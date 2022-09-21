Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin, Batı'nın Rusya'yı yok etmeyi planladığını belirtti, "Hedefimiz Donbas'ı özgürleştirmek." dedi.

KISMİ ASKERİ SEFERBERLİK İLANI

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'in merakla beklenen konuşması yayınlandı. Putin, dünyanın gözünü çevirdiği konuşmasında Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurdu.

An itibarıyla orduda aktif olarak görev yapanların yanı sıra, daha önce askeri kuvvetlerde görev yapmış olan, belirli askeri deneyime sahip ve bağlantılı geçmişi olan herkes dahil olacak.

BATI BARIŞI İSTEMİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmasında çarpıcı ifadeler kullandı. Putin, "Batı bizi yok etmeye çalışıyor. Batı, Rusya-Ukrayna barışını istemiyor. Zamanında SSCB'yi böldüler, şimdi sıra Rusya'ya geldi. Amacımız Donbas'ı özgürleştirmek." dedi.

NÜKLEER SİLAH MESAJI MI?

Putin'in konuşmasında, "Toprak bütünlüğü tehdit edilirse Rusya tüm imkanları kullanacak, bu bir blöf değil. Rusya'ya nükleer silahlarla şantaj yapmaya çalışanları uyarıyorum, rüzgar gülü onların yönüne dönebilir." ifadesi dikkat çekti. Bu mesaj Rusya'nın gerekirse nükleer silahları da taaruz için kullanabileceği şeklinde yorumlandı.