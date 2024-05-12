SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Belçika Prensi Laurent'tan "Türkiye'yi örnek alıyoruz" açıklaması! Başkan Erdoğan vurgusu: Silah sanayiiniz dünyanın en iyileri arasında

Belçika Prensi Laurent, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'yi savunma sanayisinde dünyanın en iyileri arasına taşıdığını belirterek, Türkiye'nin bu alanda gösterdiği başarı gibi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknolojileri alanında da potansiyele sahip olduğunu söyledi. Laurent, "Sayın Erdoğan, şu anda dünyanın en iyileri arasında yer alan bir silah sanayisi geliştirdi" dedi. Türkiye'yi örnek aldıklarını dile getiren Belçika prensi, "Türkiye aynı zamanda bize kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi de gösterebilecek bir ülke" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 16:35 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 16:59
Belçika Prensi Laurent’tan Türkiye’yi örnek alıyoruz açıklaması! Başkan Erdoğan vurgusu: Silah sanayiiniz dünyanın en iyileri arasında

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yenilenebilir teknoloji ve enerji verimliliği sektöründe uzmanlığa sahip Belçika Prensi Laurent, Türkiye'nin savunma sanayisinde dünyanın en iyileri arasında yer aldığı gibi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknolojileri endüstrisi geliştirme konusunda da büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Belçika Kraliyet ailesi üyesi Prens Laurent, Türkiye'ye son dönemde yaptığı ziyaretlerde edindiği izlenimi, Türkiye'nin savunma ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda taşıdığı potansiyeli değerlendirdi.



"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK POTANSİYELİ VAR"

Prens Laurent; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'yi savunma sanayisinde dünyanın en iyileri arasına taşıdığını belirterek, Türkiye'nin bu alanda gösterdiği başarı gibi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknolojileri alanında da potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Laurent, "Sayın Erdoğan, şu anda dünyanın en iyileri arasında yer alan bir silah sanayisi geliştirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye'nin ortaya koyduklarını derin takdirle karşıladığını dile getirdi. Türkiye'nin büyük potansiyeli var. Türkiye aynı zamanda bize kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi de gösterebilecek bir ülke. Avrupa'nın diğer ülkelerden öğreneceği şey olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE HER ZAMAN DERİN BİR İLGİM VE SAYGIM VARDI"

Prens Laurent, Türkiye'yi daha önce çok kez ziyaret ettiğini vurgulayarak, "Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda olması ve jeopolitik konumundan dolayı Türkiye'ye her zaman daha derin bir ilgim ve saygım vardı. Harika bir ulus." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin önemli jeopolitik konuma sahip ve gelişmeye açık bir ülke olduğunu anlatan Prens Laurent, "İnsanlar çok çalışkan, bunu herkes bilir. Türkiye'de çok donanımlı mühendisleriniz var. Yollarınızın durumuna bakarsanız, bizim Avrupa'da sahip olduklarımızdan çok daha iyi yollara sahipsiniz." dedi.

HİBRİT ENERJİ SİSTEMİ PROJESİ

Belçika Prensi Laurent, eşi Prenses Claire ve kendisine ait olan vakfla üzerinde çalıştıkları "enerji verimliliği teknolojileri ile yenilenebilir teknolojinin hibritleşmesi" olarak adlandırdığı projesini de anlattı.

Prens Laurent, hayata geçirmek istediği projeleri Kraliyet mensubu vasfıyla değil, sürdürülebilirlik ve enerji alanında çalışmaları olan bir girişimci olarak aktarmak istediğinin altını çizdi.

Son Türkiye ziyaretine ilişkin ise Laurent, "Türkiye'ye uzun yıllardır ilgi duyuyorum. Bu sefer İstanbul'a 'yenilenebilir teknoloji sisteminin hibridizasyonu' adını verdiğim yenilenebilir enerji ile ilgili çok spesifik bir projeyi sunmaya gittim." diye konuştu.

Prens Laurent, projesinin yenilenebilir teknolojinin verimlilikle bir araya geldiği çok faydalı bir kombinasyon olduğunu vurguladı.



Laurent, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında inşa ettiği köprüleri "mimari açıdan birer şaheser" olarak niteleyerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesinde yenilenebilir teknoloji kurmak ve geliştirmek istediğini, ülkesinin yenilenebilir teknolojinin geliştirildiği bir yer olduğundan emin olmak istediğini anlatan bir yazı okudum. Üniversite ile bu arzuyu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne işaret eden Prens Laurent, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sıfır atık konusunda çok iyi tanınıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Emine Erdoğan'ın şehirlerdeki sıfır atıkla ilgili çalışmalarını tebrik ediyor." ifadelerini kullandı.



"Geleceğin yenilenebilir teknolojilerinin hibritleştirme olacağını anlamak çok önemli." diye konuşan Prens Laurent, nükleer enerjiye karşı olmadığını ancak bu kaynaktan sağlanan elektrik fiyatına tesis söküm maliyetinin de eklenmesi gerektiğini anlattı.

Prens Laurent, "Yenilenebilir teknolojinin hibritleştirilmesine yönelik bu yeni proje, Türkiye için olduğu kadar tüm Türk devletleri bölgesi için de büyük bir fırsattır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki liderlerin çoğuyla çok iyi diyaloğu olduğunu, yenilenebilir teknoloji ve enerji verimliliği konusunda güçlü bir mükemmeliyet havuzu oluşturabileceğini duydum." diye konuştu.

Bu yıl COP 29'un Bakü'de yapılacak olmasının, Türk devletlerinin yenilenebilir teknoloji konusunda büyük bir bilgi birikimine sahip olduğunu dünyanın geri kalanına göstermek açısından çok güçlü bir nokta olduğuna işaret eden Laurent, "Cumhurbaşkanınız Sayın Erdoğan, bu projenin sadece Avrupa'da ve dünyada değil, Türk devletlerinde de bilinmesini sağlayacak kişidir." ifadesini kullandı.

Prens Laurent, "Ticari projelerden çok, toplumda istihdam yaratacak, bu ülkeye katkı sağlayacak ve dünyanın geri kalanında henüz geliştirilmeyen yenilikçi yenilenebilir teknolojiler içeren bir yetkinlik havuzu sunabilmek istiyorum. Bu benim için çok ama çok önemli bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan - Miçotakis zirvesi öncesi Atina’da ’komşuluk’ havası! Yunan hükümeti ve basının nabzını tuttuk: Barışçıl ortam çıkarımıza
Ayasofya mücahidi İsmail Kandemir Hakk’a yürüdü! Kariye, İznik, Trabzon... ’Zincirler kırılsın’ mücadelesiyle geçen bir ömür
Galatasaray’da hedef şampiyonluk! Okan Buruk’tan flaş 11 tercihi
Miçotakis’in kritik ziyareti öncesi Başkan Erdoğan’dan Yunan basınına önemli mesajlar: Doğu Akdeniz’de ’Türkiye’siz enerji projesi düşünülemez
Gazze’de anne olmak! Filistinli annelerin en kanlı Anneler Günü
Kadıköy’de kader maçı! İsmail Kartal’dan Osayi ve Mert Müldür’ün yokluğunda sürpriz sağ bek kararı
Oğuz Murat Aci’nin annesinden yürek yakan feryat! Baba Özer Aci’den cani Eylem Tok ve kaçak Timur’a çağrı... Gelin adalete teslim olun
Pazartesi günü açıklanıyor! Hedef 100 milyarlık tasarruf: İşte tepeden tırnağa bütün devlet dairelerinde kemer sıktıracak paketin detayları
Yunanistan ile iş birliği artacak | Gözler 13 Mayıs’a çevrildi! Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde hangi konular yer alacak?
Soykırımcı İsrail’in temsilcisi Eden Golan’a Eurovision’un final gecesinde tepki: Şarkı söylediği sırada Filistin sloganları
Şehit annelerinin buruk Anneler Günü! Yürek dağlayan sözler: Kokusunu kır çiçeklerinden alıyorum
CHP Genel Merkezi’nden 4 sayfalık itiraf gibi genelge: Kayırmacılığı bırakın!
Emekliye Temmuz zammı: Oranlar netleşmeye başladı! Kim, ne kadar alacak?
AK Parti’den İsrail’e tepki uluslararası topluma çağrı: Barbarlığa son verin
Doğal gaz arzında rekor: Hedefler aşıldı! Türkiye’de doğal gaz dağıtımına geçen yıl 17 milyar liradan fazla yatırım yapıldı
SON DAKİKA