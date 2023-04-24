FETÖ’nün Almanya medya sorumlusu Hayrettin Özkul Frankfurt'ta görüntülendi! Turuncu kategoride aranan terörist örgüte bağlı 300 STK’yı yönetiyor

Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Harun Tokak, Ercan Karakoyun, Ekrem Dumanlı, Ahmet Can ve İsmail Büyükçelebi gibi 13 FETÖ firarisini görüntüleyen Sabah Gazetesi, örgütün Almanya'daki faaliyetlerini yürüten Almanya medya sorumlusu Hayrettin Özkul'u buldu.
1 MİLYON LİRA ÖDÜLLE ARANIYOR
İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde Turuncu Kategori'de 1 milyon lira ödülle aranan Özkul, Almanya'da başta Cevheri Güven olmak üzere kara propaganda ekibi ve kuruluşlarından da sorumlu olarak örgütte önemli bir pozisyonda... Özkul, FETÖ'nün tüm medyasını bir zamanlar tek çatı altında toplayan ve halen faaliyet sürdüren World Media AG'nin de Yönetim Kurulu Başkanı.
(Özkul, Frankfurt'ta Faleyda adlı dondurulmuş yoğurt ve tatlı dükkânını paravan olarak işletiyor)
DONDURULMUŞ YOĞURT SATIYOR
Sabah'ın görüntülediği Özkul, paravan olarak Frankfurt'un birçok Türk restoranının da bulunduğu en turistik ve işlek bölgesinde Faleyda adlı dondurulmuş yoğurt ve tatlı dükkânını paravan olarak işletiyor. Özkul'un kaçırılma korkusuyla emniyete yakın bir noktaya açtığı dükkân; Zeil 22, 60313 Frankfurt am Main Zeil adresinde bulunuyor. 57 yaşındaki Özkul, her sabah eşini, Merianplatz 4, 60316 Frankfurt am Main adresine aynı adla açtığı dükkâna bırakıyor. Saat 11 sularında kendi dükkânına gelen Özkul, 18.30 sularında dükkânını kapatıp yaklaşık yarım saat mesafedeki eşini alarak Kirschenwaldchen 66 60437 adresindeki evine dönüyor.