Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.11.2022 10:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.11.2022 10:30
    ABONE OL

    Milli muhalefet sorunu: Selahattin Demirtaş büyükbaşların diliyle ortaklarına 'çağrı yaptı! İlk ses HDPKK ekranı Halk Tv'den geldi

    Taksim'de gerçekleştirilen kanlı saldırının hesabını sormak için havalanan Türk jetleri Suriye ve Irak'ta terör hedeflerini yerle bir etti. Başarıyla tamamlanan operasyon terör çevrelerini rahatsız etti. Terör örgütünün sözcüsü HDPKK'nın tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Pençe Kılıç harekatı üzerinden ortaklarına sesinizi yükseltin çağrısı yaptı. Çağrıya ilk karşılık HDPKK ekranına dönüşen Halk TV'den geldi. Emekli Amiral Türker Ertürk, "Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Sözde milliyetçi İP'ten de skandal bir açıklama geldi. Aytun Çıray, katıldığı canlı yayında, PKK/YPG'ye yönelik operasyona ilişkin çelişkili ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    Selo’dan ortaklarına ’ses verin’ çağrısı

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarını hedef aldı.

    PKK'nın avukatlığına soyunan Demirtaş'ın örgütün elebaşlarının savunduğu tezleri dile getirmesi dikkat çekerken, Pençe Kılıç harekatı üzerinden ortaklarına, "Korkmayın konuşun" çağrısı yaptı.

    CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, Demirtaş'ın çağrısına jet bir yanıt geldi. Emekli Amiral Türker Ertürk, "Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum." ifadeleriyle aklamaya çalıştı.

    TERÖRİSTLER İNLERİNDE VURULDU
    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın yapıldığını açıkladı.

    Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta da gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı.

    Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nda toplam 89 hedefin imha edildiğini, sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    SELO'DAN 'SESİNİZİ ÇIKARIN' ÇAĞRISI
    Teröristlere yönelik operasyon terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş'ı rahatsız etti.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarını hedef alan PKK'nın avukatı Demirtaş, örgütün elebaşlarının savunduğu tezleri dile getirdi.

        İstiklal'deki terör saldırısının 'senaryo' olduğunu öne süren Demirtaş, "İstiklal'de kirli bir organizasyonla bomba patlatacak, masum insanları katledecekler. Bu vahşi terör saldırısının altındaki gerçekleri sorgulayanları susturmak için, onları terör yandaşı ilan edecekler. İstiklal'de katledilen kardeşlerimiz üzerinden doğan acıyı ve öfkeyi istismar ederek Kürtlerin başına bomba yağdıracaklar. Bu kirli senaryoya "vatan savunması" deyip milli duyguları kabartarak oy devşirmeye çalışacaklar, şaşkın muhalefeti de peşlerine takacaklar." dedi.

        KORKMAYIN; SİZ DE SÖYLEYİN
        İttifak ortaklarına isim vermeden çağrı yapan Demirtaş, "Savaşı desteklemeyenleri vatan haini ilan edecekler. Elinizi vicdanınıza koyun ve Allah rızası için doğruyu söyleyin, hakikat bu değil mi? Bu basit ve hazin denklemi çözmek çok mu zor? 'Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Türk'e kurban etmeyeceğiz, kirli savaş politikalarına teslim olmayacağız, el ele verip büyük bir barış, kardeşlik, huzur, refah toplumu olacağız, YAŞASIN BARIŞ' demek çok mu zor? Bakın bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz; korkmayın, siz de söyleyin: SAVAŞA HAYIR!" ifadelerini kullandı.

        HALK TV'DEN JET DESTEK
        CHP tarafından fonlanan Halk TV'de Demirtaş'ın açıklamaları değerlendirildi.

        Programın konuklarından Emekli Amiral Türker Ertürk, "Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

        EMEKLİ AMİRALDEN DEMİRTAŞ GÜZELLEMESİ
        "Demirtaş, HDP'nin Türkiye'nin partisi olması yolunda ciddi hamleler yaptı, bundan sonra da yapabilir." diyen Ertürk, "Biz halk olarak HDP Türkiye'nin partisi olsun istiyoruz. Tabii ki HDP yöneticilerine bu konuda büyük sorumluluklar düşüyor. Biz de onlara adım atmalıyız ama bu iktidar bu şansı yok etmeye çalışıyor." ifadeleriyle Demirtaş'ı aklamaya çalıştı.

            PKK ELEBAŞLARI İLE AYNI DİL
            PKK'nın Suriye'deki elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlama ile ilgilerinin olmadığını söylemiş, "Güvenli bölgelerimizin bombalanması tüm bölgeyi tehdit ediyor" açıklamasını yapmıştı.

            MİLLİ MUHALEFET SORUNU
            İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'a yaptığı hava harekatının ardından skandal bir paylaşımda bulundu.

            ABD'ye bilgi verilip verilmediğini sorgulayan Çıray, teröristlerin kaçtığını ima etti.

            Skandal açıklamasıyla yetinmeyen Çıray, bugün akşam saatlerinde katıldığı canlı yayında, yerli ve milli duruş sorununu bir kez daha ispat etmiş oldu.

            Çıray, katıldığı canlı yayında, PKK/YPG'ye yönelik operasyonuna ilişkin çelişkili ifadeler kullandı.

                Mehmetçik'in arkasında olduklarını belirten Çıray, "Ama onları bu görevlere mecbur bırakan siyasi iktidarı şiddetle eleştiriyoruz." dedi.

                TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
                Vatandaşlar, Çıray'ın skandal açıklamalarına tepki gösterdi.

                İşte o tepkilerden bazıları;
                "Ordumuzun tek bir ferdi bile görevlerini mecburiyet değil sizin idrak edemediğiniz ve bundan sonrada edemeyeceğiniz VATAN aşkı ile yapıyor."

                "Onları bu göreve mecbur bırakan ortağınız PKK,YPG,HDP,ve ABD. Hükümet sizinkiler için bolca sarı torba siparişi verdi, haberin olsun. Hala algı peşindesiniz ama boş."

                "Bu görevin neyinden rahatsız oldun sen şu Parti'nin terörle nasıl mücadele edeceğini açıklasana"

                    "PKK'ya operasyon yapıyor devlet, ses iyi rol Yapan Partiden geliyor"

                    "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu Aytun. Nereden savunacağını, nereden eleştireceğini şaşırmış, aciz siyaset bu işte."

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Düşük faizli ihtiyaç kredisi fırsatı!
                    Haberler Güncel Milli muhalefet sorunu: Selahattin Demirtaş büyükbaşların diliyle ortaklarına 'çağrı yaptı! İlk ses HDPKK ekranı Halk Tv'den geldi
                        SON DAKİKA