CESUR KARARI: 'BUNU HER EBEVEYN İZLEMELİ'

Twitter'ın sahibi Elon Musk, 2 Haziran'da yayınlanan belgesele Twitter tarafından sansür uygulanmasının ardından başlangıçta gelen şikayetlere karşı tepkisiz kalmayı tercih ederken, cuma günü belgeseli alıntılayarak, 'Bunu her ebeveyn izlemeli' dedi ve içeriğe uygulanan erişim engeline dair tüm sansürleri kaldırdı.

TWİTTER'IN İÇERİK GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU ŞEFİ ELLA IRWİN VE AJ BROWN İSTİFA ETTİ

Musk'ın bu paylaşımı sapkın LGBT'liler tarafından hedef gösterilirken, aile birliğinin korunmasını ve çocuklarına karşı LGBT propagandasının önüne geçilmesini önemseyen yüz binlerce kişi tarafından da desteklendi. Musk'ın sansürü kaldırtmasının ve yaklaşık 145 milyon takipçili hesabından belgesele verdiği desteğin ardından Twitter'ın içerik güvenliğinden sorumlu şefi Ella Irwin ve AJ Brown istifa etti.