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    • Dünya
    • 17.05.2023 16:46
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    • 17.05.2023 16:55
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    FETÖ'cülere teslim olan Almanya bu görüntülerden rahatsız oldu! Hainler inlerinde böyle görüntülenmişti

    15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası firar eden FETÖ’cülere kucak açan Almanya tam olarak bir terör yuvasına döndü. FETÖ’cülerin tek adresi haline gelen Almanya, algı imamı firari Cevheri Güven’in şikayeti üzerine Sabah Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay ile A Haber muhabiri İsmail Erel'e tebligat dahi yapmadan evlerine şafak baskını yaparak gözaltına aldı. Basın özgürlüğünden dem vuran Alman polisi, gazetecilerin cep telefonlarına ve bilgisayarına el konulması sonrası Türkiye ayağa kalktı. Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılırken Almanya Şansölyesi aranıp gerekli tepki gösterildi. Peki Almanya gazetecilerden neden rahatsız oldu? İşte söz konusu gazetecilerin Almanya’da deşifre ettiği FETÖ’cüler ve görüntüleri...

    Almanya bu görüntülerden mi rahatsız oldu?

    FETÖ terör örgütü mensuplarının ihbarının ardından SABAH Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile SABAH Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay, tebligat dahi almadan gözaltına aldı.

    Edinilen bilgilere göre, gazeteciler FETÖ'nün firari algı imamı Cevheri Güven ile Ercan Karakoyun'un şikayeti üzerine gözaltına alındı.

    SABAH Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel

    Alman polisi, SABAH gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenleyip Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına aldı.

    SABAH Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay

        CEP TELEFONLARI VE BİLGİSAYARLARINA EL KONULDU
        Basın özgürlüğüne kara leke olarak düşen Almanya'daki operasyonda Alman polisi, İsmail Erel ve Cemil Albay'ın evlerinde ve SABAH Gazetesi'nin Avrupa ofisinde aramalar gerçekleştirildi. Erel ve Albay'ın bilgisayarları ile cep telefonlarına da el koydu. Gazetecilere şikayet üzerine tebligat dahi yapılmadan şafak baskınıyla gözaltı işlemi yapılması dünyada büyük yankı uyandırdı. İki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütlerinin devreye girdi.

        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ
        Diplomatik kaynaklar, iki gazetecinin gözaltına alınmasının basın özgürlüğü yönünden kabul edilemez olduğunu ve bunun Alman makamlarına iletildiğini bildirdi. Kaynaklar, konunun hem Ankara'da hem de Berlin'de protesto konusu yapıldığını, gazetecilere yönelik muamelenin kabul edilemez olduğunu ve gazetecilerin serbest bırakılması için Alman makamlarıyla üst düzey görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

        "30'A YAKIN MUHABİRDEN HABER ALAMIYORUZ"
        SABAH Gazetesi Haber Koordinatör Abdurrahman Şimşek ise A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, 30'a yakın muhabirden haber alınamadığını söyledi. Şimşek, "30'a yakın muhabir var. Telefonlarına ulaşamıyoruz. Nereye götürüldüklerini bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

            ALMANYA FETÖ ÜYELERİNİN YUVASI
            Terör örgütlerine ses çıkartmayan, onları ülkelerinde barındıran, Türkiye'nin iadelerine yönelik taleplerine de kayıtsız kalan Almanya'da kaçak FETÖ'cü ve PKK/ PYD'liler yuvalanıyor. Darbenin üssü konumundaki Akıncı'da 15 Temmuz'da darbe girişimini yöneten TSK imamı Adil Öksüz de Almanya'da bulunuyor. Hain darbe girişiminden sonra başta Yunanistan olmak üzere, farklı ülkelerden Almanya'ya kaçan binlerce FETÖ'cü var. Burada kurdukları ilişki ağı sayesinde hızlı şekilde oturum ve çalışma izni alan FETÖ'cüler, ticarete yönelip örgüte para kazandırmaya başlıyor.

            FETÖ'cüler daha çok, hızlı para aklayabilecekleri kuyumculuk ile restoran işletmeciliği yapıyor. FETÖ üyelerinin bir kısmı da diplomalarına Almanya'da denklik almaya başladı. Bunun son örneği, Atatürk Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı olan FETÖ firarisi Zekeriya Aktürk oldu. Bavyera Eyaleti'ne yerleşen Aktürk'e doktorluk yapması için diploma denkliği verildi.

            RAHATSIZ OLDULAR
            SABAH İstihbarat Ekibi, Almanya'nın sahip çıktığı firari FETÖ'cüleri ininde geçtiğimiz aylarda görüntülemişti. SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek tarafından görüntülenen isimler arasında siyasilere ve üst düzey bürokratlara yönelik iftira ve kara propaganda faaliyetleri yürüten firari Bahadır kod adlı FETÖ'cü Cevheri Güven, FETÖ'nün kumpas soruşturmalarının mimarı olan firari eski emniyet müdürü Mehmet Karabörk, örgütün sözde Almanya Temsilcisi ve FETÖ'ye müzahir Diyalog ve Eğitim Vakfı Başkanı olan Ercan Karakoyun'u saklandığı ininde bulmuştu.

            SABAH Özel İstihbarat ekibi bu isimlerin yanı sıra örgütün Almanya'daki medya yapılanmasından sorumlu, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar listesinde 1 milyon lira ödülle turuncu kategoride bulunan Hayrettin Özkul ile Avrupa'da 'dinler arası diyalog', 'çatı din' ve 'peygambersiz İslam' gibi ihanet projelerinin mimarı olan House of One (Tek Ev) Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Celal Fındık'ı da Almanya'da rahat tavırlarıyla görüntülemişti.

            İşte o isimler:

                CEVHERİ GÜVEN
                Siyasilere ve üst düzey bürokratlara yönelik iftira ve kara propaganda faaliyetleri yürüten firari FETÖ'cü Cevheri Güven, Almanya'da yaşadığı adresinde günlerini korku ve endişe içinde geçiriyor. Sosyal medya üzerinden yayımladığı videolarla algı operasyonu yapan Güven'in izini süren SABAH, hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemi bulunan Güven'in Almanya'nın Hessen eyaletindeki 17 bin nüfuslu ilçe muadili küçük bir yerleşim yeri olan Babenhausen'de yaşadığı ortaya çıkarmıştı. SABAH ekibinin günler süren saha çalışması sonucuda sokakta yürürken görüntülemeyi başardığı Güven, yalnızca sabahları 07.15- 07.30 civarında saklandığı evinden dışarı çıktığı tespit edilmişti. Dışarıya çıkmadan önce dairenin ikinci katından dışarıyı detaylı olarak gözetleyen firari örgüt üyesinin daha sonra kontrollü olarak evinden çıktığı, Güven'in Babenhausen'de kaldığı dubleks dairenin, polis merkezine ise 100 metre mesafede bulunduğu belirlenmişti.

                Çektiği kara propaganda videoları sayesinde elde ettiği gelirlerle Almanya'da lüks hayat yaşayan Cevheri Güven, örgüte tam bağlı olarak nitelendirilen 5'5'lik örgüt üyeleri arasında yer alıyor. Güven, aynı zamanda FETÖ'nün eski Emniyet İmamı Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil'in de manevi oğlu olarak biliniyor. ByLock kullanıcısı olan ve örgütte 'Bahadır' kod adını kullanan Erzurumlu Cevheri Güven, örgüt elebaşından alınan talimat gereği 17-25 Aralık'tan sonra parasını Bank Asya'ya yatıran örgüt yöneticilerinden. Güven'in FETÖ'nün Emniyet Mahrem üst yöneticisi Ziya Demirel'le 4 kez telefon görüşme kaydı bulunuyor.

                Cevheri Güven hakkındaki iddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine uluslararası kamuoyu oluşturduğunun, yayınlanan dergi kapaklarında açık bir şekilde iç savaş algısı oluşturmaya çalıştığının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığının, bu nedenle birçok sayısının ilgili mahkeme kararı ile toplatıldığının tespit edildiği belirtildi. Devlet aleyhine yayınlar yapan ve hâlâ Youtube kanalından asılsız haberlerle belirli kamu çalışanlarını karalamaya çalışan Güven'in 15 Temmuz darbe girişimi öncesi kaotik ortam oluşturmaya yönelik manipülatif yayınlar ve paylaşımlar yaptığı, darbe girişiminden iki gün önce 'tankın eli kulağında' şeklinde paylaşımda bulunarak darbe girişiminden önceden haberi olduğu değerlendirilmesi yapıldı.

                Güven hakkında Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyor.Son olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili yapılan paylaşımlara ilişkin şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından başlattığı soruşturmada firari FETÖ üyelerine de yakalama kararı çıkmıştı. Yakalama listesi arasında olan isimler arasında eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a kaset kumpasından aranan firari FETÖ üyesi Cevheri Güven'de bulunuyor.

                    ERCAN KARAKOYUN

                    SABAH Özel İstihbarat ekipleri, FETÖ'nün sözde Almanya Temsilcisi ve FETÖ'ye müzahir Diyalog ve Eğitim Vakfı Başkanı olan Ercan Karakoyun'u saklandığı ininde bulmuştu.

                    İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinde Gri Kategori'de bulunan Karakoyun, 15 Temmuz sonrası Pensilvanya'ya kaçan Abdullah Aymaz'ın yerine örgüt içerisinde Avrupa Sorumlusu pozisyonuna getirildi.

                    FETÖ'nün darbe girişimi 15 Temmuz'dan sonra yaklaşık 5 bin firari Fetullahçıya Almanya'da oturum ve siyasi mülteci hakkının verilmesini bizzat sağlayan isim olarak biliniyor.

                    MEHMET KARABÖRK

                    FETÖ'nün kumpas soruşturmalarının mimarı olan firari eski emniyet müdürü Mehmet Karabörk, Almanya'da SABAH tarafından görüntülenmişti.

                    SABAH Özel İstihbarat Birimi tarafından görüntülenen Karabörk, TSK'ya kurulan Ergenekon, Balyoz kumpasları, Danıştay suikastı, MİT TIR'ları soruşturmaları, Hrant Dink suikastı, İhsan Güven suikastı ve Cumhuriyet gazetesinin 3 ayrı kez bombalanması gibi önemli olayların ve cinayetlerin aydınlatılmasını engellemek amacıyla kurulan kumpas soruşturmalarını yürüten isimlerin başında geliyor.

                    İstanbul Emniyeti TEM Şube Sağ (C) Büro Amiri olarak uzun süre görev yapan Karabörk, dönemin kudretli savcıları Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Mehmet Ali Pekgüzel'le Ergenekon ve Danıştay kumpaslarının 'Ergenekon Operasyon Grup Amiri' sıfatıyla bire bir sevk ve idaresini yönetti.

                    HAYRETTİN ÖZKUL

                    SABAH Özel İstihbarat, örgütün Almanya'daki medya yapılanmasından sorumlu, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar listesinde 1 milyon lira ödülle turuncu kategoride bulunan Hayrettin Özkul'u saklandığı ininde görüntülemişti. Özkul, Almanya'da başta Cevheri Güven olmak üzere kara propaganda ekibi ve kuruluşlarından da sorumlu olarak örgütte önemli bir pozisyonda bulunuyor.

                        Özkul, halen FETÖ'nün bütün medyasını bir zamanlar tek çatı altında toplayan, hala faaliyetlerini sürdüren World Media AG'nin Yönetim Kurulu Başkanı. SABAH'ın görüntülediği Özkul, paravan olarak Frankfurt'un en turistik ve işlek Zeil 22, 60313 Frankfurt am Main Zeil adresinde Faleyda isimli dondurulmuş yoğurt ve tatlı dükkanı işletiyor. Özkul'un kaçırılma korkusu nedeniyle dükkanını emniyet binasına yakın bir adreste açtığı gözlenirken, bölgede de yine aynı zamanda çok sayıda Türk restoranı bulunuyor.

                        CELAL FINDIK
                        SABAH, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Avrupa'da 'dinler arası diyalog', 'çatı din' ve 'peygambersiz İslam' gibi ihanet projelerinin mimarı olan House of One (Tek Ev) Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Celal Fındık'ı Almanya'da görüntülemişti.

                        İslamiyet'i tahrip etmeyi amaçlayan ve 'dinler arası diyalog', 'çatı din' ve ve 'Hz. Muhammed'siz İslam' gibi ihanet projelerinin yürütücüsü olan Fındık, FETÖ'nün dinler arası diyalog projesinin sahadaki en önemli sembollerinden biri. Celal Fındık, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde Gri Kategori'de yer alıyor. Hakkında Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden aranma kaydı bulunuyor. FETÖ'nün Almanya'daki sorumlusu Ercan Karakoyun'un yakın çalışma ekibinden olan Fındık, 2019'da Almanya'da kurulan Verband Für Gessellschaffihes Engagernent (VGE) isimli eğitim, gençlik çalışmaları, dinler arası diyalog amaçlı dernekte de aktif faaliyet gösteriyor. Fındık, bu kapsamda örgütün Almanya'daki üniversite yapılanması sorumluluğunu üstlenen bir örgüt firarisi.

                            Yaklaşık 50 milyonluk maliyeti bulunan ve 21 Mayıs 2021'de temel atma töreni yapılan 'House of One' adlı FETÖ projesine Alman Federal Hükümeti 20 milyon, Berlin eyaleti ise 10 milyon euro destek verdi. Kalan kısım ise örgüt mensuplarınca toplandı. İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alan FETÖ'cü Abdullah Aymaz ve Enes Kanter de Tek Ev projesinin temel atma törenine video mesaj göndermişti. Fındık'ın Genel Müdürlüğü'nü yaptığı Forum Dialog Institute, son dönemlerde Alman makamlarına, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait camilerin imamlarının casusluk yaptıkları iddiasıyla ihbar yağdırıyor. Örgütün buradaki esas hedefi ise Almanya'da Diyanet'e bağlı camilerin kapatılarak her eyalete, Vatikan merkezli olan ve örgütün taşeronluğunu yaptığı 'House of One' projesinin benzerini inşa etmek. Fındık, bu amaçla 2017 yılında ABD merkezli Huffington Post gibi medya kuruluşlarına verdiği demeçlerle projenin PR çalışmasını da yürütüyor.
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                            Haberler Dünya FETÖ'cülere teslim olan Almanya bu görüntülerden rahatsız oldu! Hainler inlerinde böyle görüntülenmişti
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