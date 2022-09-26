SON DAKİKA: Putin'in nükleer tehdidine ABD'den sert tepki! Hangi ülkede kaç nükleer silah var?
Son dakika haberleri... Rusya-Ukrayna savaşında ortam sakinleşti denilirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu kez nükleer tehditle karşımıza çıktı. Putin'in nükleer tehdidi dünyayı tedirgin ederken ABD kanadında büyük tepkilere neden oldu. Rus liderin tarihi kararı duyurduğu konuşmasında Batı'ya yönelik nükleer tehdidi ise ABD'nin büyük tepkisini çekti. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Rusya bu çizgiyi aşarsa, Rusya için feci sonuçlar olacaktır" diye konuştu. Peki hangi ülkede kaç nükleer silah var? İşte detaylı liste...
Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde. Savaş son sürat devam ederken Türkiye'nin başı çektiği ülkeler iki taraf arasında barış müzakerelerini başlatmanın yolunu arıyor.
"RUSYA İÇİN FECİ SONUÇLAR OLACAKTIR"
NBC'nin Meet the Press programına konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'da bir taktik nükleer silah kullanması durumunda ne olacağı yönündeki soru sonrası, "Rusya bu çizgiyi aşarsa, Rusya için feci sonuçlar olacaktır" dedi. Sullivan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"İLHAK ETTİĞİMİZ TOPRAKLARI SAVUNMAK İÇİN NÜKLEER KULLANIRIZ"
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Moskova'nın hangi şartta nükleer silah kullanacağını dünyaya ilan etmişti. Rus bakan, Moskova'nın ilhak edilen Ukrayna topraklarını savunmak için nükleer silah kullanmaya hazır olacağını duyurmuştu.
UKRAYNA'DAN YANIT: KABUL EDİLEMEZ
Ukrayna'dan Rusya'ya tepki, dışişleri bakanı seviyesinden gelmiş, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rus mevkidaşının açıklamasının 'sorumsuz' ve 'kabul edilemez' olduğunu söylemişti. Benzer bir uyarı Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den de gelmişti.