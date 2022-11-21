Milli muhalefet sorunu: Selahattin Demirtaş büyükbaşların diliyle ortaklarına 'çağrı yaptı! İlk ses HDPKK ekranı Halk Tv'den geldi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarını hedef aldı.
PKK'nın avukatlığına soyunan Demirtaş'ın örgütün elebaşlarının savunduğu tezleri dile getirmesi dikkat çekerken, Pençe Kılıç harekatı üzerinden ortaklarına, "Korkmayın konuşun" çağrısı yaptı.
CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, Demirtaş'ın çağrısına jet bir yanıt geldi. Emekli Amiral Türker Ertürk, "Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum." ifadeleriyle aklamaya çalıştı.
TERÖRİSTLER İNLERİNDE VURULDU
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın yapıldığını açıkladı.
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta da gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nda toplam 89 hedefin imha edildiğini, sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
SELO'DAN 'SESİNİZİ ÇIKARIN' ÇAĞRISI
Teröristlere yönelik operasyon terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş'ı rahatsız etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarını hedef alan PKK'nın avukatı Demirtaş, örgütün elebaşlarının savunduğu tezleri dile getirdi.