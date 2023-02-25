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    • Dünya
    • 25.02.2023 15:43
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    • 25.02.2023 15:43
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    İsveç İstihbarat Teşkilatı'ndan itiraf: Terör örgütü PKK/YPG İsveç'te finanse ediliyor

    Terör örgütü PKK'nın cirit attığı İsveç'ten flaş bir itiraf geldi. İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO), İsveç'te terör örgütü PKK/YPG'nin finanse edildiğini açıkladı.

    İsveç’ten PKK itirafı

    İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO), İsveç'te terör örgütü PKK/YPG'nin finanse edildiğini açıkladı.

    SEPO Terörle Mücadele Bölümü Başkan Yardımcısı Susanna Trehörning, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin ülkesinde önemli ölçüde finans sağladığını söyledi.

    AÇIK AÇIK İTİRAF ETTİ
    Trehörning, "Miktar vermeyeceğim ama terör örgütü PKK'nin ülkemizde terör için önemli ölçüde finans sağladığını söyleyebilirim." dedi.

    HARAÇ TOPLUYORLAR
    Suçları fiilen işleyen kişileri tespit etmek için devamlı çalıştıklarını belirten Trehörning, geçen hafta iş yerlerinden terör örgütü PKK/YPG'ye haraç toplayan bir kişiyi yakaladıklarını kaydetti.

    İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, 29 Ocak'ta ülkesinin devlet radyosu SR'ye "İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var." ifadelerini kullanmıştı.

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    Haberler Dünya İsveç İstihbarat Teşkilatı'ndan itiraf: Terör örgütü PKK/YPG İsveç'te finanse ediliyor
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