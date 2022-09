FETÖ'nün tetikçisi operasyon çocuğu Cevheri Güven her gününü endişe ve korku içinde yaşıyor

KORUMA TALEP ETTİ

Sürekli takip edildiği ve kaçırılacağı endişesiyle psikolojisi iyice bozulan Cevheri Güven'in, bazı sosyal medya mesajlarını delil olarak gösterip avukatı aracılığıyla Alman resmi makamlarına bu yılın başında bir dilekçe verdiği de ortaya çıktı. Dilekçede, kendisinin 'çok tanınan, muhalif ünlü bir gazeteci!' olduğunu, sosyal medya hesaplarından kendisine ağır hakaretler edildiğini, bu tehditlerden çok korktuğu için de öldürülebileceğini öne sürerek Alman polisinden kendisi için geniş çaplı koruma zinciri oluşturulmasını ve can güvenliğinin sağlanmasını talep etti. Bununla yetinmeyen Güven, 24 saat esasına göre kapısında polis koruma noktası oluşturulmasını da talep etti. Örgütün organize siyasi baskılarına daha fazla dayanamayan Alman makamlarının Güven'e geçtiğimiz şubat ayında bir koruma polis memuru tahsis ettiği öğrenildi. Ancak Alman koruma polisinin, Cevheri Güven'in herhangi bir tehdide maruz kalmadığını, şüpheli araç ya da kişilerin peşinde olmadığını ayrıntılı bir şekilde amirlerine düzenli olarak rapor etmesi üzerine koruma kararı kaldırıldı. Alman Koruma Dairesi, Cevheri Güven'in 'Can güvenliğim yok' iddialarının detaylı araştırmalar sonucunda gerçeği yansıtmadığını tespit ederek bir ayın sonunda bir personel olan koruma kararını iptal etti. Bununla birlikte Alman makamları, Güven'e şüpheli gördüğü tüm araç ya da şahısları polis merkezine ihbar edebileceğini bildirdi. Bunun üzerine Güven evinin penceresinden gördüğü hemen her şeyi Alman makamlarına bildirerek Alman polisini ihbar yağmuruna tuttu. Can korkusundan yaptığı asılsız ihbarlarla Alman polisini bunaltan Güven, komşuları tarafından, 'öldürülmekten paranoyakça korkan psikoloji bozulmuş biri olarak' nitelendiriliyor.