ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni skandal! Bu kez de röportaj verirken uyukladı

Biden, eşi Jill Biden'ın da kendisine 2024 adaylığı için destek olduğunu belirterek, "Şimdi aday olacağımı açıklarsam, o dakikadan itibaren aday gibi davranmam gerekir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı'nın, bu açıklamaları yaptığı sıradaki halleriyse olay oldu Röportaj sırasında uyuklayan Biden, sosyal medyada alay konusu oldu.