Ukrayna'dan flaş çağrı: Rusya'yı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) ve BM'den çıkarın

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) ve BM'den çıkarılması için gereken yasal adımların atılması çağrısında bulundu.
Ukrayna, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) ve BM'deki varlığının gayri meşru olduğunu ifade etti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aralık 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasının SSCB'nin uluslararası haklar ve yükümlülükleri sorununu çözümsüz bıraktığına dikkat çekilerek, uluslararası hukuk açısından Rusya'nın sahip olduğu BM ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelik statüsünün belirsizliğini koruduğu aktarıldı.
"MEVCUT BM ŞARTI 'RUSYA FEDERASYONU' KELİMESİNİ İÇERMİYOR"
Rusya'nın BM Şartı'nda tanımlanan prosedürleri atlayarak BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeliğini devraldığı ifade edilen açıklamada, "Bu, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSR) Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in 31 yıl önce 24 Aralık'ta BM Genel Sekreteri'ne hitaben yazdığı sıradan bir mektuba dayanılarak gerçekleşti. Mevcut BM Şartı 'Rusya Federasyonu' kelimesini içermiyor. Bu sözler, özellikle BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerini listeleyen BM Şartı'nın 23. maddesinde de eksiktir. 'Rusya Federasyonu' olarak adlandırılan devletin BM'ye üye olması ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasında yer alması için meşru prosedürün BM Şartı'nda tanımlanan adımları izlemesi gerekiyordu" denildi.