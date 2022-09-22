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    • Dünya
    • 22.09.2022 16:36
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    • 22.09.2022 16:56
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    SON DAKİKA: Avrupa'da enerji krizi dini de etkiledi! İsveç'te kilise kapatılacak

    Son dakika haberleri... Rusya'nın Avrupa'ya doğal gazı kesmesi sonucu Avrupa dondurucu kışa ve ekonomilerinin çöküşüne hazırlanıyor. Avrupa'dan gelen son bilgilere göre Almanya Başbakanı Scholz doğal gaz turuna çıkmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte Almanya Merkez Bankası resesyon ve çift haneli enflasyon bekliyor. Birçok fabrika üretimi durdurdu ve işçi çıkarmaya başladı. Fransa'da ise gazeteler ışıkları kapatma kampanyası için çağrı yaptı. Enerji krizi Avrupa'da dini hayatı da etkiledi. Buna göre İsveç'te 150 kilise kapatılacak.

    Avrupa’da enerji krizi! 150 kilise kapatılacak

    Avrupa enerji krizinin kıskacında. İsveç'in birçok bölgesindeki az tercih edilen kiliseler, enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla bu kış kısmen kapanacak.

    Avrupa'da enerji krizi! 150 kilise kapatılacak VİDEO

    P4 Radio Halland, Halland'daki Getinge-Oskarströms cemaatinde, cemaatin yedi kilisesinden üçünün kapanacağını duyurdu. Kış mevsimi boyunca açık kalacak olan kiliselerin de sıcaklığı 18 dereceye düşüreceği belirtildi.

    150 KİLİSE KAPATILACAK
    Papaz Joachim Franzén radyoda konuya ilişkin "Bunlar bütçemizi dengede tutmakla ve açıkçası toplumun geri kalanıyla dayanışma göstermekle ilgili" ifadelerini kullandı.

    Lund Piskoposluğu'ndan Andreas Månsson, piskoposluğun 540 kilisesinden 150'sinin enerji tasarrufu için bu kış tamamen veya kısmen kapatabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

    ENERJİ KRİZİ AVRUPA'YI SALLIYOR
    Ukrayna-Rusya krizinin ardından Avrupa'yı sarsan enerji krizini ve alınan tedbirleri Gazteci Mehmet Çek A Haber'e değerlendirdi. Hükümetlerin aldığı tedbirlerin Avrupa'da tarıştışma konusu olduğunu belirten Çek konuyla ilgili şunları söyledi: "Kömür santrallerinin tekrar faaliyete geçmesi, daha önce kapatılması kararlaştırılan nükleer santrallerin çalıştırılma sürelerinin uzatılmasının yanı sıra devlet binalarının ve caddelerin ışıklandırılmaması, özel araçların yerine toplu taşıma araçlarının kullanılması doğalgaz ile ısıtılan evlerde ısı seviyesinin 19 derece ile sınırlandırılması ve birlikte banyo yapılması gibi tebirler çok tartışılmış hatta bu kurallara uymayanlara hapis cezası verileceği gündeme gelmişti."

        İBADETHANELER KAPATILIYOR
        Şimdi de krize ilişkin bu tedbirlere ibadethaneler eklendi. İsveç'te kiliselerin kapatılabileceği açıklandı. 540 kiliseden 150'sinin bu kış tamamen kapatılacağı açıklandı. Bakalım daha ne tür tedbirler devreye sokacaklar. Net olan bir şey enerji krizi Avrupa'yı sallıyor. Ukrayna-Rusya krizinin ardından kendilerini çok ciddi enerji krizinin içerisinde buldular.

        Rusya-Ukrayna savaşı sonrası patlak veren enerji krizi Avrupa'yı derinden sarstı.

        Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinde resesyon ve çift haneli enflasyonların beklendiğini açıklarken Avrupa'nın birçok bölgesinde işler de durma noktasına geldi. Birçok fabrika üretimi durdurdu işten çıkarmalar hızlandı.

        Şirketler ya eleman çıkarıyor ya kısa çalışma uygulamasına gidiyor. Çalışanlara da enflasyonun altında ücret artışları yapılıyor. İkinci el çevrimiçi otomobil perakendecisi Cazoo, çalışan sayısını yüzde 15 oranında azaltmayı planlıyor. Berlin merkezli Pitch, ekibinin yüzde 30'unu işten çıkarmayı planlıyor.

        OTOMOTİV SEKTÖRÜ ZORDA
        Sabah'ta yer alan habere göre Avrupa'daki neredeyse birçok otomotiv firması maliyetleri azaltmak için işçi çıkarmaya başladı. Tüm büyük otomobil üreticileri tarafından kullanılan krom kaplı plastik bileşenleri üreten BIA, yıl sonuna kadar 150 işçinin işini kaybedeceğini duyurdu. Otomotiv tedarikçisi Dr. Schneider, iflas edince 2 bin çalışan işsiz kaldı. Aktarma organları ve aktarma organları teknolojileri sağlayan Vitesco, Nürnberg'deki tesisinde 810, Opel Almanya'da 1.000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

            Daimler Truck kısa süre önce Mannheim'daki 1.000 işi Çek Cumhuriyeti'ne taşıyacağını ve Brezilya'da 3.600 işçiyi işten çıkaracağını duyurdu. Şirket, aralık ayından itibaren São Bernardo tesisindeki 1.400 işçinin geçici sözleşmelerini yenilemeyecek ve 2.200 işçiyi daha işten çıkaracak. Almanya'da, Evobus'un Neu- Ulm tesisinde de 600 mevcut işten çıkarılacak. VF Corporation 300 çalışanını işten çıkarıyor ve 300 açık pozisyonu ortadan kaldırıyor.

            ÇELİKÇİLER DE BAŞLADI
            Amazon.com ve farklı e-ticaret sitelerinde sağlık ürünleri satıcısı olan Packable Holdings LLC, 456 çalışanını işten çıkaracak. ArcelorMittal Hamburg limanındaki tesisteki 500 işçinin tamamını kısa süreli çalışmaya başlatmıştı. Novartis, anavatanı İsviçre'de liderlik pozisyonundaki 1.400 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Fransa'da züccaciye üreticisi Duralex, artan enerji maliyetleri nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren üretimi dört aylığına durduracağını söyledi. İsveçli ödeme şirketi Klarna, işgücünün yaklaşık yüzde 10'unu işten çıkaracağını duyurdu.


            ALMANYA'DA ÇÖPLER TOPLANAMAZ HALE GELECEK
            Almanya'nın çöp kamyonu şoförü eksikliği bulunduğu, bunun da atık endüstrisi için ciddi sorunlara neden olduğu bildirildi. Berlin'deki Atık Yönetimi Derneği Başkanı Peter Kurth, "Sorun gelecekte daha da büyüyecek" dedi.

            ÜCRETLERDEKİ ARTIŞ ENFLASYONUN ALTINDA
            İngiltere'de ücret artışları yüzde 10'a yaklaşan enflasyonun çok altında, yüzde 4 seviyesinde kalmaya Ağustos ayında da devam etti. XpertHR tarafından derlenen verilere göre ücret artışları 5 aydır yüzde 4 seviyesinde. Ücret artışları bu yıldan önce sadece 1992'de yüzde 4 seviyesine çıkmıştı. XpertHR verilerine göre ağustosta sona eren 3 ayda sonuçlanan ve 1 milyon çalışanı ilgilendiren 99 toplu sözleşme müzakerelerinde hizmet sektörü için ortalama ücret artışı yüzde 4 ve imalat sektörü için yüzde 3.5 oldu.

            ALMANYA DOĞALGAZ İTHALATÇISINI KAMULAŞTIRDI
            ALMANYA, Finlandiya merkezli Fortum'un Uniper'deki hisselerini satın alarak ülkenin en büyük doğalgaz ithalatçısı Uniper'i kamulaştırdı. Uniper tarafından yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında 8 milyar euro sermaye artırımı yapılacağı belirtildi. Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada devlet tarafından yapılacak olan sermaye artırımının ve hisse alımlarının tamamlanmasının ardından, hükümetin Uniper'in yüzde 99 hissesine sahip olacağı ifade edildi.

                BELÇİKA'DA MAĞAZALAR IŞIKLARI KAPATACAK
                BELÇIKA'DA mağazalar enerji tasarrufu için 1 Ekim'den itibaren vitrinlerdeki ışıkları kapatmaya ve sıcaklıkları düşürmeye karar verdi. Belçika Ticari İşletmeler Federasyonu (Comeos), enerji krizi nedeniyle "sorumlu ticaret" başlığı altında yeni tasarruf tedbirleri uygulanacağını açıkladı. Buna göre, 1 Ekim'den itibaren süpermarketler, giyim mağazaları, güzellik salonları, elektronik eşya mağazaları, yapı ve dekorasyon mağazaları, oyuncakçılar ve kitapçılar enerji tüketimlerini azaltacak.

                ŞANZELİZE'DE IŞIKLI SÜSLEMELER SÖNDÜRÜLECEK
                FRANSA'NIN başkenti Paris'teki Şanzelize Caddesi'ne yıl sonunda yerleştirilen ışıklı süslemeler enerji tasarrufu için erken söndürülecek. Şanzelize Caddesi Komitesi'nden yapılan açıklamada, ışıklı Noel süslemelerinin bu yıl 7 hafta yerine 6 hafta yakılacağı, 24 ve 31 Aralık istisna olmakla birlikte ışıkların her gece 2 saat daha erken olmak üzere saat 23.45'te söndürüleceği aktarıldı. Bu adımlarla ışıklı süslemelerin enerji tüketiminde yüzde 44 azalma sağlanacağı ifade edildi.

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                Avrupa’da enerji krizi! 150 kilise kapatılacak
                Haberler Dünya SON DAKİKA: Avrupa'da enerji krizi dini de etkiledi! İsveç'te kilise kapatılacak
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