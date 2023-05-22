ABD’deki Türkevi’ne terör destekçilerinden saldırı

OLAĞAN ŞÜPHELİ KILIÇDAROĞLU'NUN ABD'DEKİ DOSTLARI

Bilindiği gibi listelerinde FETÖ'nün tetikçi gazetesi Taraf'ın yazarı Yüksel Taşkın'ı aday gösteren 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu terörün siyasi ayağı HDP ile kol kola seçimlere girmişti.

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Geçtiğimiz aylarda adaylığı için ABD ve Londra kapılarında icazet yoklayan, ABD'den danışman ithal ederek vizyon açıklayan Kılıçdaroğlu seçimden yaklaşık 1 ay önce ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya gelmişti. Masada koalisyonun Ortak Politikalar Metni de vardı. Bu durum "Kılıçdaroğlu onay makamı olarak ABD'yi görüyor" yorumlarına sebep olmuştu.



CIA DE TOPA MÜDAHİL OLDU: "VERDİĞİ SÖZLERİN YARISINI YAPSIN ABD İLE İLİŞKİLER DÜZELİR"

Seçimlere giderayak bariz bir şekilde vuku bulan CHP - ABD işbirliğine CIA de müdahil oldu. CIA Ajanı Henri Barkey, Kılıçdaroğlu'na verdiği sözleri tutması için çağrı yaptı.