Belçika Prensi Laurent'tan "Türkiye'yi örnek alıyoruz" açıklaması! Başkan Erdoğan vurgusu: Silah sanayiiniz dünyanın en iyileri arasında

Yenilenebilir teknoloji ve enerji verimliliği sektöründe uzmanlığa sahip Belçika Prensi Laurent, Türkiye'nin savunma sanayisinde dünyanın en iyileri arasında yer aldığı gibi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknolojileri endüstrisi geliştirme konusunda da büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Belçika Kraliyet ailesi üyesi Prens Laurent, Türkiye'ye son dönemde yaptığı ziyaretlerde edindiği izlenimi, Türkiye'nin savunma ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda taşıdığı potansiyeli değerlendirdi.
"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK POTANSİYELİ VAR"
Prens Laurent; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'yi savunma sanayisinde dünyanın en iyileri arasına taşıdığını belirterek, Türkiye'nin bu alanda gösterdiği başarı gibi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknolojileri alanında da potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Laurent, "Sayın Erdoğan, şu anda dünyanın en iyileri arasında yer alan bir silah sanayisi geliştirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye'nin ortaya koyduklarını derin takdirle karşıladığını dile getirdi. Türkiye'nin büyük potansiyeli var. Türkiye aynı zamanda bize kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi de gösterebilecek bir ülke. Avrupa'nın diğer ülkelerden öğreneceği şey olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
"TÜRKİYE'YE HER ZAMAN DERİN BİR İLGİM VE SAYGIM VARDI"
Prens Laurent, Türkiye'yi daha önce çok kez ziyaret ettiğini vurgulayarak, "Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda olması ve jeopolitik konumundan dolayı Türkiye'ye her zaman daha derin bir ilgim ve saygım vardı. Harika bir ulus." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin önemli jeopolitik konuma sahip ve gelişmeye açık bir ülke olduğunu anlatan Prens Laurent, "İnsanlar çok çalışkan, bunu herkes bilir. Türkiye'de çok donanımlı mühendisleriniz var. Yollarınızın durumuna bakarsanız, bizim Avrupa'da sahip olduklarımızdan çok daha iyi yollara sahipsiniz." dedi.
HİBRİT ENERJİ SİSTEMİ PROJESİ
Belçika Prensi Laurent, eşi Prenses Claire ve kendisine ait olan vakfla üzerinde çalıştıkları "enerji verimliliği teknolojileri ile yenilenebilir teknolojinin hibritleşmesi" olarak adlandırdığı projesini de anlattı.
Prens Laurent, hayata geçirmek istediği projeleri Kraliyet mensubu vasfıyla değil, sürdürülebilirlik ve enerji alanında çalışmaları olan bir girişimci olarak aktarmak istediğinin altını çizdi.
Son Türkiye ziyaretine ilişkin ise Laurent, "Türkiye'ye uzun yıllardır ilgi duyuyorum. Bu sefer İstanbul'a 'yenilenebilir teknoloji sisteminin hibridizasyonu' adını verdiğim yenilenebilir enerji ile ilgili çok spesifik bir projeyi sunmaya gittim." diye konuştu.
Prens Laurent, projesinin yenilenebilir teknolojinin verimlilikle bir araya geldiği çok faydalı bir kombinasyon olduğunu vurguladı.