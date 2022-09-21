Avrupa'nın kalbi enerji kriziyle sarsılıyor! Faturalar Belçikaların cebini yakıyor

Söz konusu tasarruf tedbirleri, ülkedeki restoran ve kafeleri kapsamayacak. Belçika hükümeti, kamu binalarında 19.00-06.00 saatlerinde aydınlatmaların kapatılması, ısıtmanın en yüksek 19 dereceye ayarlanması kararı almıştı.

ENERJİ FATURALARI EL YAKIYOR

Belçika'nın Le Soir gazetesi, RTL kanalı ve Ipsos şirketi, ülkede eylül ayında 2 bin 602 kişiyle yaptıkları ortak araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Belçikalılar enerji faturalarını daha yakından takip ediyor. Ülkede yaşayanların yüzde 80'i daha az elektrik, gaz, su ve kalorifer yakıtı kullanmaya başladı.

ÖDEYEMEMEKTEN KORKUYORLAR

Vatandaşların yüzde 40'ı yüksek enerji faturalarını ödeyebilmek için daha fazla tasarruf etmek veya borç almak zorunda kaldı.

Belçikalıların 3'te 1'i artan enerji fiyatları nedeniyle sağlık harcamalarını düşürmek zorunda kaldı. Belçikalıların yüzde 64'ü, enerji faturalarını ödeyememekten korktuğunu ifade etti. Enerji faturalarını ödeyememekten korkanların oranı Valon Bölgesi'nde yüzde 73, Brüksel Bölgesi'nde yüzde 70 ve Flaman Bölgesi'nde yüzde 59 oldu.