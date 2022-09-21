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    • Dünya
    • 21.09.2022 12:45
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    • 21.09.2022 13:22
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    Avrupa'nın kalbi enerji kriziyle sarsılıyor! Faturalar Belçikaların cebini yakıyor

    Avrupa'nın en zengin ülkeleri arasında yer alan ve başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği'nin merkezliğine ev sahipliği yapan Belçika'da, enerji krizi dengeleri sarstı. Faturalar adeta fırlarken, kamuda ve özel sektörde peş peşe sert tedbirler alınmaya başlandı.

    Avrupa’nın kalbi enerji kriziyle sarsılıyor

    Rusya-Ukrayna savaşının ardından ambargo kararlarıyla Rusya'yı köşeye sıkıştırmaya çalışan Avrupa karşı hamleyle sarsıldı. Rusya'nın doğal gaz vanalarını kapatmasıyla yaklaşan 'kara kış' karşısında, 'kara kara' düşünmeye başlayan ülkelerin arasında ekonomik gücüyle ön plana çıkarılan Belçika da yer alıyor. Ülkede kamu ve özel sektörde tasarruf tedbirleri hızla alınırken, gelen zamların ardından Belçikalılar faturalarını ödemek noktasında endişe kapıldı.

    OTOYOL IŞIKLARI SÖNECEK
    Belçika'nın Fransızca konuşulan ve son yıllarda giderek yoksullaşan Valon bölgesinde artan enerji fiyatlarına karşı enerji tüketiminin azaltılması kapsamında 'otoyol ışıklarının söndürülmesi' uygulamasının başlayacağı açıklandı. İlk etapta 3 ay sürecek pilot proje doğrultusunda bölgedeki önemli kavşakların dışında tüm otoyolların aydınlatmalarının yerel saatle saat 22.00-05.00 arasında kapatılacağı belirtildi.

    KARMAŞIK BİR SÜREÇ YAŞIYORUZ
    Valon Bölgesi Enerji ve Ulaştırma Bakanı Philippe Henry, konuya ilişkin yaptığı açıklamada uygulamanın amacının enerji tasarrufu sağlamak olduğunu vurguladı. Henry, "Karmaşık bir süreç yaşıyoruz. Enerji tüketimini azaltarak krizin etkilerini azaltmak istiyoruz. Bu girişimle hem sürücü güvenliğini dikkate almak hem de düşük yoğunluk saatlerinde tasarruf yapmak istiyoruz" dedi.

    KAMUNUN ELEKTRİK FATURASI
    2 bin 700 kilometrelik Valon otoyollarının işletmesinden sorumlu kamu iştiraki SOFICO'dan yapılan açıklamada ise "Enerji tüketimini azaltmak, yaşadığımız krizin etkilerini azaltacaktır. İçinde bulunduğumuz enerji krizinden alınan bu tedbirlerle kamunun elektrik faturasını hafifletmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

        400 BİN EURO TASARRUF EDİLECEK
        Eylül ayı başında Valon bölge hükümeti tarafından talep edilen ve ilgili kurumlar ile Enerji ve Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı çalışma sonucu hayata geçirilen pilot projenin üç ay uygulanmasından sonra 400 bin Euro'luk bir tasarruf sağlanması bekleniyor. Projenin sonuçlarına dayalı olarak hazırlanacak rapordan sonra uygulamanın devam edip etmeyeceğinin Valon hükümeti tarafından karara bağlanması bekleniyor.

        MAĞAZALAR IŞIKLARI KAPATACAK
        Belçika Ticari İşletmeler Federasyonu (Comeos), enerji krizi nedeniyle "sorumlu ticaret" başlığı altında yeni tasarruf tedbirleri uygulanacağını açıkladı. Buna göre, 1 Ekim'den itibaren süpermarketler, giyim mağazaları, güzellik salonları, elektronik eşya mağazaları, yapı ve dekorasyon mağazaları, oyuncakçılar ve kitapçılar enerji tüketimlerini azaltacak.

        SICAKLIK SINIRLANDIRILACAK
        Ülkedeki binlerce mağaza ve dükkan, kapanma saatlerinden 1 saat sonra vitrin ışıklarını ve iç aydınlatmaları kapatacak. Mağazalar, içerideki sıcaklığı da 19 dereceyle sınırlandıracak. Ayrıca, ısı kaybı yaşanmaması için mağazaların girişleri kapalı tutulacak.

            Söz konusu tasarruf tedbirleri, ülkedeki restoran ve kafeleri kapsamayacak. Belçika hükümeti, kamu binalarında 19.00-06.00 saatlerinde aydınlatmaların kapatılması, ısıtmanın en yüksek 19 dereceye ayarlanması kararı almıştı.

            ENERJİ FATURALARI EL YAKIYOR
            Belçika'nın Le Soir gazetesi, RTL kanalı ve Ipsos şirketi, ülkede eylül ayında 2 bin 602 kişiyle yaptıkları ortak araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Belçikalılar enerji faturalarını daha yakından takip ediyor. Ülkede yaşayanların yüzde 80'i daha az elektrik, gaz, su ve kalorifer yakıtı kullanmaya başladı.

            ÖDEYEMEMEKTEN KORKUYORLAR
            Vatandaşların yüzde 40'ı yüksek enerji faturalarını ödeyebilmek için daha fazla tasarruf etmek veya borç almak zorunda kaldı.

            Belçikalıların 3'te 1'i artan enerji fiyatları nedeniyle sağlık harcamalarını düşürmek zorunda kaldı. Belçikalıların yüzde 64'ü, enerji faturalarını ödeyememekten korktuğunu ifade etti. Enerji faturalarını ödeyememekten korkanların oranı Valon Bölgesi'nde yüzde 73, Brüksel Bölgesi'nde yüzde 70 ve Flaman Bölgesi'nde yüzde 59 oldu.

            Belçika'da Flaman Bölgesi'nin enerji düzenleyici kurumu Vreg, ülkede yeni sözleşmeye yapan, ortalama miktarlarda tüketim gerçekleştiren bir ailenin yıllık elektrik faturasının 3 bin 256 avro, doğal gaz faturasının da 5 bin 954 avro seviyesine çıktığını açıklamıştı.

            SOSYAL TARİFELER UYGULAMADA
            Belçika hükümeti, son dönemde enerji faturalarını düşürmeye yönelik çeşitli tedbirler uyguluyor. Ülkede doğal gaz ve elektrikte KDV oranı yüzde 21'den yüzde 6'ya indirilmiş, yoksullara yönelik sosyal tarifeler uygulamaya girmişti.

            Belçika'da kasım ve aralık aylarında hane başına aylık 135 avro doğal gaz ve 61 avro da elektrik yardımında bulunulmasına, kalorifer yakıtı ile ısınanlara 300 avro destek sağlanmasına karar verilmişti.

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            Haberler Dünya Avrupa'nın kalbi enerji kriziyle sarsılıyor! Faturalar Belçikaların cebini yakıyor
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