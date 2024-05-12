Belçika Prensi Laurent'tan "Türkiye'yi örnek alıyoruz" açıklaması! Başkan Erdoğan vurgusu: Silah sanayiiniz dünyanın en iyileri arasında

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Yenilenebilir teknoloji ve enerji verimliliği sektöründe uzmanlığa sahip Belçika Prensi Laurent, Türkiye'nin savunma sanayisinde dünyanın en iyileri arasında yer aldığı gibi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknolojileri endüstrisi geliştirme konusunda da büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi. Belçika Kraliyet ailesi üyesi Prens Laurent, Türkiye'ye son dönemde yaptığı ziyaretlerde edindiği izlenimi, Türkiye'nin savunma ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda taşıdığı potansiyeli değerlendirdi.





"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK POTANSİYELİ VAR" Prens Laurent; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'yi savunma sanayisinde dünyanın en iyileri arasına taşıdığını belirterek, Türkiye'nin bu alanda gösterdiği başarı gibi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknolojileri alanında da potansiyele sahip olduğunu söyledi. Laurent, "Sayın Erdoğan, şu anda dünyanın en iyileri arasında yer alan bir silah sanayisi geliştirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye'nin ortaya koyduklarını derin takdirle karşıladığını dile getirdi. Türkiye'nin büyük potansiyeli var. Türkiye aynı zamanda bize kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi de gösterebilecek bir ülke. Avrupa'nın diğer ülkelerden öğreneceği şey olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.