FETÖ'cülere teslim olan Almanya bu görüntülerden rahatsız oldu! Hainler inlerinde böyle görüntülenmişti

FETÖ terör örgütü mensuplarının ihbarının ardından SABAH Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile SABAH Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay, tebligat dahi almadan gözaltına aldı.
Edinilen bilgilere göre, gazeteciler FETÖ'nün firari algı imamı Cevheri Güven ile Ercan Karakoyun'un şikayeti üzerine gözaltına alındı.
SABAH Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel
Alman polisi, SABAH gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenleyip Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına aldı.
SABAH Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay