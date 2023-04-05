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    • 06.04.2023 02:48
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    • 06.04.2023 02:48
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    New York'ta alçak provokasyon! Kılıçdaroğlu'nun PKK'lı ortakları Türkevi'nin önüne Öcalan görselli kamyonet park ettiler

    CHP-ABD hattındaki seçim pazarlığı tüm hızıyla devam ederken 7'li koalisyona selam çakan PKK, New York'ta alçak bir provokasyona imza attı. Türkevi'nin geçtiğimiz aylarda HDP ve PKK'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hedef alınmasının ardından, şimdi de PKK destekçilerinin hedefi haline geldi. PKK terör örgütü tarafından yapılan alçak provokasyonda teröristbaşı Öcalan ve PKK paçavralarının gösterildiği bir kamyonet Türkevi'nin önüne park etti.

    Türkevi’nin önünde PKK’dan alçak provokasyon

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 7'li koalisyonun adayı oldu. Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP, Kılıçdaroğlu'na açık açık destek verirken ABD ile yapılan temaslar da hız kazandı.

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    Geçtiğimiz aylarda adaylığı için ABD ve Londra kapılarında icazet yoklayan, ABD'den danışman ithal ederek vizyon açıklayan Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya geldi. Masada koalisyonun Ortak Politikalar Metni de vardı. Bu durum "Kılıçdaroğlu onay makamı olarak ABD'yi görüyor" yorumlarına sebep olmuştu.

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    CIA DE TOPA MÜDAHİL OLDU: "VERDİĞİ SÖZLERİN YARISINI YAPSIN ABD İLE İLİŞKİLER DÜZELİR"
    Seçimlere giderayak bariz bir şekilde vuku bulan CHP - ABD işbirliğine CIA de müdahil oldu. CIA Ajanı Henri Barkey, Kılıçdaroğlu'na verdiği sözleri tutması için çağrı yaptı.



    Barkey, "Eğer Kılıçdaroğlu verdiği sözlerin yarsını yapsa büyük bir aşamadan geçmiş olacak Türkiye. Bu açıdan ilişkilerin (Türkiye - ABD) düzeleceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.



    KILIÇDAROĞLU'NDAN YÜZ BULAN PKK'DAN PROVOKASYON
    CHP-ABD hattındaki seçim pazarlığı tüm hızıyla devam ederken 7'li koalisyona selam çakan PKK, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adeta yüz buldu. Kılıçdaroğlu'nun Türk Evi'ni hedef göstermesinin ardından Kılıçdaroğlu'na seçimlerde destek vereceğini açıklayan PKK'da harekete geçti. Teröristbaşı Öcalan'ın görüntülerinin ve PKK terör örgütü flamasının gösterildiği bir kamyon New York'ta Türkevi'nin önünde park etti.

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    Kılıçdaroğlu eleştirileri sonrası PKK'nın bu açıklamalardan yüz bulup böyle bir eylem gerçekleştirmesi tepkilere neden oldu.



        BAŞKAN ERDOĞAN AÇILIŞINDA KONUŞMUŞTU
        Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer alacağı yeni Türkevi binası 2021 yılında açıldı.
        Başkan Erdoğan düzenlenen açılış töreninde "Ülkemizde de sık sık tekrarladığım bir atasözümüzü burada paylaşmak istiyorum. Atalarımız 'şerefü'l mekan bi'l mekin' yani 'bir mekana şeref katan oradaki insanlardır' diyor. Türkevi'nin de içinde çalışacak, yaşayacak, ziyarete gelecek insanların samimiyetle sahiplenmesiyle, kullanmasıyla, hakkını vermesiyle arzu ettiğimiz konumuna geleceğini düşünüyorum. İşte bunun için Türkevi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını tekrar çiziyorum. Dışişleri Bakanlığımızın da binamızın işletmesini bu kucaklayıcı anlayışla yürüteceğinden şüphe duymuyorum. New York'un örnek binalarından biri olacak yeni Türkevi'nin devletimize, milletimize, Türk-Amerikan toplumuna, Dışişleri Bakanlığımıza, Birleşmiş Milletler'e ve New York'a hayırlı olmasını diliyorum. Her aşamasını yakından takip ettiğim bu binanın inşasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mimarından mühendisine, işçisine herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullanmıştır.



        DÜNYA LİDERLERİNİ AĞIRLAMIŞTI
        New York'ta açıldığı ilk günden bu yana çekim merkezi haline gelen Türkevi, bu yıl 77'ncisi düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Görüşmeleri haftasında dünya liderlerini ağırlıyor.



        KILIÇDAROĞLU RAHATSIZ OLUP HEDEF GÖSTERDİ
        ABD gezisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türk Evi'nin önüne giderek yapılan binayı hedef almıştı. Kılıçdaroğlu "Burası New York, Manhattan. ABD'nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine 'hayırlı olsuna' geldim. Erdoğan kim, anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.
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            Türkevi’nin önünde PKK’dan alçak provokasyon
            Haberler Güncel New York'ta alçak provokasyon! Kılıçdaroğlu'nun PKK'lı ortakları Türkevi'nin önüne Öcalan görselli kamyonet park ettiler
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