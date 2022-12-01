Pençe Kılıç'tan sonra konuşulan kara harekatıyla YPG elebaşı terörist Mazlum Kobani çıkmazda! ABD'den sonra şimdi de Rusya'ya yalvardı!

PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin en büyük bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye'nin sınır ötesi operasyon hazırlığı karşısında köşeye sıkıştı. Türkiye'nin olası kara harekâtından dolayı paniğe kapılan SDG sorumlusu Mazlum Abdi, ABD'den sonra Rusya'ya seslendi. "Türkler karada operasyon başlatmakta ısrar ediyor. Bunun için hazırlanıyorlar. Rusya'yı bu saldırıyı durdurmaya çağırıyoruz" diyen Abdi, ABD'yi de terör örgütü DEAŞ'la mücadele bahanesiyle tehdit etti. Voice of America Kürtçe'ye konuşan Mazlum Abdi, ABD'nin, Türkiye karşısında daha güçlü bir pozisyon almasını da istedi.
PENTAGON'DAN SDG İLE AĞIZBİRLİĞİ
Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Suriye'deki olası bir kara operasyonunun, terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşta elde edilen kazanımları tehlikeye atacağını savundu. Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Devam eden çatışma, özellikle de bir kara operasyonu, dünyanın DEAŞ'a karşı zorlu bir mücadele ile elde ettiği kazanımları ciddi şekilde tehlikeye atar ve bölgeyi istikrarsızlaştırır" dedi.
'DEVRİYELERİ AZALTTIK'
Ryder, terör örgütü PKK/YPG'nin, Türkiye'nin operasyonları üzerine devriyelerini azalttığını, ABD'nin de buna paralel olarak devriye sayılarını düşürdüğünü belirterek, ABD askerlerinin bölgeden çekilmediğini de kaydetti. Türkiye'nin, Suriye'de olası kara harekâtından endişelendiklerini söyledi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Suriye'ye yönelik olası kara harekatı gündemdeyken yapılan görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
'TÜRKİYE SÜREVERDİ' İDDİASI
- Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun konuştuğu kaynaklar, Türkiye'nin taleplerine yanıt verilmesi için belirsiz bir süre verdiğini, aksi takdirde harekâta başlayacağını belirtti.
KUŞ UÇUŞU 17 KİLOMETRE
YPG'li teröristlerin temasta olduğu bir diğer ülke, Suriye'de Beşar Esad'ın bir numaralı destekçisi Rusya. Suriye'deki Rus güçlerinin komutanı, hafta sonu Haseke'de YPG'li terör elebaşı Mazlum Abdi ile gizlice buluştu.