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    • Dünya
    • 24.10.2022 15:05
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    • 24.10.2022 15:18
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    ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni skandal! Bu kez de röportaj verirken uyukladı

    Göreve geldiği günden bu yana yaptığı tuhaf hareketlerle gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden, yeniden aday olmak istediğini söylediği sırada uyukladı.

    Biden’dan yeni skandal! Bu kez röportaj verirken uyukladı

    ABD Başkanı Joe Biden, sakarlıkları, tuhaf ve hastalıklı halleriyle oldukça konuşuluyor. Gaflarıyla meşhur Biden, skandal hareketlerine bir yenisini ekledi.

    Daha önce de boşlukta tokalaşan, sersemlemiş halleriyle hasta olduğu yönündeki söylentileri artıran Biden, bu kez de adaylık açıklamasında uyuklamasıyla gündem oldu.

    ADAYLIK AÇIKLAMASINI UYUKLAYARAK YAPTI
    Biden, Delaware eyaletini ziyareti esnasında MSNBC televizyonuna röportaj verdi. Röportaj sırasında yeniden aday olabileceğinin sinyallerini veren Biden, 2024'teki başkanlık seçimleri için yeniden aday olma niyeti olduğunu ancak bu konuda resmi bir karar vermediğini söyledi.

    Biden, eşi Jill Biden'ın da kendisine 2024 adaylığı için destek olduğunu belirterek, "Şimdi aday olacağımı açıklarsam, o dakikadan itibaren aday gibi davranmam gerekir." ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı'nın, bu açıklamaları yaptığı sıradaki halleriyse olay oldu Röportaj sırasında uyuklayan Biden, sosyal medyada alay konusu oldu.
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