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    • Dünya
    • 25.12.2022 11:12
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    • 25.12.2022 11:12
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    Avrupa'nın kara kışı Rusya'ya eğlence malzemesi oldu! Mutlu 'Rus karşıtı' Noeller

    Ukrayna'ya yönelik askeri harekatın ardından Rusya'ya karşı ambargo kararlarını arka arkaya duyuran Avrupa, karşı hamlede gelen doğal gaz kesintisi adımıyla zorlu bir kış dönemiyle yüz yüze kaldı. Rusya'nın kararı Avrupa Birliği'nde bölünmeye neden olurken, birçok ülkede kamusal ve bireysel düzeyde zorunlu tasarrruf tedbirlerine gidildi. Eline güçlü bir koz geçen Rusya bunu kullanmaktan çekinmiyor. Rus haber kanalı RT'nin Avrupa'da yaşanan enerji krizi ile dalga geçtiği reklam bugün Batı'nın en çok tartışılan konuları arasına girdi.

    Rusya’dan Avrupa’ya kara kış göndermesi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'nın uyguladığı yaptırımlara cevap olarak Avrupa'ya giden gaz akışını neredeyse durdurması AB ülkelerini son yılların en büyük krizi ile karşı karşıya getirdi.

    TASARRUF ÖNLEMLERİYLE ATLATMAYA ÇALIŞIYORlar
    Enerji kıtlığının gölgesinde kışa giren Avrupa hükümetleri, bir yandan aldıkları tasarruf önlemleri ile ellerindeki gaz ile kışı atlatmaya çalışıyor bir yandan da yaklaşık 450 milyon kişiyi faturalardaki devasa artıştan korumaya çalışmak için ek destekler sunuyor.

    SOKAKLAR BİR BİR KARARDI
    Alınan sıra dışı önlemler kapsamında, Avrupa'nın ünlü caddeleri bir bir kararırken, sosyal tesislerdeki sıcak sular kesildi, okullardaki öğrencilere battaniyeler dağıtıldı.

    Birçok siyasetçi vatandaşlarına örnek olabilmek için gömleklerini bir kenara bıraktı ve kışlık kazaklarla kameralar karşısına çıkıp tasarruf çağrılarını tekrarladı.

    ODUN VE KÖMÜRE YÖNELDİLER
    Ancak tüm bunlar birkaç ay önceydi. Havaların soğumasıyla Enerji Krizi daha da dramatik bir hal aldı. Yüksek enerji faturaları ve katı kısıtlamalar altında kışa giren Avrupa halkı çareyi kömür ve yakacak oduna yönelmekte buldu.

        TARTIŞMALARA NEDEN OLAN REKLAM
        Hürriyet'in haberine göre; Avrupa'nın içinde bulunduğu durum ile dalga geçen Rus Haber kanalı RT hazırladıkları reklam filmi ile tüm Avrupa'ya 'sefil bir Noel' diledi.

        Gazeteci Sotiri Dimpinoudis, kasvetli Noel reklamını paylaştığı gönderisinde, "Rusya Devleti tarafından finanse edilen haber kanalıRT, İngilizce yayınlarının arasında Batı karşıtı propaganda kusuyor. Reklam 2023 yılını Avrupa'nın karanlıkta ve soğukta kutladığını gösteriyor" dedi.

        ARKA ARKAYA 3 NOEL'İ GÖSTERDİ
        75 saniyelik reklam, ekonomik koşullar kötüleşirken Avrupalı bir ailenin art arda üç Noel'i nasıl kutladığını gösteriyor.

        Reklamın başında, arkada yılbaşının vazgeçilmez şarkısı 'Silent Night' çalarken bir anne babanın küçük kızlarına hediye olarak kafasında kurdele olan bir hamster hediye ettikleri görülüyor. Ekranda beliren yazıdan bunun 2021 yılı kutlaması olduğunu anlıyoruz.

        2022 yılbaşı kutlamasında anne baba ve çocuk evde kışlık montlarla, battaniye altında otururken, hediye edilen hamsterın çarkından elde edilen elektrikle yılbaşı ağacı aydınlatılıyor.

        EVCİL HAYVANI YEMEK YAPTILAR
        2023 yılında ailenin fakirleştiği gözle görülüyor. Yine paltolar içindeki aile bir masa etrafında Yemek yerken görülüyor. Baba annenin sunduğu çorbayı içerken ağzına hamsterın kafasındaki kurdele geliyor.

            Anne küçük çocuğun evcil hayvanının tatil yemeği olduğunu anlamaması için babayı susturuyor ve ekranda bir yazı beliriyor:
            Mutlu 'Rus karşıtı' Noeller! Medyanız size tüm bunların nereye varacağını söylemiyorsa, RT'yi izleyebilirsiniz.

            Reklam bugün Batı medyasında kendine geniş yer buldu ve tepkilere neden oldu.

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            Haberler Dünya Avrupa'nın kara kışı Rusya'ya eğlence malzemesi oldu! Mutlu 'Rus karşıtı' Noeller
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