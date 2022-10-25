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    • Dünya
    • 25.10.2022 21:00
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    • 25.10.2022 21:00
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    ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'ın yolunu şaşırdı! İngiltere yeni başbakanı Rishi Sunak'ın adını yanlış söyledi

    ABD Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana garip hareketleri ve tuhaf açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Joe Biden, bu olaylara bir yenisini daha ekledi. Beyaz Saray'ın bahçesinde yapılan törene katılan Biden, Beyaz Saray'ın girişini karıştırınca korumaları tarafından uyarıldı. Biden ayrıca İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak'ın da adını yanlış telaffuz ederek "Rashee Sanook" dedi.

    Şaşkın Joe işbaşında! Beyaz Saray’ın yolunu karıştırdı

    Basın önünde yaptığı tuhaf hareketler, yaptığı açıklama ve gafların yanı sıra yolunu bulamaması gibi bir sürü videosuyla sıkça gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden bunlara bir yenisini daha ekledi.

    Başkanlık ofisi olarak bilinen Oval Ofis'in de içinde bulunduğu Beyaz Saray'ın yolunu şaşıran Biden'a bu sefer çevredekiler yardım etti.

    Beyaz Saray baş bahçıvanı Dale Haney'in, Beyaz Saray'daki bahçıvanlığının 50. yılını kutlamak için bahçeye karaağaç diken Biden, "Beyaz Saray'da en çok sevilen ve saygı duyulan kişilerden biri olduğunu" söyledi.

    BIDEN'IN PEŞİNDEN KOŞTU
    Fidan dikimi töreninden sonra Joe Biden, Başkanlık ofisine dönmek üzere Beyaz Saray'a gidecekti ancak yolunu şaşırdı. First Lady Jill Biden yaşanan durumu düzeltmek için 'Bay Haney' diye seslendi.

    'BU TARAFTAN'
    Bahçıvan apar topar Biden'ın peşinden gitti. Başkanın özel korumaları olaya el attı, "Bu taraftan" diyerek yolu gösterdi.

    BOZUNTUYA VERMEMEYE ÇALIŞTI: ORDAN GİTMEK İSTİYORSAM?
    Joe Biden, şaşkınlığını üzerinden atınca işi şakaya vurdu "Ya öteki taraftan gitmek istiyorsam?" diyen Biden'a korumaları "Tabii ki, istediğinizi yapmakta özgürsünüz" cevabı ile karşılık verdi.

        İNGİLTERE BAŞBAKANININ ADINI YANLIŞ SÖYLEDİ
        ABD Başbakanı Joe Biden, İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak'ın ismini "Rashee Sanook" şeklinde telaffuz ederek yeni bir gafa imza attı. ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan'ın Diwali Festivali dolayısıyla Beyaz Saray'da bir resepsiyona ev sahipliği yaptı. Etkinlikte konuşma yapan Biden, yaptığı gaflara bir yenisini daha ekledi. Biden, İngiltere'nin yeni Başbakanı Hint asıllı Rishi Sunak'ın ismini "Rashee Sanook" şeklinde telaffuz ederek yine gündem oldu.



        ABD Başkanı konuşmasında, "Rashee Sanook'un (Rishi Sunak) başbakan olduğuna ilişkin haberlerimiz var. Kardeşimin dediği gibi bak şu işe" dedi. Biden, Sunak'ın başbakan olmasının şaşırtıcı ve çığır açıcı bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

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