New York'ta alçak provokasyon! Kılıçdaroğlu'nun PKK'lı ortakları Türkevi'nin önüne Öcalan görselli kamyonet park ettiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 7'li koalisyonun adayı oldu. Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP, Kılıçdaroğlu'na açık açık destek verirken ABD ile yapılan temaslar da hız kazandı.

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Geçtiğimiz aylarda adaylığı için ABD ve Londra kapılarında icazet yoklayan, ABD'den danışman ithal ederek vizyon açıklayan Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya geldi. Masada koalisyonun Ortak Politikalar Metni de vardı. Bu durum "Kılıçdaroğlu onay makamı olarak ABD'yi görüyor" yorumlarına sebep olmuştu.

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CIA DE TOPA MÜDAHİL OLDU: "VERDİĞİ SÖZLERİN YARISINI YAPSIN ABD İLE İLİŞKİLER DÜZELİR"

Seçimlere giderayak bariz bir şekilde vuku bulan CHP - ABD işbirliğine CIA de müdahil oldu. CIA Ajanı Henri Barkey, Kılıçdaroğlu'na verdiği sözleri tutması için çağrı yaptı.