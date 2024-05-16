SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A 47 AYRI SUÇTAN 42 YIL HAPİS Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'a "devletinin birliği ve bozmaya yardım" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilip, ceza 20 yıla çevrildi. Bununla birlikte "suç işlemeye tahrikten" 4 yıl 6 ay, 21 Mart 2016 Nevruz'unda yaptığı konuşmadan 2 yıl 6 ay, 26 Şubat 2016 tarihinde bir TV yayınında yaptığı konuşmasından 2 yıl 6 ay, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada "halkı kanunlara uymayan tahrikten" 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ayrıca; Demirtaş'a "propagandadan" 4 yıl 3 ay, "yasa dışı gösteriye tahrik" suçundan 3 yıl, Cizre'de yaptığı bir açıklaması gerekçesiyle 1 yıl 6 ay, "suç ve suçluyu övme" suçundan 1 yıl 6 ay ceza verildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Demirtaş için toplamda 42 yıl hapis cezası istendi.

Kararlar şu şekilde;



Ahmet Türk: 'Örgüt üyesi olmak' suçlamasından 10 yıl hapis cezası.

Ali Ürküt: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Önce 16 yıl, ardından 13 yıl dört ay hapis cezasına indirildi. Tutukluluğun devamına karar verildi.

Alp Altınörs: 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçunun 'yardım sıfatında kalması nedeniyle' 18 yıl hapis cezası. Tutukluluğun devamına karar verildi.

Altan Tan: Beraat.

Ayhan Bilgen: Beraat.

Ayla Akat Ata: 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçunun oluşmadığı ancak 'örgüt üyeliği' gerekçesiyle altı yıl altı ay hapis cezası verildi. Artırım ve indirimle birlikte dokuz yıl dokuz ay hapse mahkum edilen Akat'ın tahliye edilmesine hükmedildi.

Aynur Aşan: 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçunun oluşmadığına kanaat getirildi ancak 'örgüt üyeliği' gerekçesiyle dokuz yıl ceza verildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.



Kobani davasında Gültan Kışanak hakkında 'örgüt üyeliği' suçundan 12 yıl hapis cezası, cezaevinde kaldığı süre itibarıyla tahliye edildi.

Sabahat Tuncel hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 12 yıl hapis cezası verilerek, tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.





"ADALETİN YERİNİ BULDUĞUNU GÖRMEK GÜZEL"



Gelişmeyi A Haber'de yorumlayan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, "Adaletin er ya da geç yerini buluyor olması sevindirici" değerlendirmesini yaptı.



Kızıltaş, "Yaklaşık 10 yıl önce yaşadığımız 40'a yakın ilde Kobani'de yaşanan olaylar gerekçe gösterilerek normalde Türkiye'nin yardımının istendiği ve devletinde elinden geldiği kadar yardım ettiği bir olayda PKK'nın teşvik ettiği HDP'nin yaptığı çağrıyla insanlar sokaklara dökülmüş ve hak arayışı olmadan etrafı yakıp yıkmaya dönüştürülen bir durum yaşandı. Bu olaylarda 36'dan fazla insan hayatını kaybettiği 100'den fazla okul yakıldı ve yıkıldı. Yüzlerce araç yakıldı ve yıkıldı. Bu kadar olayların yaşandığı ve bu kadar süre geçtikten sonra adaletin yerini bulduğunu görmek güzel" dedi.





Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ise "Şu anki sanıkların cezaevindeyken bir kısmının o günkü sorumluklarını belki hatırlayarak yapmış oldukları "sokaklara çıkın" çağrılarının gelmiş olduğu boyutun ne kadar kötü ve korkunç olduğunu sonuçları itibarıyla gerçekten büyük bir hata yaptıklarının muhakemesini yapmışlardır. Bizim bu açıklamalarımızdan dolayı rahatsız olan DEM Partili olanlar var. Ancak o günkü sorumluluklarını yerine getirmeyen partili lideri ve diğerleri yani sanıklar pişmanlık içindedirler" şeklinde konuştu.