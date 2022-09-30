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Haberler Dünya SON DAKİKA: Dünya tarihine kazınacak an: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'yı kınarken Putin meydan okudu

SON DAKİKA: Dünya tarihine kazınacak an: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'yı kınarken Putin meydan okudu

Son dakika haberleri... Rusya-Ukrayna savaşıyla dünya yeni bir sınav verirken Rusya'nın Kırım dahil, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı ilhak etmesi tüm dünyada şoke etkisi yarattı. Akşam saatlerinde ise Dünya tarihine geçecek anlar yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg aynı anda canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, ilhak edilen toprakların Rusya'nın parçası olmasını asla tanımayacaklarını ifade etti. Aynı anlarda ilhak edilen bölgede konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bölge halkına "hoşgeldiniz" ifadesini kullandı.

30.09.2022 19:37 - Son Güncelleme: 30.09.2022 20:08
SON DAKİKA: Dünya tarihine kazınacak an: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya’yı kınarken Putin meydan okudu

Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhak ettiğini duyurmasının ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği toprakları Rusya'nın parçası olarak asla tanımayacaklarını vurguladı.

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SON DAKİKA: Dünya tarihine kazınacak an: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya’yı kınarken Putin meydan okudu

Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakı "gayrimeşru ve yasa dışı" olarak niteleyen Genel Sekreter, Ukrayna'nın NATO üyesi olması için de 30 üyenin oy birliği şartını hatırlattı.

SON DAKİKA: Dünya tarihine kazınacak an: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya’yı kınarken Putin meydan okudu

TARİHİ AN
Stoltenberg'in Rusya'yla ilgili açıklama yaptığı anlarda Putin de ilhak kutlamalarında konuşuyordu.

SON DAKİKA: Dünya tarihine kazınacak an: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya’yı kınarken Putin meydan okudu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya'ya birleştirilmesi vesilesiyle Moskova'nın merkezindeki Kızıl Meydan'da düzenlenen konserde konuşma yaptı.

RUSYA'DA İLHAK KUTLAMALARI! PUTİN'DEN TARİHİ AÇIKLAMA: EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ VİDEO

SON DAKİKA: Dünya tarihine kazınacak an: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya’yı kınarken Putin meydan okudu

Putin'in konuşmasından ara başlıklar:
Rusya'ya yeni dört bölgenin birleşmesi tarihi bir olay.

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