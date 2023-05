ABD'deki Türkevi'ne terör destekçilerinden saldırı | VİDEO

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binası saldırıya uğradı.



ELİNDE DEMİR LEVYEYLE SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre, saat 03.14'te kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

New York Polisi'yle temasa geçildi. Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çeken New York Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

OLAĞAN ŞÜPHELİ KILIÇDAROĞLU'NUN ABD'DEKİ DOSTLARI

Bilindiği gibi listelerinde FETÖ'nün tetikçi gazetesi Taraf'ın yazarı Yüksel Taşkın'ı aday gösteren 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu terörün siyasi ayağı HDP ile kol kola seçimlere girmişti.

Geçtiğimiz aylarda adaylığı için ABD ve Londra kapılarında icazet yoklayan, ABD'den danışman ithal ederek vizyon açıklayan Kılıçdaroğlu seçimden yaklaşık 1 ay önce ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya gelmişti. Masada koalisyonun Ortak Politikalar Metni de vardı. Bu durum "Kılıçdaroğlu onay makamı olarak ABD'yi görüyor" yorumlarına sebep olmuştu.



CIA DE TOPA MÜDAHİL OLDU: "VERDİĞİ SÖZLERİN YARISINI YAPSIN ABD İLE İLİŞKİLER DÜZELİR"

Seçimlere giderayak bariz bir şekilde vuku bulan CHP - ABD işbirliğine CIA de müdahil oldu. CIA Ajanı Henri Barkey, Kılıçdaroğlu'na verdiği sözleri tutması için çağrı yaptı.







Barkey, "Eğer Kılıçdaroğlu verdiği sözlerin yarsını yapsa büyük bir aşamadan geçmiş olacak Türkiye. Bu açıdan ilişkilerin (Türkiye - ABD) düzeleceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.







KILIÇDAROĞLU'NDAN YÜZ BULAN PKK'DAN PROVOKASYON

CHP-ABD hattındaki seçim pazarlığı tüm hızıyla devam ederken 7'li koalisyona selam çakan PKK, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adeta yüz buldu. Kılıçdaroğlu'nun Türkevi'ni hedef göstermesinin ardından Kılıçdaroğlu'na seçimlerde destek vereceğini açıklayan PKK'da harekete geçmişti. Teröristbaşı Öcalan'ın görüntülerinin ve PKK terör örgütü flamasının gösterildiği bir kamyon New York'ta Türkevi'nin önünde park etmişti.

Kılıçdaroğlu eleştirileri sonrası PKK'nın bu açıklamalardan yüz bulup böyle bir eylem gerçekleştirmesi tepkilere neden oldu.







BAŞKAN ERDOĞAN AÇILIŞINDA KONUŞMUŞTU

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer alacağı yeni Türkevi binası 2021 yılında açıldı.

Başkan Erdoğan düzenlenen açılış töreninde "Ülkemizde de sık sık tekrarladığım bir atasözümüzü burada paylaşmak istiyorum. Atalarımız 'şerefü'l mekan bi'l mekin' yani 'bir mekana şeref katan oradaki insanlardır' diyor. Türkevi'nin de içinde çalışacak, yaşayacak, ziyarete gelecek insanların samimiyetle sahiplenmesiyle, kullanmasıyla, hakkını vermesiyle arzu ettiğimiz konumuna geleceğini düşünüyorum. İşte bunun için Türkevi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını tekrar çiziyorum. Dışişleri Bakanlığımızın da binamızın işletmesini bu kucaklayıcı anlayışla yürüteceğinden şüphe duymuyorum. New York'un örnek binalarından biri olacak yeni Türkevi'nin devletimize, milletimize, Türk-Amerikan toplumuna, Dışişleri Bakanlığımıza, Birleşmiş Milletler'e ve New York'a hayırlı olmasını diliyorum. Her aşamasını yakından takip ettiğim bu binanın inşasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mimarından mühendisine, işçisine herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullanmıştır.







DÜNYA LİDERLERİNİ AĞIRLAMIŞTI

New York'ta açıldığı ilk günden bu yana çekim merkezi haline gelen Türkevi, bu yıl 77'ncisi düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Görüşmeleri haftasında dünya liderlerini ağırlıyor.







KILIÇDAROĞLU RAHATSIZ OLUP HEDEF GÖSTERDİ

ABD gezisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türk Evi'nin önüne giderek yapılan binayı hedef almıştı. Kılıçdaroğlu "Burası New York, Manhattan. ABD'nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine 'hayırlı olsuna' geldim. Erdoğan kim, anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.







ERDOĞAN DAVA AÇTI

Başkan Erdoğan, TÜRKEN Vakfı binasına ilişkin iddiaları için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açacağını bildirdi.