Almanya'nın 'gaz' sancısı! 73 yılın en kötüsü... Ekonomide alarma geçtiler...

Koronavirüs salgını ve sonrasında yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı enerji krizinin patlamasına sabep oldu. Enerji krizi Avrupa'yı etkisi altına alırken Alman ekonomisini kötü günler bekiyor.
Kremlin, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini duyurmasının yankıları sürüyor.
AVRUPA SERT BİR KIŞA HAZIRLANIYOR
Avrupa Ukrayna savaşı ve Rusya'nın doğal gazı kesmesi sonrası son dönemin en sert kışına hazırlanıyor.
İngiliz The Telegraph gazetesi enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerden birisi olan Almanya'yı analiz etti.
Alman endüstrisinin 1949'dan bu yana en büyük şoku yaşadığını belirten yazıda fiyat artışlarının son 73 yılın en kötüsü olduğunun altı çizildi.
Tim Wallace imzalı analize göre, Doğal gaz dağıtım fiyatları yılda yüzde 209 arttı.
Wallece bu durumun Rusya'nın gazı kesmesi ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti ve şu değerlendirmede bulundu;
'Yükselen enflasyon, halihazırda durgunluk içinde olabilecek bir Alman ekonomisi için büyüyen bir tehdidi temsil ediyor.'
ALMANYA SON KOZUNU OYNADI: BAŞBAKAN DOĞAL GAZ TURUNA ÇIKIYOR
Öte yandan Bloomberg, Almanya'nın Rus gazına alternatif aradığını yazdı.
Haberde Şansölye Scholz'un Cumartesi gününden itibaren Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye seyahat edececeği hatırlatıldı ve 'Şansölye muhtemelen bu hafta sonu teslimat sözleşmeleri imzalayacak' denildi.