Ukrayna'da savaş devam ederken Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska'dan Paris'te 50 bin euroluk Noel alışverişi





12 Aralık'ta özel jetle Paris'e uçan First Lady, Tiffany& Co.'dan 11 bin euroya yüzük, Louis Vuitton'dan 10 bin euroya çanta, Rolex'ten ise 12 bin euroya pembe bir saat aldı. Diğer ürünlerle birlikte yaklaşık 50 bin euroluk alışveriş yapan Olena Zelenska'ya tepki çığ gibi büyüdü.