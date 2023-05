FETÖ'cülere teslim olan Almanya bu görüntülerden rahatsız oldu! Hainler inlerinde böyle görüntülenmişti

Yaklaşık 50 milyonluk maliyeti bulunan ve 21 Mayıs 2021'de temel atma töreni yapılan 'House of One' adlı FETÖ projesine Alman Federal Hükümeti 20 milyon, Berlin eyaleti ise 10 milyon euro destek verdi. Kalan kısım ise örgüt mensuplarınca toplandı. İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alan FETÖ'cü Abdullah Aymaz ve Enes Kanter de Tek Ev projesinin temel atma törenine video mesaj göndermişti. Fındık'ın Genel Müdürlüğü'nü yaptığı Forum Dialog Institute, son dönemlerde Alman makamlarına, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait camilerin imamlarının casusluk yaptıkları iddiasıyla ihbar yağdırıyor. Örgütün buradaki esas hedefi ise Almanya'da Diyanet'e bağlı camilerin kapatılarak her eyalete, Vatikan merkezli olan ve örgütün taşeronluğunu yaptığı 'House of One' projesinin benzerini inşa etmek. Fındık, bu amaçla 2017 yılında ABD merkezli Huffington Post gibi medya kuruluşlarına verdiği demeçlerle projenin PR çalışmasını da yürütüyor.