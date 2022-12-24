Ukrayna'da savaş devam ederken Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska'dan Paris'te 50 bin euroluk Noel alışverişi

Ukrayna, Rusya savaşıyla yok olurken, milyonlarca kişi ülkeyi terk ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Paris'te Noel alışverişine çıktı.
12 Aralık'ta özel jetle Paris'e uçan First Lady, Tiffany& Co.'dan 11 bin euroya yüzük, Louis Vuitton'dan 10 bin euroya çanta, Rolex'ten ise 12 bin euroya pembe bir saat aldı. Diğer ürünlerle birlikte yaklaşık 50 bin euroluk alışveriş yapan Olena Zelenska'ya tepki çığ gibi büyüdü.
YALANLANMADI
Sosyal medyada trend topic olan Paris alışverişine binlerce yorum yağdı. Sosyal medyada paylaşılan Olena Zelenska'nın özel jetteki fotoğrafı fake çıkarken, alışverişin doğru olduğu kanıtlandı. Ukraynalı yetkililer, fotoğrafın sahte olduğunu açıklarken, alışverişi yalanlayamadı. Gucci ve Rolex'in alışverişi doğruladığı iddia edildi.