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    • 25.12.2022 22:26
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Sayın Putin diyor ki, 'Biz bu işi şöyle yapalım, Avrupa değil, Afrika'ya ağırlık verelim'

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesinde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle bir araya geldi. Önemli açıklamalarda bulunan ve gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, tahıl konusunda önceliğin fakir ülkeler olduğunu vurgulayarak, Putin diyor ki, 'Biz bu işi şöyle yapalım, Avrupa değil, Afrika'ya ağırlık verelim, bilabedel, ücretsiz ben tahıl göndermeye varım.' Biz de dedik ki, 'O gönderdiğiniz tahılı değirmenlerimizde una çevirelim. Biz de bilabedel onları una çevirmek suretiyle Rusya, Türkiye, Birleşmiş Milletler böylece garip gureba, fakir fukara Afrika ülkelerine gönderelim' açıklamasında bulundu. Öte yandan gübre konusunda da Rusya ile yeni bir adım atılacağını duyurdu.

    ’Avrupa değil, Afrika’ya ağırlık verelim’

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesinde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle bir araya geldi.



    Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, gençlerin sorularını da yanıtladı. Öğrenci Yıldızbaş'ın, 2022'ye ilişkin değerlendirmesini ve 2023'ten beklentilerini sorduğu Erdoğan, şu yanıtı verdi:



    'SAYIN PUTİN DİYOR Kİ 'AVRUPA DEĞİL, AFRİKA'YA AĞIRLIK VERELİM'
    "2022, gerçekten yatırımlarla yoğun bir yıl oldu. Bunların içerisinde az önce de ifade ettiğim gibi bir taraftan Karadeniz doğal gazı olayı öbür taraftan Rusya-Ukrayna arasındaki savaş... Bu savaşta ne yazık ki Batı, sadece tahrik unsurlarını devreye soktu, ara bulucu olma gibi bir gayretin içerisinde olmadı. Ara buluculuk noktasında da 2022'de bu rolü Türkiye olarak biz üstlendik ve Karadeniz tahıl koridorunu hamdolsun işlettik. Oradan özellikle tabii hedefimiz, öncelikle fakir ülkeler ama bu arada Avrupa yüzde 44 gibi tahıldan bir çekim yaptı, biz 16 gibi yaptık, yüzde 14 gibi Afrika ülkeleri yaptı.



        Tabii Sayın Putin diyor ki, 'Biz bu işi şöyle yapalım, Avrupa değil, Afrika'ya ağırlık verelim, bilabedel, ücretsiz ben tahıl göndermeye varım.' Biz de dedik ki, 'O gönderdiğiniz tahılı değirmenlerimizde una çevirelim. Biz de bilabedel onları una çevirmek suretiyle Rusya, Türkiye, Birleşmiş Milletler böylece garip gureba, fakir fukara Afrika ülkelerine gönderelim.'



        GÜBRE MESELESİ: RUSYA İLE BİRLİKTE YENİ BİR ADIM ATACAĞIZ
        Tabii şimdi işin daha yoğun bir tarafı, gübre meselesi var. Yine onu da Rusya ile birlikte inşallah adımları atacağız. Hepsinden öte 2023'te bizim için önemli olan Karadeniz'deki doğalgaz olayı. İnşallah bu doğal gaz rezervini çıkarmak suretiyle bu adımı attığımız anda Türkiye de inşallah, çok farklı bir veçheye bulaşmış olacak. Tabii bu arada 2022'de biliyorsunuz, bir de Trakya'da yer altı doğal gaz depolamanın geçenlerde adımlarını attık. Ulaştırmada çok büyük adımlar atıldı. Durmak yok, yola devam."

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇABASINI ÖRNEK GÖSTERDİ
        Putin, "Rusya, Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl tedarikini, tarafsızlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle gelecekte de engellemeyecek" demişti.

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