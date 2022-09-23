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    • Dünya
    • 23.09.2022 14:40
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    • 23.09.2022 15:11
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    Fransa ve İsviçre enerji kıtlığı için çareyi güzellemede buldu: "Gece Güzeldir!" Avrupa'da enerji krizi uzun soluklu olacak!

    Rusya, Ukrayna savaşında kendisine ambargo uygulayan Avrupa’yı gaz kesintisiyle cezalandırıyor. Birçok ülkede başlayan enerji sorunu için çeşitli çözüm yolları ararken Fransa ve İsviçre durumu güzellemeyle hoş göstermeye çalıştı. Fransa ve İsviçre'de "Gece Güzeldir" etkinliği kapsamında, 187'den fazla belediyenin sokak aydınlatmaları söndürülecek.

    Avrupa çareyi güzellemede buldu: Gece Güzeldir!

    Bu yıl "enerji tasarrufu" tematiği çerçevesinde 3'üncüsü düzenlenen "Gece Güzeldir" etkinliği kapsamında, Fransa ve İsviçre'nin birçok sınır belediyesini kapsayan Büyük Cenevre'de 187 belediye, bugün sokak ışıklarını söndürecek.

    "Gece Güzeldir" internet sitesinden yapılan açıklamada, vatandaşları enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirmeyi de hedefleyen etkinliğe, Büyük Cenevre'ye komşu 50'den fazla belediye de katılacak.

    Açıklamada, ışıklarını söndürerek etkinliğe katılan işletmelerin ve kişilerin sayısının arttığına dikkat çekilirken, etkinlik kapsamında gökyüzünü gözlemleme, sergiler, gece yürüyüşleri ve mum ışığında yemek gibi 100'den fazla organizasyon gerçekleşeceği kaydedildi.

        Etkinlik, gündüz ve gecenin eşit zaman diliminde olduğu sonbahar ekinoksuna denk geliyor.

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        Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enerji krizinin etkileri Avrupa'da gelecek yıl da devam edebilir. Energy Aspects Petrol Analisti Amrita Sen Bloomberg'e verdiği mülakatta "Bu sadece tek kış sürecek bir hikaye değil. Rusya'nın sadece bu sene değil, gelecek yılın sonuna kadar piyasaları dengelemesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

        Rusya'nın Ukrayna savaşıyla tetiklediği enerji krizi, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını sert biçimde yükseltirken bu durum Almanya'nın en büyük enerji şirketini kamulaştırması gibi birçok ülkeyi çeşitli tedbirler almaya yöneltti.

            Sen, resesyon endişeleri ve Çin'deki Kovid-19 vakaları gibi etkilerle petrol fiyatlarında dalgalı seyrin yılın son çeyreğinde süreceği tahminini paylaştı. Uzman, petrolün varil fiyatının kısa vadede 90 dolar, yıl sonunda 120 dolar civarında olacağını öngördü. Brent petrolün varil fiyatı bugün 90 dolar civarında işlem görüyor. Fiyatlar Haziran'da gördüğü zirvenin yüzde 30 altında seyrediyor.

            Avrupa Birliği'nin Rus petrol ve doğal gaz ürünlerine tavan fiyat uygulama planı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

            Sen, Rusya'dan Asya'ya yapılan petrol ihracatının devam edeceğini ancak bankalara uygulanan yaptırımların bu akışı sınırlandıracağını dile getirdi.
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            Haberler Dünya Fransa ve İsviçre enerji kıtlığı için çareyi güzellemede buldu: "Gece Güzeldir!" Avrupa'da enerji krizi uzun soluklu olacak!
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