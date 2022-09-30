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    • Dünya
    • 30.09.2022 17:35
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    • 30.09.2022 18:11
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    Rusya'nın ilhak kararına karşı Ukrayna'dan NATO hamlesi: Üyeliğe başvurdular

    Rusya Devlet Başkanı Vladmiri Putin, Ukrayna sınırları içerisinde yer alan Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya katıldığını ilan eden anlaşmaları imzaladı. Karara Avrupa Birliği'nden tepki gelireken, Ukranya kritik bir adım attı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracağını söyledi.

    İlhakın ardından Ukrayna’dan NATO hamlesi

    Kremlin'de düzenlenen törende Ukrayna'da ilhak edilen 4 bölgenin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmalar imzalandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törende yaptığı konuşmada Kiev yönetimine ateşkes, askeri eylemleri derhal durdurma ve müzakere masasına geri dönme çağrısında bulundu.

    HIRS UKRAYNA'DA SON BULUYOR
    Ukrayna'nın hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracağını söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "24 Şubat'ta, Ukrayna'ya büyük çaplı bir saldırı başlatıldı. Biz önlemeseydik Rusya topraklarımızda durmayacaktı. Baltık devletleri, Polonya, Moldova ve Gürcistan, Kazakistan gibi diğer devletler saldırı altında olacaktı. Rusya, Avrupa ve Asya'nın çeşitli halklarına boyun eğdirdiğini iddia etti. Bu yönteme 6 ay önce başvurdu. Bu hırs Ukrayna'da son buluyor." dedi.

    UKRAYNA BUNU İZİN VERMEYECEK
    Zelenskiy, "Kiev, Çernihiv, Azovstal, Sumi ve Harkov bölgelerinde yıkıldı. Bu hırs onlardan kurtardıklarımızla, Donbass'ta, Ukrayna'nın güneyinde ve Kırım'da kırılacak. Sadece ülkemiz toprakları değil yaşamın kendisi, insanlık ve adalet kurtarılacak. Rusya bunu zaten biliyor ve gücümüzü hissediyor. Bu yüzden acele ediyorlar. Bu ilhak girişimi saçmalığına ve onlara ait olmayan bir şeyi çalmaya çalışıyorlar. Cinayet, taciz, şantaj ve yalanlarla tarihi yeniden yazmak ve sınırları yeniden çizmek istiyorlar. Ukrayna buna izin vermeyecek" ifadelerini kullandı.

    BAŞKA BİR LİDERLE MÜZAKERE
    Zelenskiy, NATO'ya hızlı bir şekilde katılma yönünde başvuru yapacağını söyleyerek, "Ukrayna müzakere çabalarının öncüsüydü ve olmaya da devam edecek. Rusya'ya her zaman eşit, dürüst, onurlu ve adil şartlarda bir arada yaşamayı teklif eden devletimizdi. Rusya Devlet Başkanı ile bunun imkansız olduğu açık. Onur ve dürüstlüğün ne olduğunu bilmiyor. Bu nedenle, Rusya ile diyaloğa hazırız. Ancak başka bir Rusya Devlet Başkanı ile. Gerçekte elde ettiğimiz her şeyi yasal olarak belgelemeliyiz. Ukrayna'da demokrasinin kaderi tiranlıkla karşı karşıya kalınarak belirlenir. Devlet sınırlarımızın gücüyle, tüm Avrupa devletlerinin sınırlarının gücünü burada güvence altına alabiliriz. Başka hiç kimsenin kıtamıza savaşı geri getirmeye cesaret edemeyeceğini garanti edebiliriz" dedi.

    2014'TE KIRIM'I İLHAKI ETTİ
    Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etme süreci, 2014'te Kiev'deki meydan olaylarıyla başladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus yanlısı yönetimin devrilmesinden sonra Rusya Kırım'a askeri müdahale gerçekleştirdi. Silahların gölgesinde yapılan sözde referandumun ardından 18 Mart 2014'te Rusya Kırım'ı ilhak etti.

        Aynı dönem Ukrayna'nın doğusunda, Rus etnik nüfusunun çoğunlukta olduğu sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde yönetimler ilan edildi.

        ŞUBAT AYINDA SAVAŞ BAŞLADI
        Rusya Devlet Başkanı Putin, 21 Şubat 2022'de sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasına dair kararnameyi Kremlin Sarayı'nda imzaladı ve 24 Şubat sabahın erken saatlerinde Donbas'taki Rusları korumak gerekçesiyle "özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurdu. Böylece Rusya-Ukrayna Savaşı başladı.

        4. BÜYÜK MADEN BÖLGESİ
        Rus ordusu, 7 aydan fazla süren savaş esnasında Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırları içerisinde bulunan yerleşim birimlerini tek tek ele geçirmeye yoğunlaştı.

        İlhak edilen Luhansk bölgesindeki yerleşim birimlerinin tamamı Rus güçlerinin kontrolüne geçse de Donetsk bölgesi topraklarının yarıya yakını Ukrayna ordusunun elinde bulunuyor.

        Donetsk ve Luhansk bölgelerini içinde barındıran Donbas bölgesinde çoğunluklu olarak Rus kökenli nüfus yaşıyor. Bu bölge, geniş maden rezervleriyle biliniyor. Donbas, kömür rezervi zenginliği açısından Avrupa'nın 4. büyük maden bölgesi durumunda.

        HERSON VE ZAPORİJYA'NIN İLHAKI
        Rusya tarafından ilhak edilen Ukrayna'nın Herson bölgesi, savaşın başladığı 24 Şubat'tan yaklaşık bir hafta sonra, mart başında Rus ordusunun kontrolüne geçti.

        Herson bölgesi, daha önce ilhak edilen Kırım yarımadasının kuzeyinde yer alıyor. Söz konusu bölge, Rusya'nın Donbas bölgesi üzerinden Kırım ile kara yolu bağlantısı kurabilmesi için kilit bölge konumunda bulunuyor.

            Ayrıca, Herson, su kaynaklarına sahip olması nedeniyle ilhak edildikten sonra su sıkıntısı yaşanan Kırım için oldukça önemli.

            ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ
            Halen yoğun çatışmaların sürdüğü Zaporijya bölgesinin yaklaşık yüzde 70'i Rus askeri güçlerinin kontrolünde bulunuyor. Ukrayna ordusu ise bölgenin idari merkezi Zaporijya kenti dahil yaklaşık yüzde 30'unu kontrol altında tutuyor.

            Söz konusu bölgedeki Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunan Zaporijya Nükleer Santrali de 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirildi. 6 nükleer reaktör ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

            Rus ordusunun kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

            4 BÖLGEDE SÖZDE REFERANDUM
            Moskova, yasa dışı ilhaka, Ukrayna'nın 4 bölgesinde yapılan sözde referandum sonuçlarını gerekçe gösteriyor.

            Ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde, Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül döneminde referandumlar düzenlendi.

            Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın gölgesinde yapılan referandumlardan "Rusya'ya bağlanma" kararı çıktığı açıklandı.

            Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının açıkladığı verilere göre, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki referanduma katılanların yüzde 99,23'ü, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde katılanların yüzde 98,42'si Rusya'ya katılmak için oy kullandığı ileri sürüldü.

            Rus ordusunun kontrol altındaki Zaporijya bölgesinde düzenlenen referandumda ise katılımcıların yüzde 93,11'i, Herson bölgesinde yüzde 87,05'i Rusya'ya katılmayı seçtiği savunuldu.

                UKRAYNA'NIN YAKLAŞIK YÜZDE 15'İ
                Referandum yapılan bu bölgelerde Rusya tarafından atanan sözde yönetimlerin başvurusu üzerine Putin, Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıdı ve toplam 4 bölgeyi ilhak etme anlaşmasını imzaladı.

                Böylece Rusya, Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 15'ini ilhak etmiş oldu. Buna 2014 yılındaki Kırım'ın yasa dışı ilhakı da eklendiğinde, bu rakam yaklaşık yüzde 20'ye çıkmış oluyor.

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