Pençe Kılıç'tan sonra konuşulan kara harekatıyla YPG elebaşı terörist Mazlum Kobani çıkmazda! ABD'den sonra şimdi de Rusya'ya yalvardı!

PENTAGON'DAN SDG İLE AĞIZBİRLİĞİ

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Suriye'deki olası bir kara operasyonunun, terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşta elde edilen kazanımları tehlikeye atacağını savundu. Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Devam eden çatışma, özellikle de bir kara operasyonu, dünyanın DEAŞ'a karşı zorlu bir mücadele ile elde ettiği kazanımları ciddi şekilde tehlikeye atar ve bölgeyi istikrarsızlaştırır" dedi.

'DEVRİYELERİ AZALTTIK'

Ryder, terör örgütü PKK/YPG'nin, Türkiye'nin operasyonları üzerine devriyelerini azalttığını, ABD'nin de buna paralel olarak devriye sayılarını düşürdüğünü belirterek, ABD askerlerinin bölgeden çekilmediğini de kaydetti. Türkiye'nin, Suriye'de olası kara harekâtından endişelendiklerini söyledi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Suriye'ye yönelik olası kara harekatı gündemdeyken yapılan görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.