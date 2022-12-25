Avrupa'nın kara kışı Rusya'ya eğlence malzemesi oldu! Mutlu 'Rus karşıtı' Noeller

Birçok siyasetçi vatandaşlarına örnek olabilmek için gömleklerini bir kenara bıraktı ve kışlık kazaklarla kameralar karşısına çıkıp tasarruf çağrılarını tekrarladı.

ODUN VE KÖMÜRE YÖNELDİLER

Ancak tüm bunlar birkaç ay önceydi. Havaların soğumasıyla Enerji Krizi daha da dramatik bir hal aldı. Yüksek enerji faturaları ve katı kısıtlamalar altında kışa giren Avrupa halkı çareyi kömür ve yakacak oduna yönelmekte buldu.