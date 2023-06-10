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    • Dünya
    • 11.06.2023 03:57
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    • 11.06.2023 05:07
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    Beyaz Saray'da LGBT terörü! Joe Bıden'dan skandal açıklamalar: Trans çocukları hedef alan yasaya karşı direnmeliyiz

    Sapkın LGBT lobisine karşı dünya çapında tepkiler sürmeye devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden yeni bir skandala imza attı. Beyaz Saray'da şimdiye kadarki en büyük sözde ‘onur ayı’ kutlaması etkinliğine ev sahipliği yapan Biden açıklamalarıyla ve yeni kararlarıyla büyük tepki topladı. Devlet eliyle çocuk istismarını meşru gören ve sapkınlıklara arka çıkan Biden “Bazı eyaletlerde trans çocukları hedef alan yüzlerce kalpsiz yasaya karşı direnmemiz lazım” ifadelerini kullanırken, LGBT'lilere birçok kurumda yetki vereceğini ilan etti.

    takvim.com.tr
    Beyaz Saray’da LGBT terörü!

    Sapkın LGBT terörüne karşı dünya çapında tepkiler sürmeye devam ederken ABD Başkanı Joe Biden tepki çeken yeni bir skandala imza attı.



    SAPKIN LGBT TERÖRÜNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI
    Gökkuşaklarıyla süslenmiş sahnede duran ve gey gece kulübü saldırılarından kurtulanların ve transseksüel hakları savunucularının da dahil olduğu bir kalabalığa hitap eden ABD Başkan Joe Biden, Beyaz Saray'da şimdiye kadarki en büyük sözde 'onur ayı' kutlaması etkinliğine ev sahipliği yaptı. Sapkın LGBT terörüne övgüler yağdıran Biden, rezilliğe sahip çıkarak yeni yasalar çıkaracağının ilan etti.



    "TRANS ÇOCUKLARI HEDEF ALAN YASAYA KARŞI DİRENMELİYİZ"
    Devlet eliyle çocuk istismarını meşru gören ve sapkınlıklara arka çıkan Biden "Bazı eyaletlerde trans çocukları hedef alan yüzlerce kalpsiz yasaya karşı direnmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

    Bilidiği üzere geçitğimiz günlerde ABD'nin California eyaletinde, okullarda haziranın sapkın eşcinsellere yönelik "onur ayı" olarak kabul edilmesinin görüşüldüğü toplantı sırasında karşıt gruplar arasında kavga çıkmıştı. Sapkın LGBT destekçisi gruplar, ellerinde gökkuşağı sembolleri ile tasarıya destek verirken, aileler ise "çocuklarımızı rahat bırakın" yazılı pankart ve tişörtlerle tasarıyı protesto etmişti.



        KURUMLARDA YER VERECEK
        LGBT terörünü meşrulaştırmak isteyen ABD Başkanı Biden "Lider ve başkan olarak, trans bireylerin ABD ordusunda hizmet vermesine yönelik yasağı kaldırmış olmaktan gurur duydum" açıklamasında bulunurken, Adalet Bakanlığı ve diğer kurumlarda çalışacak LGBT'li sapkın yetkililer atayacağını ilan etti.

        Hatırlanacağı üzerine Rachel Levine ABD'nin ilk açık trans oramirali olmuştu.



        KONGREY'E LGBT YASASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU
        Sapkın LGBT terörünün koruma altına alınmasını isteyen Biden, Kongre'ye Eşitlik Yasasını geçirme çağrısında bulundu.



        BEYAZ SARAY'DAN SKANDAL PAYLAŞIMLAR
        Öte yandan sapkın etkinlik sonrası Beyaz Saray resmi Twitter hesabından skandal paylaşımda bulundu. Etkinlik ile ilgili görseller "Beyaz Saray'dan Mutlu Gurur!" başlığı ile paylaşılarak sapkınlık meşrulaştırılmaya çalışıldı.



            EŞCİNSEL EVLİLİĞİN YOLU AÇILDI
            Beyaz Saray diğer bir diğer paylaşım ise Biden'ın eşcinsel evliliğin yolunu açan Evliliğe Saygı Yasası'nın imzalandığını duyurdu. Söz konusu paylaşımda, "Başkan Biden, transseksüel birliklere yönelik yasağı kaldırarak, Evliliğe Saygı Yasasını imzalayarak, dönüşüm terapisine karşı mücadele ederek ve dünya çapında LGBT+ insan haklarını ilerleterek LGBT+ Amerikalılar için hizmet vermeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.



            DEVLET ELİYLE SAPKINLIK
            ABD'de geçtiğimiz günlerde bir başka skandal ise devlet eliyle yapıldı. ABD Hava Kuvvetleri, sapkın askerlerin sözde "Onur Ayı"nı kutladı. Atılan mesajda, "ABD Hava Kuvvetleri, nesiller boyu LGBTQI+ hizmet üyelerini ve onların hava kuvvetlerimize katkılarını gururla takdir ediyor ve kutluyor." ifadelerine yer verildi.

            SAPKIN LGBT TERÖRÜNE KARŞI DÜNYADA TOPYEKÜN MÜCADELE
            Özellikle son zamalarda sapkın LGBT'lilere karşı dünya genelinde artan eylemler sonrası azgın azınlık farklı yollarla Müslümanları ve inanç sahibi diğer insanları baskı altına almaya çalışıyor.

            Bunun sonra örneği ise Amerikalı yazar ve yorumcu Matth Walsh'ın 2022 yılında yayınladığı 'Kadın nedir?' isimli belgesel oldu. Belgesel LGBT lobilerinin hedefi oldu. Belgeselin yayınlandığı haber sitesi The Daily Wire, yıl dönümünde içeriği Twitter'dan da yayınlama kararı aldı. Belgeselde; Amerika'da çalışan çalışmayan, kadın erkek, genç yaşlı ve LGBT'lilere yöneltilen 'Kadın Nedir?' sorusuna cevap bulunamadı. Walsh, bu kez bilinen soruyu Afrika'da ilk kabilelerin soyundan olduğu iddia edilen Masai kabilesinin üyelerine sordu. Belgeselde oldukça ilginç anlar kayda alındı.

            Söz konusu içerik yayına hazır olduğu günden bugüne tanıtım videoları dışında YouTube'un kısıtlama politikasıyla karşı karşıya kaldı. Belgeselin tamamı Netflix gibi YouTube'da da yayınlanamadı.

            LGBT LOBİSİ TWİTTER'I DA ESİR ALDI
            Twitter'da ise son günlerde 'Kadın Nedir?' belgeseli gündeme geldi. The Daily Wire haber sitesinin Twitter hesabı üzerinden yıl dönümünde yayınlanan belgesel tartışmalara sebep oldu. Süresi bir buçuk saat olan belgeselin yayınlanabilmesi için Twitter yetkilileri ile yapılan görüşmeler, yetkililerin belgeselin içeriğinden haberdar olana kadar oldukça olumlu ilerlerken, belgeselin verdiği mesaja dair bilgi sahibi olunduktan sonra sürecin tersine döndüğü öğrenildi.

                The Daily Wire CEO'su Jeremy Boreing belgeselin Twitter tarafından sansürlendiğini ileri sürerek Elon Musk'a şikayette bulundu. Boreing, kullanıcıların içeriği izleyemediklerini, paylaşamadıklarını ve bir başka kişiyi etiketleyemediklerini belirtti.

                BUNU KİM YAPTIYSA KOVULMALI
                Amerikalı yönetmen Robby Starbuck ise Elon Musk'ı videonun erişimini sınırlamaya karışan herkese karşı önlem almaya çağırdı. Starbuck, "Bunu kim yaptıysa kovulmalı" dedi.

                MUSK'IN CESUR KARARI: 'BUNU HER EBEVEYN İZLEMELİ'
                Twitter'ın sahibi Elon Musk, 2 Haziran'da yayınlanan belgesele Twitter tarafından sansür uygulanmasının ardından başlangıçta gelen şikayetlere karşı tepkisiz kalmayı tercih ederken, cuma günü belgeseli alıntılayarak, 'Bunu her ebeveyn izlemeli' dedi ve içeriğe uygulanan erişim engeline dair tüm sansürleri kaldırdı.

                TWİTTER'IN İÇERİK GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU ŞEFİ ELLA IRWİN VE AJ BROWN İSTİFA ETTİ
                Musk'ın bu paylaşımı sapkın LGBT'liler tarafından hedef gösterilirken, aile birliğinin korunmasını ve çocuklarına karşı LGBT propagandasının önüne geçilmesini önemseyen yüz binlerce kişi tarafından da desteklendi. Musk'ın sansürü kaldırtmasının ve yaklaşık 145 milyon takipçili hesabından belgesele verdiği desteğin ardından Twitter'ın içerik güvenliğinden sorumlu şefi Ella Irwin ve AJ Brown istifa etti.

                170 MİLYON KİŞİ İZLEDİ
                Belgesel 1 saat 35 dakika olmasına rağmen The Daily Wire tarafından paylaşıldı ve yayınlandığı dakikadan bugüne 170 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.


                    ARAMA MOTORU GOOGLE DESTEK VERİYOR
                    Teknoloji devi Twiter'ın aksine Google, sapkın LGBT'yi destekliyor ve sayfasında adeta festival gibi kutluyor. Google aramasına "LGBT" yazıldığı anda adeta sözde onu ayını kutlamak için rengarenk konfetiler patlatılıyor.

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