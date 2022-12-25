Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Sayın Putin diyor ki, 'Biz bu işi şöyle yapalım, Avrupa değil, Afrika'ya ağırlık verelim'





GÜBRE MESELESİ: RUSYA İLE BİRLİKTE YENİ BİR ADIM ATACAĞIZ

Tabii şimdi işin daha yoğun bir tarafı, gübre meselesi var. Yine onu da Rusya ile birlikte inşallah adımları atacağız. Hepsinden öte 2023'te bizim için önemli olan Karadeniz'deki doğalgaz olayı. İnşallah bu doğal gaz rezervini çıkarmak suretiyle bu adımı attığımız anda Türkiye de inşallah, çok farklı bir veçheye bulaşmış olacak. Tabii bu arada 2022'de biliyorsunuz, bir de Trakya'da yer altı doğal gaz depolamanın geçenlerde adımlarını attık. Ulaştırmada çok büyük adımlar atıldı. Durmak yok, yola devam."

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇABASINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Putin, "Rusya, Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl tedarikini, tarafsızlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle gelecekte de engellemeyecek" demişti.