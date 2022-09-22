SON DAKİKA: Avrupa'da enerji krizi dini de etkiledi! İsveç'te kilise kapatılacak

ÇELİKÇİLER DE BAŞLADI

Amazon.com ve farklı e-ticaret sitelerinde sağlık ürünleri satıcısı olan Packable Holdings LLC, 456 çalışanını işten çıkaracak. ArcelorMittal Hamburg limanındaki tesisteki 500 işçinin tamamını kısa süreli çalışmaya başlatmıştı. Novartis, anavatanı İsviçre'de liderlik pozisyonundaki 1.400 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Fransa'da züccaciye üreticisi Duralex, artan enerji maliyetleri nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren üretimi dört aylığına durduracağını söyledi. İsveçli ödeme şirketi Klarna, işgücünün yaklaşık yüzde 10'unu işten çıkaracağını duyurdu.



ALMANYA'DA ÇÖPLER TOPLANAMAZ HALE GELECEK

Almanya'nın çöp kamyonu şoförü eksikliği bulunduğu, bunun da atık endüstrisi için ciddi sorunlara neden olduğu bildirildi. Berlin'deki Atık Yönetimi Derneği Başkanı Peter Kurth, "Sorun gelecekte daha da büyüyecek" dedi.