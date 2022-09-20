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    • Dünya
    • 20.09.2022 15:44
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    • 20.09.2022 15:49
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    Almanya'nın 'gaz' sancısı! 73 yılın en kötüsü... Ekonomide alarma geçtiler...

    Rusya-Ukrayna savaşı sonrası patlak veren enerji krizi Avrupa'yı derinden sararken bundan en fazla etkilen ülkelerin başında Almanya geliyor... Doğalgaz alımlarında büyük ölçüde Rusya’ya bağlı olan Almanya kara kışa hazırlanıyor. Almanya'yı konu alan İngiliz medyası dikkat çeken bir analiz yayınladı. Analizde fiyat artışlarının son 73 yılın en kötüsü olduğunun altı çizilirken bir diğer taraftan da Almanya'nın doğal gaz planı yazıldı. Öte yandan Almanya Merkez Bankası eylül ayı raporunu yayımladı. Raporda, Alman ekonomisine ilişkin beklentilerin giderek daha da "karamsar" hale geldiği aktarıldı.

    Almanya’nın ’gaz’ sancısı!

    Koronavirüs salgını ve sonrasında yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı enerji krizinin patlamasına sabep oldu. Enerji krizi Avrupa'yı etkisi altına alırken Alman ekonomisini kötü günler bekiyor.

    Kremlin, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini duyurmasının yankıları sürüyor.

    AVRUPA SERT BİR KIŞA HAZIRLANIYOR
    Avrupa Ukrayna savaşı ve Rusya'nın doğal gazı kesmesi sonrası son dönemin en sert kışına hazırlanıyor.

    İngiliz The Telegraph gazetesi enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerden birisi olan Almanya'yı analiz etti.

    Alman endüstrisinin 1949'dan bu yana en büyük şoku yaşadığını belirten yazıda fiyat artışlarının son 73 yılın en kötüsü olduğunun altı çizildi.

    Tim Wallace imzalı analize göre, Doğal gaz dağıtım fiyatları yılda yüzde 209 arttı.

    Wallece bu durumun Rusya'nın gazı kesmesi ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti ve şu değerlendirmede bulundu;

    'Yükselen enflasyon, halihazırda durgunluk içinde olabilecek bir Alman ekonomisi için büyüyen bir tehdidi temsil ediyor.'

    ALMANYA SON KOZUNU OYNADI: BAŞBAKAN DOĞAL GAZ TURUNA ÇIKIYOR
    Öte yandan Bloomberg, Almanya'nın Rus gazına alternatif aradığını yazdı.

    Haberde Şansölye Scholz'un Cumartesi gününden itibaren Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye seyahat edececeği hatırlatıldı ve 'Şansölye muhtemelen bu hafta sonu teslimat sözleşmeleri imzalayacak' denildi.

        Artan enerji fiyatlarına dikkat çeken Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bu durumun yoksul insanların ve özellikle ailelerin evlerini kaybetmesine neden olabileceğini belirtmişti.

        ALMANYA'DAN NÜKLEER ENERJİDE U DÖNÜŞÜ
        Geçtiğimiz günlerde Ekonomi Bakanı Robert Habeck, 2011 yılında dönemin Şansölyesi Angela Merkel'in ilan ettiği sıfır nükleer politikasının askıya alınması anlamına gelen bir açıklama yapmıştı.

        Hükümetin nükleer karşıtı ortağı Yeşiller partili Habeck, 'ülkede açık kalan üç nükleer santraldan ikisinin her ihtimale karşı 2023 Nisan ortasına kadar kullanabilir durumda kalacağını' belirtmişti.

        Almanya'nın bu kararı dış basında 'U dönüşü' olarak yorumlanıyor.

        Zira Merkel, Japonya'daki Fukuşima nükleer felaketinin ardından atom enerjisini tamamen bırakma yönünde karar almış, ülkedeki 6 santraldan 3'ü kapatılmıştı.

        Rus devlet enerji şirketi Gazprom Nisan ayında tedarik ettiği doğal gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

        GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom'un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

        Gazprom daha önce ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'ya da doğal gaz arzını kesmişti.

        LİSTEDEKİ ÜLKELER
        Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

        Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı. Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.

        RESESYON BEKLENTİSİ
        Öte yandan Almanya Merkez Bankası eylül ayı raporunu yayımladı. Raporda, Alman ekonomisine ilişkin beklentilerin giderek daha da "karamsar" hale geldiği aktarıldı.

        Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını ve enflasyonun gelecek aylarda çift hanelere ulaşabileceğini duyurdu. Bankanın ekonomiye yönelik eylül ayı raporunda ekonomik faaliyetlerin sonbahar ve kış aylarında belirgin şekilde daralacağına işaret edildi. Raporda ayrıca, ekonomiye ilişkin görünümün son derece belirsiz olduğuna dikkat çekildi.

        TÜKETİM AZALTILMALI
        Raporda, "Yüksek enflasyon, enerji arzı ve maliyetlerine ilişkin belirsizlik, sadece gaz ve elektrik yoğun sektör ve ihracat işlerini, yatırımlarını değil, buna bağlı özel tüketimi ve hizmet sağlayıcıları da etkilemektedir" denildi. Doğalgazda arz durumunun gelecek aylarda son derece gergin kalmasının beklendiği aktarılırken, kışın gaz karnesi uygulamasından kaçınmak için hane halkı tüketiminin önemli ölçüde azaltılması gerektiği vurgulandı.

        ENFLASYON MASALINA HALK TEPKİLİ
        Ayrıca Almanya'da Federal İstatistik Dairesi ülkedeki enflasyonu yüzde 7.9 olarak açıkladı. Doğalgaz fiyatının bazı bölgelerde 14 misli, elektrik fiyatının 12 misli arttığı, gıda ürünlerinin yer yer 7 misli arttığı ülkede gerçek enflasyon, halkı eziyor. Otomobil fiyatlarının bile yüzde 40 arttığı ülkede özellikle gıda ürünlerine zamlar, dar gelirli aileleri zor durumda bıraktı.

            Her alanda çok büyük zamların yapılmasına rağmen resmi enflasyonun sadece yüzde 8 olarak açıklanması, halkı da rahatsız ediyor. İnsanlar enerji faturalarını gazetelere gönderip gerçek hayat pahalılığını göstermeye başladı. Basında yer alan bazı elektrik faturaları tam 15 misli. Almanya'da, "Enflasyon yüzde 8'in altında" denilmesine rağmen ülkede yer yer yüzde 1500'lük zamlar yapıldı.

            ZAMLAR CEP YAKIYOR
            DOĞALGAZ: Yüzde 400- 1400 arasında (Bölgeye göre değişiyor)
            ELEKTRİK: Yüzde 370-1280 (Bölgeye göre değişiyor)
            AYÇİÇEĞI YAĞİ: Yüzde 280
            KOLZA YAĞI: Yüzde 83
            KAHVE: Yüzde 82-104 arasında (Türüne göre değişiyor)
            YUMURTA: Yüzde 70-107 arasında (Türüne göre değişiyor)
            SÜT: Yüzde 67
            TAHIL: Yüzde 61
            TEREYAĞI: Yüzde 55
            İNŞAAT MALZEMELERİ: Yüzde 47
            OTOMOBİL: Yüzde 38

            İLACA ULAŞMAK ZORLAŞTI
            Enerji krizi ve ekonomideki sarsıntının yanı sıra ilaç krizi de yaşanıyor. Alman Eczacılar Birliği, ilaç tedarikinde sorun yaşandığına işaret ederek, şu anda 250 ilacın teslimatının yapılmadığını açıkladı. Birliğin başkan yardımcısı Hans Peter Hubmann, özellikle yüksek tansiyon ve diyabet ilaçlarının tedarikinde sorun yaşandığını vurguladı. Ülkede neredeyse her 3 yetişkinden birinin tansiyon hastası olması sorunun büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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            Haberler Dünya Almanya'nın 'gaz' sancısı! 73 yılın en kötüsü... Ekonomide alarma geçtiler...
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