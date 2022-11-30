Rus generalden terör elebaşına teklif: Sınırdan çekilin! ABD'den kara harekatı için skandal ifade

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin üstüne bomba yağdırmaya başlamasının üstünden 10 gün geçti. Pençe-Kılıç adı verilen hârekatta savaş uçaklarının yanı sıra insansız hava araçları da havalandı. Türk ordusunun YPG'li ve PKK'lı teröristleri hedef alması, bölgede askerleri bulunan ABD ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar gelmesine yol açtı.
TERÖR ELEBAŞI İLE GİZLİ GÖRÜŞME
Suriye'deki Rus güçlerinin komutanı Haseke'de YPG'li terör elebaşı Mazlum Abdi ile gizlice buluştu. Rus komutan Alexander Chayko ile terör elebaşı Türkiye'nin muhtemel kara hârekatını görüştü.