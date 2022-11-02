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    • Dünya
    • 02.11.2022 16:29
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    • 02.11.2022 17:16
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    Dünya Joe Biden'ın sözlerini konuşuyor! Şimdi de ölülerle iletişimde

    ABD Başkanı seçildiği günden bu yana tuhaf davranışlarıyla gündemden düşmeyen Joe Biden, Florida'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmayla yine olay oldu. Biden doğumundan 1 yıl önce hayatını kaybeden insülin ilacını bulan Dr. Frederick Banting ile konuştuğunu iddia etti.

    Dünya Biden’ı konuşuyor! Şimdi de ölülerle iletişimde

    Son zamanlarda sergilediği garip davranışlarla dikkat çeken 79 yaşındaki Biden, ABD'nin güney doğusunda bulunan Hallandale kentinde düzenlenen bir etkinlikte halk ile buluştu. Sağlık çalışmalarından bahseden Biden kalabalığa, "Kaçınız diyabet hastası ve insüline ihtiyaç duyuyor?" sorusunu yöneltti.

    Ardından konuşmasını sürdüren Biden şok edici bir açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Diyabet için insülin ilacını üretmenin maliyeti ne kadar biliyor musunuz? Bu ilaç, patentinin herkese açık olmasını isteyen bir adam tarafından üretildi. Onunla konuştum. Tamam mı?"

    Dünya Biden'ı konuşuyor! Şimdi de ölülerle iletişimde

    İNSÜLİNİN MÜCİDİ BIDEN DOĞMADAN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ
    İnsülinin mucidi olan Dr. Frederick Banting ve Profesör John James Richard Macleod, 1921 yılında insülini icat ettikten sonra 1923'te Nobel Ödülü'ne layık görülmüştü. Macleod 1935'te, Banting ise 1941'de hayatını kaybetti. Resmi kayıtlara göre Joe Biden 20 Kasım 1942'de doğdu.

        BIDEN'IN GARİP DAVRANIŞLARI DİKKAT ÇEKİYOR
        Biden daha önce yaptığı bir konuşma arından tokalaşmak için sağına dönerek elini uzatmıştı ancak sahnede kendisinden başka kimse yoktu. Boşlukla selamlaşmaya çalışan Biden, sosyal medyada gündem olmuştu.

        Biden'ın ABD Başkanı olmasından sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten defalarca 'Başkan Harris' olarak söz etmesi günlerce konuşulanlar arasındaydı.

        Bu yıl başında 2020'ye girdiğimizi zanneden Biden geçtiğimiz günlerde katıldığı bir törende eşi Jill Biden'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olduğunu iddia etmiş daha sonra Beyaz Saray bu açıklamayı düzeltmek zorunda kalmıştı.

        Biden'ın bu davranışları bazı sosyal medya kullanıcıları ve muhalefetten "akıl sağlığı"nın yerinde olmadığı yorumlarını ortaya çıkarmıştı. Bazı kullanıcılar ise yaşlı bir insanın bu şekilde "istismar" edilmemesi gerektiğini savunmuştu.
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