FETÖ'nün kumpas mimarı Mehmet Karabörk Almanya'da görüntülendi! Köstebek gibi yaşıyor bahis oynuyor





DANIŞTAY İRTİBAT RAPORUNU KALEME ALDI

Karabörk, Ergenekon davasının hem tanığı hem sanığı hem de gizli tanığı olan Osman Yıldırım'ın Sincan F Tipi Cezaevi'nde firari eski savcı Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ile birlikte ifadesini alan ve bunun sonucunda Danıştay saldırısının Ergenekon davasına bağlanmasına neden olan raporu kaleme alan kişi olarak biliniyor.



SÖZDE İTİRAFÇI YAPILDI

Karabörk, 23 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütü üyeliğinden tutuklandı. Karabörk tutuklanınca adeta gizli bir el devreye girdi ve FETÖ kumpaslarının mimarının hapisten çıkmasına neden olan bir sözde itirafçı oyunu devreye sokuldu. Karabörk, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nde kaldığı 4. ayında herhangi bir dilekçe yazmamasına rağmen, cezaevinden daha önce şube müdürlüğünü yaptığı Adana TEM Şube Müdürlüğü'ne getirildi.



27 AYRI ERGENEKON İDDİANAMESİNDE ROLÜ VAR

Karabörk'ün başında olduğu kumpas ekibi, 6 yıl süren 27 ayrı Ergenekon iddianamelerinin tamamına yakın bölümünde rol aldı. Bu iddianamelerde, terörle mücadelede görev yapan binlerce subayın unvan, rütbe, birlik, kuvvet, komutanlık, lojman, ikametgâh adresleri teşhir edildi. Kritik görevde 25 MİT Operasyon Daire Başkanı, MİT Bölge Müdürü ile MİT'in haber alma kaynaklarının açık kimlikleri deşifre edildi.



TAHLİYE OLUNCA SOLUĞU YURTDIŞINDA ALDI

Adana TEM Şube, Karabörk için Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na gizli tanık yapılması için başvurdu. 14 Kasım 2016 tarihinde 'AFYON' kod ismiyle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak göstermelik bir ifade verdi. Bu ifadeden sonra hakkında dava açıldı ve çıktığı ilk duruşma tarihi olan 3 Ağustos 2017'de adli kontrol şartı ve ev hapsi kararıyla tahliye edildi. Karabörk, tahliye edildikten sonra yasadışı yollarla Hatay'da görev yapan üst düzey bir kamu görevlisi akrabasının desteğiyle yurtdışına kaçırıldı.

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