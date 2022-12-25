Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Sayın Putin diyor ki, 'Biz bu işi şöyle yapalım, Avrupa değil, Afrika'ya ağırlık verelim'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesinde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle bir araya geldi.
Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, gençlerin sorularını da yanıtladı. Öğrenci Yıldızbaş'ın, 2022'ye ilişkin değerlendirmesini ve 2023'ten beklentilerini sorduğu Erdoğan, şu yanıtı verdi:
'SAYIN PUTİN DİYOR Kİ 'AVRUPA DEĞİL, AFRİKA'YA AĞIRLIK VERELİM'
"2022, gerçekten yatırımlarla yoğun bir yıl oldu. Bunların içerisinde az önce de ifade ettiğim gibi bir taraftan Karadeniz doğal gazı olayı öbür taraftan Rusya-Ukrayna arasındaki savaş... Bu savaşta ne yazık ki Batı, sadece tahrik unsurlarını devreye soktu, ara bulucu olma gibi bir gayretin içerisinde olmadı. Ara buluculuk noktasında da 2022'de bu rolü Türkiye olarak biz üstlendik ve Karadeniz tahıl koridorunu hamdolsun işlettik. Oradan özellikle tabii hedefimiz, öncelikle fakir ülkeler ama bu arada Avrupa yüzde 44 gibi tahıldan bir çekim yaptı, biz 16 gibi yaptık, yüzde 14 gibi Afrika ülkeleri yaptı.