Dünya Joe Biden'ın sözlerini konuşuyor! Şimdi de ölülerle iletişimde

Son zamanlarda sergilediği garip davranışlarla dikkat çeken 79 yaşındaki Biden, ABD'nin güney doğusunda bulunan Hallandale kentinde düzenlenen bir etkinlikte halk ile buluştu. Sağlık çalışmalarından bahseden Biden kalabalığa, "Kaçınız diyabet hastası ve insüline ihtiyaç duyuyor?" sorusunu yöneltti.
Ardından konuşmasını sürdüren Biden şok edici bir açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Diyabet için insülin ilacını üretmenin maliyeti ne kadar biliyor musunuz? Bu ilaç, patentinin herkese açık olmasını isteyen bir adam tarafından üretildi. Onunla konuştum. Tamam mı?"
İNSÜLİNİN MÜCİDİ BIDEN DOĞMADAN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ
İnsülinin mucidi olan Dr. Frederick Banting ve Profesör John James Richard Macleod, 1921 yılında insülini icat ettikten sonra 1923'te Nobel Ödülü'ne layık görülmüştü. Macleod 1935'te, Banting ise 1941'de hayatını kaybetti. Resmi kayıtlara göre Joe Biden 20 Kasım 1942'de doğdu.