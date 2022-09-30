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    • Dünya
    • 30.09.2022 22:31
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    • 30.09.2022 22:55
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    İlhakın ardından tansiyon zirveye çıktı! Finlandiya sınırında tehlikeli gelişme: Nükleer bombardıman uçakları görüldü

    Ukrayna'da yer alan Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmak için gerçekleştirdikleri referandumdan çıkan 'evet' kararının ardından, Vladimir Putin'in imzasıyla ilhak gerçekleşti. Bölgelerin Rusya toprağı olarak belirlendiği belirten Putin, referandum öncesi yaptığı açıklamada ülkesini korumak için her türlü silahı kullanabileceğini belirtmişti. 'Nükleer rest' olarak algılanan bu açıklamaların ardından tehlikeli bir gelişme yaşandı. Finlandiya yakınlarında nükleer bomba taşıyabilen Rus bombardıman uçakları tespit edildi.

    İlhakın ardından tansiyon zirveye çıktı!

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in referandum öncesi, "Topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanmakatan çekinmeyeceğiz" açıklamasının ardından tansiyon zirveye çıktı. Referandumla birlikte 4 bölgenin Rusya'ya bağlanması nükleer tehdit ihtimalini güçlendirdi. Bu sırada Finlandiya sınırında tehlikeli bir gelişme dünya kamuoyuna yansıdı.

    FİNLANDİYA SINIRINDA NÜKLEER TEHDİT
    Finlandiya yakınlarında nükleer bomba taşıyabilen Rus bombardıman uçakları tespit edildi.

    İsrail istihbarat firması ImageSat International (ISI), Finlandiya yakınlarındaki Olenya Hava Üssü'ne konuşlanmış Rus TU-160 ve TU-95 stratejik bombardıman uçaklarının "düzensiz bir şekilde varlığını" tespit etti.

    Firmanın çektiği uydu görüntülerine göre 21 Ağustos'ta dört TU-160, 25 Eylül'de ise üç TU-95 tespit edildi. 12 Ağustos'ta hava üssünde stratejik bombardıman uçağı yoktu.

    Raporda, "Devam eden Yaşam Modelleri aracılığıyla, sistem Engels hava üssünün Olenya hava üssünde tespit edilen stratejik bombardıman uçaklarının olası hareket noktası olduğunu gösteriyor" denildi.

    ÜS UKRAYNA SINIRNDA KONUŞLU
    Engels hava üssü, Rusya'nın Ukrayna yakınlarında konuşlanmış tek stratejik bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapıyor ve TU-160'ları ve TU-95'i uçan 121. Ağır Bombardıman Uçağı Havacılık Alayı'nın (121 TBAP) ana üssü.

        Seyir füzeleri ve stratejik nükleer silahlar taşıyabilen bombardıman uçakları, Moskova'nın Şubat ayında işgalinden bu yana Ukrayna savaşında aktif durumdalar. Ukrayna'ya karşı savaş boyunca, Rus Hava Kuvvetleri hava üstünlüğü elde edemedi ve çok sayıda uçak kaybetti.

        ABD VE NATO'YA SİNYAL
        Hava üssü aynı zamanda ABD ve NATO'ya bir sinyal gönderecek muazzam bir saldırı kapasitesine sahip büyük bir Rus hava üssü. Üs ayrıca, Washington ve diğer Avrupa ülkeleri tarafından teslim edilen silahlarla Rus hava üslerini vuran Ukrayna silahlarının menzili dışında.

        Ukrayna'nın askeri istihbarat sözcüsü Vadym Skibitsky, Kiev'in Moskova'nın ülkeye karşı taktik silah kullanma tehdidini "çok yüksek" olarak değerlendirdiğini söyledi.

        SEÇENEK BELARUS OLABİLİR Mİ?
        Geçtiğimiz yıl Belarus'ta , 'nükleer silahsız ülke olma statüsünden çıkma' konusunda düzenlenen anayasa değişikliği referandumunda 'evet' çıkmıştı.

        Oylama sonrası açıklama yapan Belaruslu lider, Rusya'dan nükleer silahları Belarus'a "iade etmesini" isteyebileceğini söyledi.

            Lukaşenko, "Eğer (Batı) nükleer silahları Polonya'ya veya Litvanya'ya, bizim sınırlarımıza naklederse, o zaman verdiğim nükleer silahları koşulsuz olarak iade etmesi için Putin'e başvuracağım" dedi.

            Hem Rusya hem de Ukrayna ile sınır komşusu olan Belarus, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın müttefik olan Lukashenko tarafından yönetiliyor.

            Savaş öncesi Lukashenko, Putin'in birliklerinin Belarus'ta toplanmasına ve hatta ülkede büyük çaplı askeri tatbikatlar yapmasına izin vermişti.

            'ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI' UYARISI
            Yaptırım kararlarının ardından açıklamalarda bulunan Lukaşenko, nükleer savaş uyarısında bulunmuştu.

                Lukaşenko, "Şimdi bankacılık sektörü, gaz, petrol, SWIFT'e karşı çok fazla konuşma var' dedi. 'Savaştan daha kötü. Bu, Rusya'yı Üçüncü Dünya Savaşı'na itiyor. Başımız belaya girmemek için burada kısıtlanmamız gerekiyor. Çünkü nükleer savaş her şeyin sonudur." demişti.

                4 BÖLGE İLHAK EDİLDİ
                Başkent Moskova'da düzenlenen törende, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzaladı.

                İmzalanan sözde anlaşmalar ile bağımsızlıkları tanınan Ukrayna'nın 4 bölgesi, Kırım'ın ardından Rusya tarafından ilhak edildi.

                KIRIM'I TOPRAKLARINA KATMIŞTI
                Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etme süreci, 2014'te Kiev'deki meydan olaylarıyla başladı.

                Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus yanlısı yönetimin devrilmesinden sonra Rusya Kırım'a askeri müdahale gerçekleştirdi. Silahların gölgesinde yapılan sözde referandumun ardından 18 Mart 2014'te Rusya Kırım'ı ilhak etti.

                RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI BAŞLADI
                Aynı dönem Ukrayna'nın doğusunda, Rus etnik nüfusunun çoğunlukta olduğu sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde yönetimler ilan edildi.

                Rusya Devlet Başkanı Putin, 21 Şubat 2022'de sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasına dair kararnameyi Kremlin Sarayı'nda imzaladı ve 24 Şubat sabahın erken saatlerinde Donbas'taki Rusları korumak gerekçesiyle "özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurdu. Böylece Rusya-Ukrayna Savaşı başladı.

                    DONETSK'TE İLERLEYEMEDİ
                    Rus ordusu, 7 aydan fazla süren savaş esnasında Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırları içerisinde bulunan yerleşim birimlerini tek tek ele geçirmeye yoğunlaştı.

                    İlhak edilen Luhansk bölgesindeki yerleşim birimlerinin tamamı Rus güçlerinin kontrolüne geçse de Donetsk bölgesi topraklarının yarıya yakını Ukrayna ordusunun elinde bulunuyor.

                    4. BÜYÜK MADEN BÖLGESİ
                    Donetsk ve Luhansk bölgelerini içinde barındıran Donbas bölgesinde çoğunluklu olarak Rus kökenli nüfus yaşıyor. Bu bölge, geniş maden rezervleriyle biliniyor. Donbas, kömür rezervi zenginliği açısından Avrupa'nın 4. büyük maden bölgesi durumunda.

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                    Haberler Dünya İlhakın ardından tansiyon zirveye çıktı! Finlandiya sınırında tehlikeli gelişme: Nükleer bombardıman uçakları görüldü
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