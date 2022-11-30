Rus generalden terör elebaşına teklif: Sınırdan çekilin! ABD'den kara harekatı için skandal ifade

'INVASION' KELİMESİNİ SEÇTİ!

Washington ise beklendiği gibi 'derin' bir endişeye sahip. Bir diğer terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşmak bahanesiyle YPG'li teröristlere yıllardır eğitim ve silah veren ABD, Türkiye'ye bir kez daha itidal çağrısı yaptı.