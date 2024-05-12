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Başkan Erdoğan - Miçotakis zirvesi öncesi Atina'da 'komşuluk' havası! Yunan hükümeti ve basının nabzını tuttuk: "Barışçıl ortam çıkarımıza"

Ankara - Atina hattında tesis edilen pozitif iklimin akabinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Ankara'da kabul edecek. TAKVİM, kritik kabul öncesi Yunan hükümeti ve basınının nabzını tuttu. Miçotakis'e Ankara ziyaretinde eşlik edecek olan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fragogiannis, "Barışçıl ortam her iki tarafın çıkarına" değerlendirmesinde bulundu. Yunan basınında ise "Anlaşmazlıklar devam ediyor ama krize yol açmıyor" ifadelerine yer verildi, ikili temasların ölçülebilir sonuçları olduğu söylendi. Yunanistan'ın günlük gazetelerinden Ta Nea da Türkçe "KAZAN - KAZAN" manşetini attı.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 10:40 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 16:34
Başkan Erdoğan - Miçotakis zirvesi öncesi Atina’da ’komşuluk’ havası! Yunan hükümeti ve basının nabzını tuttuk: Barışçıl ortam çıkarımıza

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Ankara'da kabul edecek.

Ankara - Atina hattında gelişen pozitif iklimle birlikte ticaret hedefinde de yukarı yönlü bir ivme hakim. İki ülke arasında 10 milyar dolar hedefi kondu. Kritik görüşmede başta vize, göç, Gazze'deki son durum, terörle mücadele ve Batı Trakya Türkleri ele alınacak.

Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı MiçotakisBaşkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis

MİÇO İLK KEZ ANKARA'YA GELİYOR

Bu ziyaret Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ankara'ya ilk ziyareti olması açısında da önemli. Bilindiği üzere Miçotakis 2022'de Başkan Erdoğan tarafından İstanbul'da kabul edilmiş, iki lider Vahdettin Köşkü'nde öğle yemeği yemişti.

Miçotakis ise Ankara'ya adım atmadan evvel yapıcı açıklamalarda bulundu.

MİÇOTAKİS: GERİLİME MAHKUM DEĞİLİZ
Yunanistan Başbakanı, "Yunanistan ve Türkiye coğrafya olarak yan yana yaşamaya mahkûmdur. Ancak, kalıcı gerilim koşullarında yaşamaya mahkûm değiller. Gerginlik dönemlerinde dahi iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık kalması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Miçotakisin kritik ziyareti öncesi Başkan Erdoğandan Yunan basınına önemli mesajlar: Doğu Akdenizde Türkiyesiz enerji projesi düşünülemezMiçotakisin kritik ziyareti öncesi Başkan Erdoğandan Yunan basınına önemli mesajlar: Doğu Akdenizde Türkiyesiz enerji projesi düşünülemez


BAŞKAN ERDOĞAN: TÜRKİYE'SİZ OLMAZ
Yunan basınına konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Ankara ile Atina arasındaki ikili ilişkilere değinirken, Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığı bir enerji projesinin düşünülemeyeceğinin altını çizdi.

Başkan Erdoğan Yunan basınına konuştu


İki ülke arasında aşılamayacak bir problem olmadığına da vurgu yapan Erdoğan, "Birlikte tüm konuları açık ve cesaretle konuşarak çözüme doğru adımlar atabiliriz." ifadelerini kullandı.



"ANLAŞMAZLIKLAR DEVAM EDİYOR AMA KRİZE YOL AÇMIYOR"

Ankara - Atina hattındaki yeni dönemin işaretçisi olan kritik ziyaretin Yunanistan kamuoyundaki yansımalarına da dikkat çekmekte fayda var.

Yunanistan hükümet kaynakları, Erdoğan - Miçotakis zirvesine ilişkin "Anlaşmazlıklar devam ediyor ama krize yol açmıyor" değerlendirmesini yaptı.

Yunanistan merkezli "iefimerida.gr" isimli haber sitesi konuyu manşetine taşıdı.

İlgili haberde Türkiye ve Yunanistan'ın aynı fikirde olmamasına rağmen son dönemde daha iyi bir ortamı şekillendirmek, pozitif gündeme yatırım yapmak için adımlar attığına dikkat çekildi.



"İKİ TEMASLARIN ÖLÇÜLEBİLİR SONUÇLARI VAR"

"radiovera.gr" isimli haber sitesinin Yunan hükümet kaynaklarına dayandırdığı bir başka haberde ise "Yunanistan ile Türkiye arasındaki temasların yeniden canlandırılmasının halihazırda ölçülebilir sonuçları var" ifadelerine yer verildi.



"BARIŞÇIL ORTAM HER İKİ TARAFIN ÇIKARINA"

Miçotakis'e Ankara ziyaretinde eşlik edecek olan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Costas Fragogiannis de ziyaretin iki taraf arasındaki uçurumun kapatılmasını kolaylaştırmaya devam edeceğini söyledi.

Fragogiannis, "Bizler, tarih gereği aynı coğrafyada birlikte yaşamaya bağlı iki ülkeyiz ve bu birlikte yaşamanın barışçıl olması her iki tarafın da çıkarınadır" şeklinde konuştu.



TÜRKÇE MANŞET ATTILAR: KAZAN KAZAN

Yunanistan'ın günlük gazetelerinden Ta Nea, Türkçe "KAZAN - KAZAN" manşetini attı. Gazetenin manşetinde yer alan haberde "'Miçotakis Pazartesi günü Ankara'da. Erdoğan'la yeni randevunun amacı Ege'de ikinci sakin bir yaz geçirmek" ifadelerine yer verildi.

Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis


"YUNANİSTAN - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ BÖLGE REFAHINA KATKI SAĞLAR"

Rusya - Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze ve Refah'ta yaptığı soykırım ve Orta Doğu'daki gerilime dikkat çeken Yunan bakan yardımcısı, "Yunanistan-Türk temaslarında olumlu havanın korunması ve ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi bölgenin refahına katkı sağlıyor" dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ VE OLUMLU"

Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papahelas, Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yapacağı görüşmeyi "Çok önemli ve olumlu" olarak tanımladı.

Milliyet'e yazan Papahelas, "Bugün önemli olan, iki hükümetin birçok düzeyde konuşabilmeleri, zirve görüşmelerinin mutat hale gelmeleri ve iletişim kanallarının açılmış tutulmalarıdır. Bölgemizin alevler içinde olduğu bir dönemde, Yunanistan ile Türkiye'nin barış içinde bir arada yaşama sürecinden geçiyor olmaları hem çok önemli, hem de olumludur" şeklinde konuştu.

Papahelas şu ifadeleri kullandı;

İki liderin Ankara'daki buluşması, ilişkilerin daha da gelişmesi ve meyveler vermesi için gerekli dinamizmin mevcut olup olmadığını gösterecektir.

Önemli bir başka faktörü de unutmamak gerek.

Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis


"İKİ ÜLKEDE DE HALKLARININ GÜÇLÜ DESTEĞİNE SAHİP LİDERLER İŞ BAŞINDA"

İki ülkede de halklarının güçlü desteğine sahip ve kimseden çekinecekleri bir şey bulunmayan liderler iş başındadır. Bu da Yunanistan-Türkiye ilişkileri tarihinde ender karşılaştığımız bir rastlantıdır.

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