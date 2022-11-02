Dünya Joe Biden'ın sözlerini konuşuyor! Şimdi de ölülerle iletişimde

Bu yıl başında 2020'ye girdiğimizi zanneden Biden geçtiğimiz günlerde katıldığı bir törende eşi Jill Biden'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olduğunu iddia etmiş daha sonra Beyaz Saray bu açıklamayı düzeltmek zorunda kalmıştı.

Biden'ın bu davranışları bazı sosyal medya kullanıcıları ve muhalefetten "akıl sağlığı"nın yerinde olmadığı yorumlarını ortaya çıkarmıştı. Bazı kullanıcılar ise yaşlı bir insanın bu şekilde "istismar" edilmemesi gerektiğini savunmuştu.