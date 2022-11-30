FETÖ'nün kumpas mimarı Mehmet Karabörk Almanya'da görüntülendi! Köstebek gibi yaşıyor bahis oynuyor

SABAH, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Avrupa yapılanmasına yönelik ifşalarına devam ediyor. Daha önce Almanya'da Cevheri Güven, İsveç'te Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez ve örgütün en karanlık ismi olan Mustafa Kemal Şirin'i görüntüleyen SABAH Özel İstibarat ekibi, azılı bir firari FETÖ'cünün daha izine ulaştı. FETÖ'nün kumpas soruşturmalarının mimarı olan firari eski emniyet müdürü Mehmet Karabörk'ü Almanya'da görüntüledik.
ERGENEKON KUMPASININ MİMARI
Karabörk, TSK'ya kurulan Ergenekon, Balyoz kumpasları, Danıştay suikastı, MİT TIR'ları soruşturmaları, Hrant Dink suikastı, İhsan Güven suikastı ve Cumhuriyet gazetesinin 3 ayrı kez bombalanması gibi önemli olayların ve cinayetlerin aydınlatılmasını engellemek amacıyla kurulan kumpas soruşturmalarını yürüten isimlerin başında geliyor. İstanbul Emniyeti TEM Şube Sağ (C) Büro Amiri olarak uzun süre görev yapan Karabörk, dönemin kudretli savcıları Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Mehmet Ali Pekgüzel'le Ergenekon ve Danıştay kumpaslarının 'Ergenekon Operasyon Grup Amiri' sıfatıyla bire bir sevk ve idaresini yönetti.
4 YILDIR ALMANYA'DA
Almanya tarafından 2 Ekim 2019'da verilen siyasi mülteci hakkı 1 Ekim 2022 itibarıyla dolan Karabörk, 4 yıldır kamu görevinden ihraç edilen avukat eşi Vahide Bayram Karabörk'le birlikte Frankfurt yakınlarındaki Wetzlar bölgesinde yaşıyor. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Karabörk, çevresine kendisini 'Muhammed Bayram' adıyla tanıtarak gerçek kimliğini gizliyor.