Türkiye vuruyor sesi ABD'den geliyor! ABD'li The Washington Post'tan "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanı

Şanlı Türk ordusu, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı başlattı.
Sınır ötesinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta da gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı.
SÖZDE TERÖR KAMPLARI BÖYLE VURULDU | VİDEO İZLE
ABD'Lİ THE WASHİNGTON POST'TAN SKANDAL HABER
Türkiye'nin teröristlere yönelik harekatı, dünyada büyük ses getirirken DEAŞ'la mücadele bahanesi adı altında terörü destekleyen ABD'nin basın yayın organları da dezenformasyona başladı.
ABD'de yayın yapan The Washington Post gazetesi 23 Kasım 2022'de sosyal medyadan yayınladığı tweet ve haber paylaşımında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçleri, Çarşamba günü dördüncü gününde Suriye'nin kuzeydoğusundaki kasaba ve şehirlere hava, insansız hava aracı ve topçu saldırıları başlattı. Bölgedeki ABD destekli kuvvetlere göre, saldırılarda yaklaşık 18 sivil öldürüldü." skandal ifadelerle Türkiye'yi hedef aldı.