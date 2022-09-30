İlhakın ardından tansiyon zirveye çıktı! Finlandiya sınırında tehlikeli gelişme: Nükleer bombardıman uçakları görüldü

Lukaşenko, "Eğer (Batı) nükleer silahları Polonya'ya veya Litvanya'ya, bizim sınırlarımıza naklederse, o zaman verdiğim nükleer silahları koşulsuz olarak iade etmesi için Putin'e başvuracağım" dedi.

Hem Rusya hem de Ukrayna ile sınır komşusu olan Belarus, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın müttefik olan Lukashenko tarafından yönetiliyor.