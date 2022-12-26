Ukrayna'dan flaş çağrı: Rusya'yı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) ve BM'den çıkarın





Rusya'nın BM'deki 30 yılının yasadışı olduğu ve bu süre zarfında savaşlar, diğer ülkelerin topraklarının ele geçirilmesi, uluslararası kabul görmüş sınırların zorla değiştirilmesi, işgalci ve neo-emperyal emellerini tatmin etme girişimleriyle geçtiğine dikkat çekilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini işgal etmesinin Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi bağımsızlığının yanı sıra uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilke ve normlarının ihlali olduğu vurgulandı. "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı savaşı, BM Şartı'nın 1945'te imzalanmasından bu yana görülmemiş amaç ve ilkelerinin ihlalidir. Rusya'yı barışsever bir devlet olarak adlandırılma hakkından mahrum eder" ifadeleri kullanılan açıklamada, "Rusya Federasyonu, uluslararası toplumun kendisini uluslararası hukuk ilkelerine ve barışseverlik ilkesine döndürmeye yönelik her türlü girişimini görmezden geliyor. Rusya Federasyonu'nun uluslararası barış ve güvenliğe karşı işlediği suçların coğrafyası Ukrayna sınırlarının çok ötesine uzanmaktadır" denildi.