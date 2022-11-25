Türkiye vuruyor sesi ABD'den geliyor! ABD'li The Washington Post'tan "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanı

DEZENFORMASYONA GEÇİT YOK

ABD ve Batı basınında yer alan bu ve benzeri haberler dezenformasyon ve yalanlarla Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alıyor.

TERÖR UNSURLARI ATEŞ ALTINA ALINDI

Mehmetçik ilk andan itibaren yaptığı operasyonlarla terör örgütü inlerini ve kamplarını hedef aldı. Konuyla ilgili bugün konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, "Terör unsurlarına yönelik düzenlenen bu harekat kapsamında teröristlere ait belirlenen hedefler ateş altına alınmış, örgüte ait çok sayıda barınak, sığınak, mağara, tünel, depo ve sözde karargahlar tam isabetle imha edilirken 326 terörist de etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

326 TERÖRİST DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de katıldığı "Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni"nde konuşan Akar, şunları söyledi: