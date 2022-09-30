Rusya'nın ilhak kararına karşı Ukrayna'dan NATO hamlesi: Üyeliğe başvurdular

BAŞKA BİR LİDERLE MÜZAKERE

Zelenskiy, NATO'ya hızlı bir şekilde katılma yönünde başvuru yapacağını söyleyerek, "Ukrayna müzakere çabalarının öncüsüydü ve olmaya da devam edecek. Rusya'ya her zaman eşit, dürüst, onurlu ve adil şartlarda bir arada yaşamayı teklif eden devletimizdi. Rusya Devlet Başkanı ile bunun imkansız olduğu açık. Onur ve dürüstlüğün ne olduğunu bilmiyor. Bu nedenle, Rusya ile diyaloğa hazırız. Ancak başka bir Rusya Devlet Başkanı ile. Gerçekte elde ettiğimiz her şeyi yasal olarak belgelemeliyiz. Ukrayna'da demokrasinin kaderi tiranlıkla karşı karşıya kalınarak belirlenir. Devlet sınırlarımızın gücüyle, tüm Avrupa devletlerinin sınırlarının gücünü burada güvence altına alabiliriz. Başka hiç kimsenin kıtamıza savaşı geri getirmeye cesaret edemeyeceğini garanti edebiliriz" dedi.

2014'TE KIRIM'I İLHAKI ETTİ

Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etme süreci, 2014'te Kiev'deki meydan olaylarıyla başladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus yanlısı yönetimin devrilmesinden sonra Rusya Kırım'a askeri müdahale gerçekleştirdi. Silahların gölgesinde yapılan sözde referandumun ardından 18 Mart 2014'te Rusya Kırım'ı ilhak etti.