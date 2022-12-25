Avrupa'nın kara kışı Rusya'ya eğlence malzemesi oldu! Mutlu 'Rus karşıtı' Noeller

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'nın uyguladığı yaptırımlara cevap olarak Avrupa'ya giden gaz akışını neredeyse durdurması AB ülkelerini son yılların en büyük krizi ile karşı karşıya getirdi.
TASARRUF ÖNLEMLERİYLE ATLATMAYA ÇALIŞIYORlar
Enerji kıtlığının gölgesinde kışa giren Avrupa hükümetleri, bir yandan aldıkları tasarruf önlemleri ile ellerindeki gaz ile kışı atlatmaya çalışıyor bir yandan da yaklaşık 450 milyon kişiyi faturalardaki devasa artıştan korumaya çalışmak için ek destekler sunuyor.
SOKAKLAR BİR BİR KARARDI
Alınan sıra dışı önlemler kapsamında, Avrupa'nın ünlü caddeleri bir bir kararırken, sosyal tesislerdeki sıcak sular kesildi, okullardaki öğrencilere battaniyeler dağıtıldı.
Birçok siyasetçi vatandaşlarına örnek olabilmek için gömleklerini bir kenara bıraktı ve kışlık kazaklarla kameralar karşısına çıkıp tasarruf çağrılarını tekrarladı.
ODUN VE KÖMÜRE YÖNELDİLER
Ancak tüm bunlar birkaç ay önceydi. Havaların soğumasıyla Enerji Krizi daha da dramatik bir hal aldı. Yüksek enerji faturaları ve katı kısıtlamalar altında kışa giren Avrupa halkı çareyi kömür ve yakacak oduna yönelmekte buldu.