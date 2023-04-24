FETÖ’nün Almanya medya sorumlusu Hayrettin Özkul Frankfurt'ta görüntülendi! Turuncu kategoride aranan terörist örgüte bağlı 300 STK’yı yönetiyor





MUSTAFA YEŞİL'İN VARİSİ...

Başında Özkul'un bulunduğu World Media AG, kapatılan Zaman ve Samanyolu gibi propaganda yayan birçok yayın organını bünyesinde barındırdığı gibi, reklam ajanslarına da sahipti. Kırmızı Kategori'de aranan ve daha önce Sabah'ın görüntülediği örgütün tepe yöneticisi Mustafa Yeşil'in başında bulunduğu World Media'nın genel müdürlüğünü, Kırmızı Listede aranan FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Mustafa Özcan yürüttü. 15 Aralık 2014'te şirketin genel müdürü olarak kayıtlara geçen Özcan'ın ismi ticaret sicil kaydından hain darbe girişiminden kısa süre sonra 21 Eylül 2016'da silindi.

World Media grubuna bağlı Peyk Media ile Tuwa Media Marketing'in uzantıları da ilginç yerlere uzanıyor. İki şirketin de adresi hep aynı oldu. World Media'ya bağlı şirketler, doğrudan birbiriyle de bağlantılı. Tuwa Media kapatılıp, Real Media kuruldu. Şirketi kuran ve ikisinde de yönetici olan ise Zaman'ın eski ilan müdürü Nihat Söğüt. Söğüt, Tuwa Media ile Real Media arasında direkt bağlantı...

Örgütün Almanya'daki medya birimlerinin başı olan Özkul'un, Avrupa sorumlusu pozisyonuna getirilen Ercan Karakoyun'la birlikte çalıştığı biliniyor.