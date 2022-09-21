Avrupa'nın kalbi enerji kriziyle sarsılıyor! Faturalar Belçikaların cebini yakıyor

Rusya-Ukrayna savaşının ardından ambargo kararlarıyla Rusya'yı köşeye sıkıştırmaya çalışan Avrupa karşı hamleyle sarsıldı. Rusya'nın doğal gaz vanalarını kapatmasıyla yaklaşan 'kara kış' karşısında, 'kara kara' düşünmeye başlayan ülkelerin arasında ekonomik gücüyle ön plana çıkarılan Belçika da yer alıyor. Ülkede kamu ve özel sektörde tasarruf tedbirleri hızla alınırken, gelen zamların ardından Belçikalılar faturalarını ödemek noktasında endişe kapıldı.
OTOYOL IŞIKLARI SÖNECEK
Belçika'nın Fransızca konuşulan ve son yıllarda giderek yoksullaşan Valon bölgesinde artan enerji fiyatlarına karşı enerji tüketiminin azaltılması kapsamında 'otoyol ışıklarının söndürülmesi' uygulamasının başlayacağı açıklandı. İlk etapta 3 ay sürecek pilot proje doğrultusunda bölgedeki önemli kavşakların dışında tüm otoyolların aydınlatmalarının yerel saatle saat 22.00-05.00 arasında kapatılacağı belirtildi.
KARMAŞIK BİR SÜREÇ YAŞIYORUZ
Valon Bölgesi Enerji ve Ulaştırma Bakanı Philippe Henry, konuya ilişkin yaptığı açıklamada uygulamanın amacının enerji tasarrufu sağlamak olduğunu vurguladı. Henry, "Karmaşık bir süreç yaşıyoruz. Enerji tüketimini azaltarak krizin etkilerini azaltmak istiyoruz. Bu girişimle hem sürücü güvenliğini dikkate almak hem de düşük yoğunluk saatlerinde tasarruf yapmak istiyoruz" dedi.
KAMUNUN ELEKTRİK FATURASI
2 bin 700 kilometrelik Valon otoyollarının işletmesinden sorumlu kamu iştiraki SOFICO'dan yapılan açıklamada ise "Enerji tüketimini azaltmak, yaşadığımız krizin etkilerini azaltacaktır. İçinde bulunduğumuz enerji krizinden alınan bu tedbirlerle kamunun elektrik faturasını hafifletmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.