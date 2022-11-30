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    • Güncel
    • 30.11.2022 09:57
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    • 30.11.2022 09:57
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    Rus generalden terör elebaşına teklif: Sınırdan çekilin! ABD'den kara harekatı için skandal ifade

    Kanlı Taksim saldırısının ardından gerçekleştirilen 'Pençe-Kılıç' operasyonuyla Irak ve Suriye'de bulunan terör mevzileri havadan imha edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kara operasyonu sinyalini vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu hazırlıklarını hızlandırdı. Suriye terör örgütü YPG/PKK ile ortak çalışan ABD ve Rusya operasyonu durdurmak adına çareler arıyor. Rusya'nın Suriye'deki güçlerinin komutanı terör elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya gelerek örgütün elinde bulunan sınır bölgelerinden çekilerek bu alanların kontrolünü Suriye ordusuna bırakmaları konusunda teklifte bulundu. Harekat öncesi 'derin bir endişe' duyan Pentagon Sözcüsü ise; değerlendirmesinde skandal bir ifade kullandı.

    Rus generalden terör elebaşına teklif: Sınırdan çekilin!

    Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin üstüne bomba yağdırmaya başlamasının üstünden 10 gün geçti. Pençe-Kılıç adı verilen hârekatta savaş uçaklarının yanı sıra insansız hava araçları da havalandı. Türk ordusunun YPG'li ve PKK'lı teröristleri hedef alması, bölgede askerleri bulunan ABD ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar gelmesine yol açtı.

    TERÖR ELEBAŞI İLE GİZLİ GÖRÜŞME
    Suriye'deki Rus güçlerinin komutanı Haseke'de YPG'li terör elebaşı Mazlum Abdi ile gizlice buluştu. Rus komutan Alexander Chayko ile terör elebaşı Türkiye'nin muhtemel kara hârekatını görüştü.

    Arap medyasına yansıyan haberlerde, Chayko muhtemel bir operasyonu durdurmak için Suriye ordu birliklerinin Türkiye sınırına konuşlandırılmasını bir kez daha gündeme getirdi. Suriye birliklerinin konuşlanacağı hat Türkiye sınırına 30 kilometre mesafede olabilir.

    SURİYE BİRLİKLERİNİN ARTIRILMASI
    Milliyet'in haberine göre; Terör elebaşı Abdi, Rus komutanla yaptığı görüşmede bir kara operasyonunu engellemesi için Moskova'ya çağrıda bulunduklarını söyledi, Türk tanklarının Suriye'nin kuzeyine girmesini kendilerinin varlığı için 'son savaş' olarak tanımladı.

        YPG'li elebaşı, ayrıca Suriye askerlerinin Türkiye sınırına yerleştirilmesine destek verdiklerini belirtip 2019 yılında benzer adımın atıldığını hatırlattı, "Suriye birliklerinin artırılmasıyla bir sorunumuz yok" dedi.

        SURİYE'DE ÇİN DEVREYE GİREBİLİR
        Suriye medyasına yansıyan haberlerde ise, Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev'in Türkiye'yi suçlayan sözleri öne çıkarılıyor. Ankara'nın İdlib'de yükümlülüklerini yerine getirmediğini ileri süren Lavrentiev, Suriye'nin yeniden inşasında Rusya'nın yanı sıra müttefiki Çin'in de devreye girebileceğini söyledi.

        'INVASION' KELİMESİNİ SEÇTİ!
        Washington ise beklendiği gibi 'derin' bir endişeye sahip. Bir diğer terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşmak bahanesiyle YPG'li teröristlere yıllardır eğitim ve silah veren ABD, Türkiye'ye bir kez daha itidal çağrısı yaptı.

        Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, muhtemel bir kara operasyonunun DEAŞ'a karşı savaşta elde edilen kazanımları 'ciddi bir şekilde' tehlikeye atacağını savundu. Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, basın toplantısında skandal bir şekilde 'operasyon' ya da 'hârekat' yerine 'istila' ya da 'saldırı' anlamına gelen 'invasion' kelimesini kullandı.

            BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLAŞTIRIR
            Ryder'ın açıklaması şu şekilde:
            Devam eden çatışma, özellikle de bir kara saldırısı, dünyanın terör örgütü DEAŞ'a karşı zorlu bir mücadeleyle elde ettiği kazanımları ciddi şekilde tehlikeye atar ve bölgeyi istikrarsızlaştırır. Benzer şekilde, Tükiye'nin sınırları içinde meydana gelen terör eylemleri konusundaki meşru güvenlik kaygılarını tanıyoruz. Türkiye'nin Suriye'deki potansiyel bir kara operasyonu konusunda kaygı duymaya ediyoruz. Tekrar itidal çağırısında bulunuyoruz.

            DEVRİYE SAYILARINI AZALTTIK
            Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere binlerce TIR silah veren ABD ordusu, yıllardır YPG'li teröristleri Suriye Demokratik Güçleri (SDF veya SDG) adıyla meşrulaştırmayı deniyor.

            Sözcü tuğgeneral Ryder, YPG'li teröristlerle birlikte attıkları devriyelerin sayısını da azalttıkları bilgisini verdi, "Devriye sayılarını azalttık, çünkü bu devriyeleri SDG ile ortak yapıyoruz. Dolayısıyla onlar yaptıkları devriye sayısını azalttı" diye konuştu.

                KONUMLARI DEĞİŞMEDİ
                Pentagon sözcüsünün açıklamalarındaki en dikkat çekici noktalar, YPG'li teröristlere sundukları desteğin devam edeceğini vurgulaması ve Amerikan askerlerinin başka bir yere konuşlandırılmaması oldu. ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık 900 askeri bulunuyor.

                WASHİNGTON-ANKARA GÖRÜŞMESİ
                ABD ve Türkiye savunma bakanlarının kısa süre içerisinde bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor. Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'in konuşacağını, Pentagon duyurdu.

                Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sözcüsü John Kirby ise, muhtemel kara hârekatına dair 'Suriye içinde daha fazla can kaybına yol açacak ve Amerikalılar'ın hayatını riske atacak eylemler görmek istemediklerini' söyledi.

                    Washington'dan giderek daha fazla yükselen itirazların zamanlaması dikkat çekici. Terör elebaşı Abdi, ABD'den kara operasyonunu engellemek için daha güçlü açıklama istemişti.

                    Türkiye, 19 Kasım tarihinden bu yana Suriye'nin kuzeyinde bir kara hârekatına başlayacağının sinyallerini güçlü şekilde veriyor.

                    BM'Yİ DE DEVREYE SOKTULAR
                    Birleşmiş Milletler (BM) Suriye özel temsilcisi Geir Pedersen ise, Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında Suriye'deki askeri gerilimin tırmanmasının 'tehlikeli' olduğunu söyledi, Türkiye'den tansiyonu acil şekilde düşürmesini talep etti.
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                        Haberler Güncel Rus generalden terör elebaşına teklif: Sınırdan çekilin! ABD'den kara harekatı için skandal ifade
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