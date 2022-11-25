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    • Güncel
    • 25.11.2022 22:32
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    • 25.11.2022 22:32
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    Türkiye vuruyor sesi ABD'den geliyor! ABD'li The Washington Post'tan "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanı

    Son dakika haberi! Türkiye'nin teröristlere yönelik harekatı, dünyada büyük ses getirirken DEAŞ'la mücadele bahanesi adı altında terörü destekleyen ABD'nin basın yayın organları da dezenformasyona başladı. ABD'li yayın organı The Washington Post Türkiye'nin sivilleri vurduğu yalanını servis etti. Haberinde çocuk görselleri ve terörist elebaşı Mazlum Kobani'nin fotoğrafını kullanan gazete, teröristlere kalkan olmak için yapılan saldırıların ABD askerlerini tehdit ettiği iftirasını atan Pentagon basın sekreteri Patrick Ryder'ın açıklamasına yer verdi.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Türkiye vuruyor sesi ABD’den geliyor

    Şanlı Türk ordusu, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı başlattı.



    Sınır ötesinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta da gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı.


    SÖZDE TERÖR KAMPLARI BÖYLE VURULDU | VİDEO İZLE


    ABD'Lİ THE WASHİNGTON POST'TAN SKANDAL HABER
    Türkiye'nin teröristlere yönelik harekatı, dünyada büyük ses getirirken DEAŞ'la mücadele bahanesi adı altında terörü destekleyen ABD'nin basın yayın organları da dezenformasyona başladı.

    ABD'de yayın yapan The Washington Post gazetesi 23 Kasım 2022'de sosyal medyadan yayınladığı tweet ve haber paylaşımında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçleri, Çarşamba günü dördüncü gününde Suriye'nin kuzeydoğusundaki kasaba ve şehirlere hava, insansız hava aracı ve topçu saldırıları başlattı. Bölgedeki ABD destekli kuvvetlere göre, saldırılarda yaklaşık 18 sivil öldürüldü." skandal ifadelerle Türkiye'yi hedef aldı.

        GÖRSELLERLE ALGI OPERASYONU
        Skandal haberin görselinde sivil hedeflerin vurulduğu algısı oluşturumak için çocuk görselleri kullanıldı.

        Eli kanlı PKK'nın Suriye'deki uzantıları SDG/YPG/PYD'nin terör örgütü olmadığının savunulduğu haberde İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı üstlenmedikleri ifade edilirken yine "Kürt örgütleri" şeklinde lanse edildi.

        TERÖRİST MAZLUM KOBANİ'DEN KOMUTAN DİYE BAHSEDİLDİ
        Terör örgütü SDG'nin DEAŞ tehdidi altında olduğu yalanını servis eden gazete ABD'nin bahanesini savunduğu haberde, "SDG'nin üst düzey komutanı ve Washington'un Suriye'deki en güçlü müttefiki General Mazlum Kobane Abdi, The Washington Post'a verdiği bir röportajda, Batı baskısının bir kara operasyonunu engelleyebileceğini savunarak, Batılı müttefikleri Türkiye'nin yeni saldırılarına şiddetle karşı çıkmaya çağırdı." ifadelerine yer verildi.

        TÜRKİYE ABD ASKERLERİNİ TEHDİT EDİYOR ALGISI
        Pentagon basın sekreteri Patrick Ryder yaptığı açıklamaya yer veren gazete, Türkiye'nin saldırılarının DEAŞ'la mücadele eden ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini iddia etti. Haberde Ryder'in "DEAŞ'ı yenme misyonuna odaklanmayı sürdürmek ve sahada IŞİD'i yenme misyonuna bağlı personelin emniyetini ve güvenliğini sağlamak için derhal gerilimi azaltmak gerekiyor." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

            DEZENFORMASYONA GEÇİT YOK
            ABD ve Batı basınında yer alan bu ve benzeri haberler dezenformasyon ve yalanlarla Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alıyor.

            TERÖR UNSURLARI ATEŞ ALTINA ALINDI
            Mehmetçik ilk andan itibaren yaptığı operasyonlarla terör örgütü inlerini ve kamplarını hedef aldı. Konuyla ilgili bugün konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, "Terör unsurlarına yönelik düzenlenen bu harekat kapsamında teröristlere ait belirlenen hedefler ateş altına alınmış, örgüte ait çok sayıda barınak, sığınak, mağara, tünel, depo ve sözde karargahlar tam isabetle imha edilirken 326 terörist de etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

            326 TERÖRİST DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
            B            aşkan Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de katıldığı "Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni"nde konuşan Akar, şunları söyledi:


            "Kahraman ordumuz, nerede olursa olsun, tehlike nereden gelirse gelsin, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlama azim ve kararlılığındadır. 19 Kasım'da başlatılan Pençe-Kılıç Harekatı da bu kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Sınırlarımızın ötesinden hedef gözetmeksizin sivil yerleşim yerlerine alçakça saldırılar düzenleyen terör unsurlarına yönelik düzenlenen bu harekat kapsamında teröristlere ait belirlenen hedefler ateş altına alınmış, örgüte ait çok sayıda barınak, sığınak, mağara, tünel, depo ve sözde karargahlar tam isabetle imha edilirken 326 terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Böylece teröristlerin inleri başlarına yıkılarak ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kasteden hainlere büyük darbe vurulmuştur."

            İŞTE TERÖRÜN FİNANSÖRÜ BATI'NIN BASINI!
            Batı medyası benzer bir karalama operasyonuna geçtiğimiz günlerde de imza atmıştı. Türkiye'nin teröre karşı başlattığı operasyona karşı ikiyüzlülük sergileyen yabancı basın yayın organları haberleri, "Türkiye, İstanbul bombalamasından sonra kuzey Suriye ve Irak'taki Kürt hedeflerine saldırdı" şeklinde servis etmişti.


            PKK'YI GÖRMEZDEN GELİP OPERASYONU ALGI MALZEMESİ YAPTILAR!
            Yapılan haberlerde, PKK'nın adını kullanılmayarak, "Kürt militan" ya da "Kürt hedefleri" ifadelerine yer verdi.



                İngiliz BBC: "Türkiye'nin Kürt saldırıları: Pençe-Kılıç Operasyonu militan üsleri hedef alıyor"



                Avrupa Birliğinin yayın organı Euronews: "Türkiye, İstanbul bombalamasından sonra kuzey Suriye ve Irak'taki Kürt hedeflerine saldırdı"



                İngiliz The Independent: "Türkiye, İstanbul sokak bombalamasından sonra Suriye ve Irak'taki Kürt hedeflerine saldırdı"



                    İSTİKLAL'DEKİ SALDIRIDA DA PKK'NIN ADINI GEÇİRMEMİŞLERDİ
                    Geçtiğimiz hafta, İstanbul'un en yoğun bölgelerinden Taksim Beyoğlu'ndaki terör saldırısı dünya tarafından alçak ifadelerle manşetlere taşınmıştı.



                    İstanbul'daki saldırı PKK'yı görmezden gelerek sunan Batı medyası, terör ve PKK kelimeleri kullanımında seçici olmuştu. Amerikan New York Times, "Kürt militan" ifadesiyle tepki çekmişti.

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                    Haberler Güncel Türkiye vuruyor sesi ABD'den geliyor! ABD'li The Washington Post'tan "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanı
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