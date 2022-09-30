Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakını açıkladı!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakını açıkladı.

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

4 bölgenin Rusya'ya bağlanması için imza atacağız. Bu temel ve insanı bir haktır. Donetsk'te, Luhansk'ta, Zaporijya ve Herson'da milyonlarca insan kararını vermiştir. Bizim ortak geleceğimizi hiç kimse elimizden alamaz.

Kimse topraklarının anavatanlarına bağlanmalarına engel olmayacak. Onlar bombalara, insanlık dışı işkencelere hedef oldular. Ama her türlü engel olma girişimine rağmen iradelerini ortaya koydular.

KİEV'E MÜZAKERE ÇAĞRISI

Kiev rejimine bu bölgelerdeki çatışmaların sona ermesi ve müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulunuyoruz.



Topraklarımızı elimizdeki her türlü imkanı kullanarak savunacağız. Buralardaki hastaneleri, yolları ve binaları yeniden inşa edeceğiz. 4 bölgedeki insanların güvenliği için her türlü imkanı kullanacağız.

RUSYA DİMDİK AYAKTADIR

Onlar Rusya'nın yaptırımların ardından umutsuzluğa kapılacağını zannettiler. Ancak Rusya yeniden doğdu.

Batı bu büyük ülkeyi elimizden almaya çalıştı. Ancak, biz Rusya olarak çökmedik. Her zamanki gibi dimdik ayaktayız. Batı hegemonyası altına girmedik. Bu yüzden teknolojimizi küresel piyasalardan geride tutmaya çalışıyorlardı.

Savaşın nedeni bizim Batı'ya boyun eğmemizdir. Rusya'nın gelişmesini istemiyorlar. Bir kez daha söylüyorum. Onların dünyayı ele geçirme çabaları Rusya'nın başarısıyla sonuçsuz kalmıştır.

Batı'nın kuralları ikiyüzlülükten ibarettir. Binlerce yıllık Rusya asla başka birinin iradesine boyun eğmeyecektir."

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İLHAK EDİLEN BÖLGELER

Putin tarafından imzalanan kararnamelerle Rusya, Ukrayna'daki Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıdı.

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya katılmak için 23 ila 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenlenmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu bölgelerin Rusya'ya katılmasına yönelik 30 Eylül'de Kremlin Sarayı'nda tören düzenleneceğini bildirmişti.

Rusya, Donetsk ve Lugansk'taki ayrılıkçı yönetimlerin sözde bağımsızlıklarını 21 Şubat'ta tanımıştı.