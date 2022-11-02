Haberler Dünya Videoları Dünya Joe Biden'ın sözlerini konuşuyor! Şimdi de ölülerle iletişimde

Dünya Joe Biden'ın sözlerini konuşuyor! Şimdi de ölülerle iletişimde

Dünya Joe Biden'ın sözlerini konuşuyor! Şimdi de ölülerle iletişimde
02.11.2022 16:57

OTOMATİK OYNAT

Dünya 00:32
Hollanda karıştı
Dünya 02:01
Kerkük’te araca yerleştirilen...
Dünya 01:39
Biden kendi başına oy...
Dünya 00:34
Ölüm köprüsü! Dehşet anları...
Dünya 00:22
Güney Kore’deki Cadılar...
Dünya 00:08
Polonya'dan flaş Bayraktar TB2...
Dünya 00:15
İngiltre'nin yeni Başbakanı...
Dünya 00:12
Rishi Sunak'a benzeyen adamın...
Dünya 00:26
Biden bu kez de röportaj...
Dünya 01:07
Vücut geliştirme sporuna...
Dünya 00:20
Hoparlörden verilen ezan sesi...
Dünya 01:13
Enerji krizine yeni çözüm:...

ABD Başkanı seçildiği günden bu yana tuhaf davranışlarıyla gündemden düşmeyen Joe Biden, Florida'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmayla yine olay oldu. Biden doğumundan 1 yıl önce hayatını kaybeden insülin ilacını bulan Dr. Frederick Banting ile konuştuğunu iddia etti.

Dünya Videoları

Son zamanlarda sergilediği garip davranışlarla dikkat çeken 79 yaşındaki Biden, ABD'nin güney doğusunda bulunan Hallandale kentinde düzenlenen bir etkinlikte halk ile buluştu. Sağlık çalışmalarından bahseden Biden kalabalığa, "Kaçınız diyabet hastası ve insüline ihtiyaç duyuyor?" sorusunu yöneltti.

Ardından konuşmasını sürdüren Biden şok edici bir açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Diyabet için insülin ilacını üretmenin maliyeti ne kadar biliyor musunuz? Bu ilaç, patentinin herkese açık olmasını isteyen bir adam tarafından üretildi. Onunla konuştum. Tamam mı?"

İNSÜLİNİN MÜCİDİ BIDEN DOĞMADAN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ
İnsülinin mucidi olan Dr. Frederick Banting ve Profesör John James Richard Macleod, 1921 yılında insülini icat ettikten sonra 1923'te Nobel Ödülü'ne layık görülmüştü. Macleod 1935'te, Banting ise 1941'de hayatını kaybetti. Resmi kayıtlara göre Joe Biden 20 Kasım 1942'de doğdu.

BIDEN'IN GARİP DAVRANIŞLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Biden daha önce yaptığı bir konuşma arından tokalaşmak için sağına dönerek elini uzatmıştı ancak sahnede kendisinden başka kimse yoktu. Boşlukla selamlaşmaya çalışan Biden, sosyal medyada gündem olmuştu.

Biden'ın ABD Başkanı olmasından sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten defalarca 'Başkan Harris' olarak söz etmesi günlerce konuşulanlar arasındaydı.

Bu yıl başında 2020'ye girdiğimizi zanneden Biden geçtiğimiz günlerde katıldığı bir törende eşi Jill Biden'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olduğunu iddia etmiş daha sonra Beyaz Saray bu açıklamayı düzeltmek zorunda kalmıştı.

Biden'ın bu davranışları bazı sosyal medya kullanıcıları ve muhalefetten "akıl sağlığı"nın yerinde olmadığı yorumlarını ortaya çıkarmıştı. Bazı kullanıcılar ise yaşlı bir insanın bu şekilde "istismar" edilmemesi gerektiğini savunmuştu.

SON DAKİKA