İlhakın ardından tansiyon zirveye çıktı! Finlandiya sınırında tehlikeli gelişme: Nükleer bombardıman uçakları görüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in referandum öncesi, "Topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanmakatan çekinmeyeceğiz" açıklamasının ardından tansiyon zirveye çıktı. Referandumla birlikte 4 bölgenin Rusya'ya bağlanması nükleer tehdit ihtimalini güçlendirdi. Bu sırada Finlandiya sınırında tehlikeli bir gelişme dünya kamuoyuna yansıdı.
FİNLANDİYA SINIRINDA NÜKLEER TEHDİT
Finlandiya yakınlarında nükleer bomba taşıyabilen Rus bombardıman uçakları tespit edildi.
İsrail istihbarat firması ImageSat International (ISI), Finlandiya yakınlarındaki Olenya Hava Üssü'ne konuşlanmış Rus TU-160 ve TU-95 stratejik bombardıman uçaklarının "düzensiz bir şekilde varlığını" tespit etti.
Firmanın çektiği uydu görüntülerine göre 21 Ağustos'ta dört TU-160, 25 Eylül'de ise üç TU-95 tespit edildi. 12 Ağustos'ta hava üssünde stratejik bombardıman uçağı yoktu.
Raporda, "Devam eden Yaşam Modelleri aracılığıyla, sistem Engels hava üssünün Olenya hava üssünde tespit edilen stratejik bombardıman uçaklarının olası hareket noktası olduğunu gösteriyor" denildi.