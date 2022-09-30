Rusya'nın ilhak kararına karşı Ukrayna'dan NATO hamlesi: Üyeliğe başvurdular

Kremlin'de düzenlenen törende Ukrayna'da ilhak edilen 4 bölgenin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmalar imzalandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törende yaptığı konuşmada Kiev yönetimine ateşkes, askeri eylemleri derhal durdurma ve müzakere masasına geri dönme çağrısında bulundu.
HIRS UKRAYNA'DA SON BULUYOR
Ukrayna'nın hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracağını söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "24 Şubat'ta, Ukrayna'ya büyük çaplı bir saldırı başlatıldı. Biz önlemeseydik Rusya topraklarımızda durmayacaktı. Baltık devletleri, Polonya, Moldova ve Gürcistan, Kazakistan gibi diğer devletler saldırı altında olacaktı. Rusya, Avrupa ve Asya'nın çeşitli halklarına boyun eğdirdiğini iddia etti. Bu yönteme 6 ay önce başvurdu. Bu hırs Ukrayna'da son buluyor." dedi.
UKRAYNA BUNU İZİN VERMEYECEK
Zelenskiy, "Kiev, Çernihiv, Azovstal, Sumi ve Harkov bölgelerinde yıkıldı. Bu hırs onlardan kurtardıklarımızla, Donbass'ta, Ukrayna'nın güneyinde ve Kırım'da kırılacak. Sadece ülkemiz toprakları değil yaşamın kendisi, insanlık ve adalet kurtarılacak. Rusya bunu zaten biliyor ve gücümüzü hissediyor. Bu yüzden acele ediyorlar. Bu ilhak girişimi saçmalığına ve onlara ait olmayan bir şeyi çalmaya çalışıyorlar. Cinayet, taciz, şantaj ve yalanlarla tarihi yeniden yazmak ve sınırları yeniden çizmek istiyorlar. Ukrayna buna izin vermeyecek" ifadelerini kullandı.
BAŞKA BİR LİDERLE MÜZAKERE
Zelenskiy, NATO'ya hızlı bir şekilde katılma yönünde başvuru yapacağını söyleyerek, "Ukrayna müzakere çabalarının öncüsüydü ve olmaya da devam edecek. Rusya'ya her zaman eşit, dürüst, onurlu ve adil şartlarda bir arada yaşamayı teklif eden devletimizdi. Rusya Devlet Başkanı ile bunun imkansız olduğu açık. Onur ve dürüstlüğün ne olduğunu bilmiyor. Bu nedenle, Rusya ile diyaloğa hazırız. Ancak başka bir Rusya Devlet Başkanı ile. Gerçekte elde ettiğimiz her şeyi yasal olarak belgelemeliyiz. Ukrayna'da demokrasinin kaderi tiranlıkla karşı karşıya kalınarak belirlenir. Devlet sınırlarımızın gücüyle, tüm Avrupa devletlerinin sınırlarının gücünü burada güvence altına alabiliriz. Başka hiç kimsenin kıtamıza savaşı geri getirmeye cesaret edemeyeceğini garanti edebiliriz" dedi.
2014'TE KIRIM'I İLHAKI ETTİ
Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etme süreci, 2014'te Kiev'deki meydan olaylarıyla başladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus yanlısı yönetimin devrilmesinden sonra Rusya Kırım'a askeri müdahale gerçekleştirdi. Silahların gölgesinde yapılan sözde referandumun ardından 18 Mart 2014'te Rusya Kırım'ı ilhak etti.