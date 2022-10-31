ABD Başkanı Joe Biden kendi başına oy kullanamadı!

ABD Başkanı Joe Biden bilinçsiz hareketleriyle gündem olmayı sürdürüyor.
Defalarca kez ameralar karşısında uyuyan, oğlunun nerede öldüğünü hatta başkan olduğunu bile unutan ABD Başkanı Joe Biden bu kez oy kullanma işlemiyle gündeme geldi.
BIDEN ARA SEÇİMLER SEBEBİYLE OY KULLANDI
ABD'de Temsilciler Meclisindeki sandalyelerin tamamının ve Senatodaki sandalyelerin üçte birinin oylanacağı ara seçimler için erken oy kullanma süreci başladı.
Kongrenin iki kanadını elinde tutma konusunda zorlu bir mücadeleye girecek Demokrat Başkan Biden, hafta sonu için Daleware eyaletine bağlı memleketi Wilmington'da oyunu kullandı.
KENDİ BAŞINA KULLANMAYI BAŞARAMADI
Ancak Joe Biden, kendi başına oy kullanamayı başaramadı.
Bir seçim görevlisinden yardım isteyen Biden ona birkaç soru sormak zorunda kaldı.
O anlar kameralara yansıdı.