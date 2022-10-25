ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'ın yolunu şaşırdı! İngiltere yeni başbakanı Rishi Sunak'ın adını yanlış söyledi

Basın önünde yaptığı tuhaf hareketler, yaptığı açıklama ve gafların yanı sıra yolunu bulamaması gibi bir sürü videosuyla sıkça gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden bunlara bir yenisini daha ekledi.

Başkanlık ofisi olarak bilinen Oval Ofis'in de içinde bulunduğu Beyaz Saray'ın yolunu şaşıran Biden'a bu sefer çevredekiler yardım etti.

Beyaz Saray baş bahçıvanı Dale Haney'in, Beyaz Saray'daki bahçıvanlığının 50. yılını kutlamak için bahçeye karaağaç diken Biden, "Beyaz Saray'da en çok sevilen ve saygı duyulan kişilerden biri olduğunu" söyledi.